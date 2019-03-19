汽车电池制造：中国已领先 欧洲追赶难？

（德国之声中文网）在相对较短的时间内，中国宁德时代（CATL）就发展成为全球最大的电池供应商。如今，只要是与电动汽车热潮，特别是与电池制造商有关的事情，几乎都会听到这个来自中国东部沿海城市宁德的上市公司的名字。

香港伯恩斯坦咨询公司(Bernstein Research)的纽曼（Mark Newman）说:"宁德时代现在明显超过了所有其他制造商。由于中国对电动汽车电池的巨大需求, 该公司已经达到甚至超过韩国电池制造商的规模。"在质量和技术方面，宁德时代仍然落后于韩国竞争对手，但是其规模则已领先。

宁德时代新能源科技有限公司（CATL）2011年才建立，去年中期在深圳证券交易所上市。公司创始人曾玉群曾对2018年6月的首次公开募股充满信心。他说："在电池技术、原材料、制造、销售、客户服务以及电池回收领域，我们的公司是走在前面的。""因此, 对整个供应链, 我们有我们的战略。我们在研发方面也是世界一流的。"

国家的帮助

比亚迪汽车公司是中国的第二大电池制造商。该公司生产电池并非以用于自己的汽车为主。宁德时代和比亚迪两家公司的发展壮大，主要得益于中国政府明确的经济保护主义政策。几年前，中国政府事实上就已经决定，凡是在中国制造电动汽车的公司必须安装中国国产电池，无论是对于吉利、华晨或尉来等国内公司而言, 还是对宝马和大众等外国公司来说都是如此。

汽车市场咨询公司LMC Automotive上海分部的曾志凌解释说："中国政府为国内电池行业的建设提供了强有力的帮助。"特别是只有配备国产电池的电动汽车制造商才能获得国家补贴。

中国电池制造商的快速增长主要得益于国家的资助。但是从技术方面来讲, 也还受益于国外的专业技术。例如, 宁德时代很早就开始与中国汽车制造商华晨合作, 因此也就等于间接地与宝马汽车合作，因为这家总部位于慕尼黑的达克斯上市汽车公司在中国经营着一家与华晨合资的企业。

汽车专家曾志凌表示："当宁德时代的客户看到他们的电池在中国获得了宝马的认可时。这当然有助于提高产品的声誉。与此同时，比亚迪也通过与戴姆勒的合作获益匪浅"。"因为两家公司在中国共同研发了腾势（Denza）电动汽车。虽然这款汽车未能取得成功，但与戴姆勒的合作对比亚迪帮助很大。"

亚洲"五巨头"

全球五大汽车电池制造商均来自亚洲, 目前占据了市场的大约80%。除了宁德时代和比亚迪之外，其它的三家制造商分别是来自日本的松下, 以及来自韩国的LG和三星。伯恩斯坦咨询公司的分析师纽曼认为,现在欧洲公司也想依靠国家的大力支持，建立自己的电池生产线，原则上来说这个想法很好。但欧洲只有专注于新的电池技术, 而不是生产已经开发的产品，才有挑战亚洲公司的机会。

纽曼认为，"在锂离子电池领域,现在起步为时已晚"。他说："该领域的亚洲'五巨头'无论在技术还是在规模上都占据着巨大优势, 哪怕是仅仅与他们拉近距离都非常困难。"