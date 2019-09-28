油尖旺“追究警暴”集会现火光 港媒呼吁释放被捕记者

（德国之声中文网）10月27日晚间，旺角重复着前几个月反复上演的情节: 市民大骂「黑警、死全家」，警方施放催泪烟、胡椒喷雾，在锐武装甲车及水炮车的陪同下往前推进。

香港网民发起「追究警暴 联系穆斯林 守护民众 与记者同行」集会，定于下午3点举行。集会事先没有向警方申请。逾百名防暴警察早早赶到现场戒备，并在交通枢纽弥敦道上进行截查。旺角警民冲突一直持续到午夜，催泪烟弥漫大街小巷，街边店主纷纷以手帕遮脸。多名示威者被逮捕，亦有多名记者虽然表明身份仍被防碍工作。

晚上六点多，警察一度在已经关闭的旺角站闸内与站外民众对峙，在市民包围出口时往外掷出催泪弹，但又被示威者扔回站内。 之后，旺角站因为被投掷燃烧弹，港铁宣布关闭。 之后旺角C出口被纵火，熊熊烈火燃烧着出口铁闸。

《端传媒》报导，除了地铁之外，一间「优品360」店面也被焚烧毁坏，油麻地大街上也有人燃烧杂物。 另外，在晚上11点多，许多车辆因为前方有警车停泊无法离开旺角，但又受到催泪烟影响。 一辆905号往荔枝角的巴士司机吸入催泪烟感到不适，巴士乘客要下车离开。 义务急救员为在场人士洗眼，有人给予巴士司机防毒面罩。

香港防暴警察周日在弥敦道等地截查示威者

追究警暴集会

据报道，下午1点左右便陆续有黑衣市民在尖沙咀太空馆旁的梳士巴利花园聚集。2点后，现场市民越来越多，有人播放示威歌曲并呼喊反修例，保护穆斯林、记者和人民的口号。

据报道，下午3时许，警方在梳士巴利花园的示威现场释放胡椒喷雾，试图驱散聚集人群。有抗议者被搜查身份证并被带走。三点半左右，防暴警察已占据梳士巴利道、弥敦道，并先后举黑旗和蓝旗警告，之后向示威者发射多枚催泪弹驱散人群。

下午4点半，警方水炮车及锐武装甲车在油麻地弥敦道戒备。防暴警察在弥敦道设封锁线，并在尖沙咀区内清理示威者留下的路障。此外，防暴警察也在重庆大厦对面、文化中心外，及柏丽购物大道布防，并截查市民。

一位名叫Billy的26岁商人向路透社表示，他前来参加集会是出于对警方水炮喷射清真寺的愤怒。这位不愿透露全名的年轻人表示，"香港人民，不管其信仰如何......我们来到这里就是要对专制政府说不。他表示希望和平示威，他说："我有些害怕，因为我们的警察有时会失控，威胁到人民的安全。"

65岁的Cindy Chu是一名退休护士，她对路透社表示，警察以前是好的，现在却干扰人民。"他们有什么权利这样做？这里是香港，不是中国。"Chu女士表示，她前来示威是为了表达对记者的支持。她说， 她不怕公开自己的姓名。"如果香港人连这样做都害怕，那不会有好的结果。"

自由纸鹤追悼疑警暴受害者

就在旺角警民对峙的同时，有市民在观塘海滨花园发起「自由纸鹤追悼会」活动，在海滨花园折纸鹤。 根据美国之音报导，约700多名反修例的示威人士27日（星期天）下午4点在九龙东观塘的海滨公园，以折纸鹤的方式，悼念他们怀疑遭到警察暴力的受害者，希望他们得到安息。 尽管活动没有获得不反对通知书，而在活动期间警方也派遣直升机在现场上空盘旋，但是参加者未有理会，只是继续折纸鹤，并在现场播放反送中歌曲。

港府批评暴徒非法集结

香港政府发布声明指，27日下午到晚上有人在互联网上号召，在油尖旺区与深水埗区等非法集结。 声明中列举: 「大批蒙面暴徒以杂物设置路障、锯断路边灯柱及焚烧杂物，堵塞九龙区主要马路，对交通造成严重影响。 他们有计划地大肆破坏设施，向警署投掷汽油弹、闯入商店大肆捣乱及纵火、破坏银行、在港铁出入口投掷烟雾弹。 」

港府更是批评示威者动用私刑: 「于晚上约七时，有一名男子在油麻地怀疑被暴徒殴打，该男子倒地及头部流血。 于晚上约九时，一自由批蒙面暴徒在旺角强行截停一名男子，检查其电话及围殴他。 」警方表示谴责暴力并且将坚决采取执法行动回复社会秩序。

港府声明中没有提及和平折纸鹤的活动。

多名记者工作遇到阻碍

香港独立媒体(HKFP)创办人 Tom Grundy 在 Twitter 上表示，外籍自由记者May James 当晚于旺角工作期间被警方拘捕。 他补充道，May当晚工作时有携带一切能显示其身分的证件，包括记者证和反光背心。 他呼吁警方尽速释放May并且给予解释。





此外，一名立场新闻记者在采访时被疑似海绵弹或橡胶子弹击中腿部。 记者在义务急救员处置伤势后，表示仍能继续工作，事后到医院检查。

香港电台则是在脸书上贴出声明表示其摄影师尽管带着记者证也身穿反光背心、摄影机上也有港台台徽，但在旺角弥敦道采访期间，仍然被防暴警察阻止工作，推撞并且强行脱下面罩。 声明中表示，在大批警员在旺角亚皆老街展开拘捕行动时，速龙小队对在场记者喷洒蓝色的胡椒水剂，港台摄影师也被正面喷中全身，摄影机也被染上蓝色水。

清真寺争议

在10月20日的一场警民冲突中， 香港九龙清真寺被警方蓝色水柱射中。警方后来出面澄清是误射。特首林郑月娥也亲赴九龙清真寺会见首席教主及穆斯林领袖，表达歉意。

观看视频 01:08 林郑见阿訇 为水炮致歉

黄之锋参选资格仍未获确认

本周日，香港众志秘书长黄之锋表示，其参选区议会（港岛南区海怡西选区）的资格仍未获确认。他说，周五晚上（10月25日）他第三次收到选举主任来信，要求他解释政治主张，他已回复对方，重申香港众志不会改变民主自决纲领，民主自决理念不是提倡及支持港独作为选项。

黄之锋是这次区议会选举的近1100名候选人中，唯一仍没有被确认参选资格的人。同区参选的有亲中的新民党成员陈家佩及民主派的林浩波。两人的资格已获确认。黄之锋10月4日报名参选。10月24日，在选举委员会举行候选人简介会的当天，黄之锋前往南区民政署要求选举主任解释为何推延确认其资格，但无法见到。随后，当局宣布原选举主任"因病休假"，并调换被认为与北京关系密切的油尖旺民政专员蔡亮转任黄之锋所在选区的选举主任。10月25日，蔡亮再次要求黄之锋解释其政治立场。黄之锋在回复中还表示，表示希望新的选举主任能秉持公务员政治中立的原则，根据他的回复做出决定。

罗法/乐然/夏立民(综合报导)