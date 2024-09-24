“汽车峰会”后 德经济部长许诺扶持电动车业务

销量下滑、技术开发滞后——德国汽车业目前的处境被一些业界人士称为一场危机。德国经济部长和各大车企负责人本周一举行视频会议，磋商如何走出困境，他们也谈到了欧盟对中国电动车的关税问题。

（德国之声中文网）德国经济部长哈贝克在周一（9月23日）与各大车企负责人以及工会代表举行“汽车峰会”后表示，将在联合政府内就为电动车提供新的财政扶持进行磋商。

“我们首先需要的是向市场发出明确、可信的信号。”哈贝克表示，市场需要的是长期的可规划性，昙花一现的短期措施则于事无补。他所说的“短期措施”，即来自多方的要求政府补贴电动车的呼声。

汽车制造商自然期待德国政府推出鼓励购买电动车的措施，在峰会前就已开始被讨论的建议包括重启电动车购买补贴、燃油车换电车补贴。周一传出的待议方案还有：为低收入者租赁电动车提供补贴、二手电动车购买补贴等。

据德新社报道，执政的社民党的经济政策官员提出了“报废+购车2.0”奖励计划，按照该方案，如果将燃油车报废的同时购买一辆电动车，将获6000欧元的补贴，购买一辆二手电动车补贴3000欧元。

大众汽车的一项建议则是，如果车企将一辆纯电动车降价2000欧元，购车者还可从政府再获得4000欧元的补贴。

短期刺激是昙花一现？

目前面对巨大市场挑战的大众汽车此前就要求政府提供购车补贴。大众不久前宣布为了节约开支、提高生产线利用率，不排除在德国关闭工厂的可能性。之后媒体援引知情人士报道，大众和中国合作伙伴上汽集团也在考虑关闭南京的合资工厂。大众希望德国政府伸出援手。

不过德国经济研究所（DIW）的宏观经济专家弗拉彻（Marcel Fratzscher）认为，德国政府不应该补贴个别企业，尤其大众目前缺乏竞争力主要是公司高层决策失误造成的，与政策无关，政府如果帮助其维持旧的产品模式，只会“阻碍必要的转型”。

大众在中国电动车市场艰难求生 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

哈贝克在会后表示，短期措施或许能让市场在一段时间里显出兴旺迹象，但之后又会回落。

宝马公司也表示，德国汽车工业需要的不是扭曲市场的短期政策，而是可持续的框架条件的改善，以使顾客更容易做出购买电动车的决定，比如在公共场所和私人领域让充电设施更加普及，以及降低车辆充电价格。

经济学家弗拉彻还对德国之声新闻指出，“目前的销售滑坡还远称不上一场危机，一系列指标显示，整个德国汽车工业，而且尤其是大众，仍然经营成功而且盈利丰厚。”

德国经济部长：不喜欢关税

弗拉彻认为，全球市场上存在竞争的扭曲，原因是中国和美国补贴本国汽车工业。但购车补贴不能解决问题，“应对中国补贴其电动汽车的正确路径是欧盟的制衡关税。”

德国汽车制造商落后了吗? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

周一的峰会也讨论了欧盟对中国电动车征收特别关税的计划。经济部长哈贝克表示，尽管中国通过产业补贴在市场上造成了产能过剩，但他本人“并不是关税的拥护者”，因为这会导致报复措施，甚至引发一场“关税战”。

车企抱怨的另一个问题是欧盟的气候保护规定，包括对品牌车型二氧化碳排放总量的限制，以及到2035年禁止销售燃油新车的目标。对此哈贝克表示，政府可以在欧盟层面提供支持，例如原本计划2026年对碳排放限额进行的重审，柏林将建议提前于2025年提前进行。

哈贝克还强调，政府在磋商后将推出的针对消费者的优惠措施，都将可回溯一段时间。这一说法传递的信号是：有意购买电动车的消费者不必等待新政策出台，现在就出手，也不会错过日后的优惠。

（综合报道）

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