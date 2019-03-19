汽车电池制造：中国已领先 欧洲追赶难？

（德国之声中文网）在相对较短的时间内，中国宁德时代（CATL）就发展成为全球最大的电池供应商。如今，只要是与电动汽车热潮，特别是与电池制造商有关的事情，几乎都会听到这个来自中国东部沿海城市宁德的上市公司的名字。
香港伯恩斯坦咨询公司(Bernstein Research)的纽曼（Mark Newman）说:"宁德时代现在明显超过了所有其他制造商。由于中国对电动汽车电池的巨大需求, 该公司已经达到甚至超过韩国电池制造商的规模。"在质量和技术方面，宁德时代仍然落后于韩国竞争对手，但是其规模则已领先。
宁德时代新能源科技有限公司（CATL）2011年才建立，去年中期在深圳证券交易所上市。公司创始人曾玉群曾对2018年6月的首次公开募股充满信心。他说："在电池技术、原材料、制造、销售、客户服务以及电池回收领域，我们的公司是走在前面的。""因此, 对整个供应链, 我们有我们的战略。我们在研发方面也是世界一流的。"
国家的帮助
比亚迪汽车公司是中国的第二大电池制造商。该公司生产电池并非以用于自己的汽车为主。宁德时代和比亚迪两家公司的发展壮大，主要得益于中国政府明确的经济保护主义政策。几年前，中国政府事实上就已经决定，凡是在中国制造电动汽车的公司必须安装中国国产电池，无论是对于吉利、华晨或尉来等国内公司而言, 还是对宝马和大众等外国公司来说都是如此。
汽车市场咨询公司LMC Automotive上海分部的曾志凌解释说："中国政府为国内电池行业的建设提供了强有力的帮助。"特别是只有配备国产电池的电动汽车制造商才能获得国家补贴。
中国电池制造商的快速增长主要得益于国家的资助。但是从技术方面来讲, 也还受益于国外的专业技术。例如, 宁德时代很早就开始与中国汽车制造商华晨合作, 因此也就等于间接地与宝马汽车合作，因为这家总部位于慕尼黑的达克斯上市汽车公司在中国经营着一家与华晨合资的企业。
汽车专家曾志凌表示："当宁德时代的客户看到他们的电池在中国获得了宝马的认可时。这当然有助于提高产品的声誉。与此同时，比亚迪也通过与戴姆勒的合作获益匪浅"。"因为两家公司在中国共同研发了腾势（Denza）电动汽车。虽然这款汽车未能取得成功，但与戴姆勒的合作对比亚迪帮助很大。"
亚洲"五巨头"
全球五大汽车电池制造商均来自亚洲, 目前占据了市场的大约80%。除了宁德时代和比亚迪之外，其它的三家制造商分别是来自日本的松下, 以及来自韩国的LG和三星。伯恩斯坦咨询公司的分析师纽曼认为,现在欧洲公司也想依靠国家的大力支持，建立自己的电池生产线，原则上来说这个想法很好。但欧洲只有专注于新的电池技术, 而不是生产已经开发的产品，才有挑战亚洲公司的机会。
纽曼认为，"在锂离子电池领域,现在起步为时已晚"。他说："该领域的亚洲'五巨头'无论在技术还是在规模上都占据着巨大优势, 哪怕是仅仅与他们拉近距离都非常困难。"
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发展电动车 德国厂商摩拳擦掌
电动车新秀EQC
戴姆勒在斯德哥尔摩发布了运动车型纯电动车EQC。今后几年里，这家斯图加特企业还将在电动车领域斥以巨资，推出从紧凑车型到豪华车型的多款电动车。
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电动公交车eCitaro
2014年底，戴姆勒推出了一款电动公交车。不过，这款车如今已不再生产。戴姆勒—奔驰的首款纯电动城市公交取名eCitaro，将于今年年底在曼海姆实现量产。
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纯电动小精灵Smart
戴姆勒一直在推进Smart的全面电动化。从2020年起，Smart品牌在德国和西欧将只出售电动车。戴姆勒的其它品牌也将很快跟上。由于自重轻，从2017年开始，Smart在美国、加拿大和挪威就只出售电动车，以避免影响碳排放总量指标。
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宝马紧追其后推新款
戴姆勒的竞争对手宝马几天后将发布电动车iNext。这是设计草图。iNext续航能力为700公里，量产时间是2021年。
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从i3到i8
宝马在电动车领域起步较早，从2013年秋季就开始生产i3电动车。从2020年起，宝马SAV电动车将投放市场。此外，宝马i8 Coupe和i8 Roadster也将加入市场竞争。
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大众的电动车
大众于2013年底推出电动车E-Up，2014年初推出E-Golf。后者现在是德国销量最多的纯电动车。
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大众的电动车家族
大众目前正在对茨维考的生产厂进行全面改装，从明年开始生产I.D.纯电动车。除了和高尔夫相似的车型外，还将生产I.D. Buzz——电动版的VW Bully。
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奥迪也加入竞争队伍
9月17日，奥迪将推出首款全电动车e-tron。到2020年，该公司将推出电动越野车SUV-Coupé和一款小型车。从2025年起，奥迪每年将销售至少80万辆电动车和混合驱动车。
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电动跑车
保时捷现在也斥巨资发展电动车，并计划于2020年推出第一辆电动保时捷：Taycan。这个名字来自土耳其语，意思为活泼年轻的马，和保时捷的徽标相得益彰。
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欧宝很快将告别暂时的解决方案
欧宝2012年推出了电动车Ampera。不过，这只是一个暂时的方案，因为它主要以通用的一款车型为基础，先进口再改装，需向通用缴纳昂贵的生产许可费。已将欧宝揽入旗下的标致雪铁龙计划今后发展自己的电动车，先于2020年推出电动Corsa，到2022年再推出4款车型。
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电动车初创企业
不仅是老牌企业进入电动车领域，2015年，德国亚琛市还成立了一个新的电动车初创公司——e.GO Mobile。2017年3月，这家年轻的公司推出了e.GO Life电动车型，并将于2018年底交付，起价1.5万欧元。这家初创公司起源于亚琛工大的一个研究项目。
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德国邮政自己的电动车
由于老牌生产商不能提供大量电动车，德国邮政决心自力更生。2014年，德国邮政收购了亚琛初创企业“街头滑板”（Street Scooter），并生产同名电动车，以满足自身需要。现在，已有6000多辆“街头滑板”行驶在德国的大街小巷。
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宏伟的计划
2018年，德国有1.72万辆电动车和1.67万辆混合动力车新上牌照，比前年增加51%，市场份额为1.8%。这离德国到2020年让100万辆电动车上路的目标还相距甚远。
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德国市场将取得突破
在中国，电动车市场发展很快。专家们认为，从2020年起，德国的电动车市场也将明显升温。其中一个原因是欧盟将实行更严格的碳排放指标。