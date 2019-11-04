 “汽车峰会”交成绩单 业内人士怎么看？ | 经济纵横 | DW | 05.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

“汽车峰会”交成绩单 业内人士怎么看？

默克尔和德国汽各界大佬召开“汽车峰会”的成果已经浮出水面。德国的电动汽车买主很快就可以享受更大幅度的政府补贴。中德双方的业内人对此作何评价呢？

Volkswagen startet die Produktion des Elektroautos ID.3 (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

默克尔在召开汽车峰会当天参观了大众汽车在德国的ID3纯电车生产线

（德国之声中文网）默克尔和德国汽车业召开了第二次"汽车峰会"，为德国未来的新能源出行概念出谋划策。这次的"汽车峰会"为电动汽车的生产商以及消费者带来了实实在在的好处，最大的成果亮点之一就是将德国目前4000欧元封顶的纯电动车购买补助大幅度提高50%，至6000欧元。前提是车辆的总价不能超过40000欧元。以标致汽车在德国市场最新推出不久的纯电版顶级配置208来说，6000欧元相当是在32980欧元的原车价格上打了大约18%的折扣。

除此之外，默克尔和德国汽车界大佬还就未来扩展电动汽车充电基础设施的规划达成了初步一致。峰会召开前，默克尔还大张旗鼓宣扬到2030之前在德国建设一百万充电桩的目标在峰会结束后几乎没有余音。取而代之的是各方同意在2022年之前新建5万个充电桩。根据德国交通部长朔伊尔（Andreas Scheuer）的最新表态，德国政府已经准备好向相应的基础设施建设投资30亿欧元。但同时他也强调，不仅仅是政府，德国汽车工业以及能源网运营企业也已经做出了为新能源基础设施投资的承诺。

德国作为巴黎气候协议的签署国，为了实现2030年的减排目标，不得不大力发展新能源交通。德国车商为此已经做了各种前期准备，包括大力扩大品牌内的电动汽车占比率，以及和法国车商联合组建大型电池生产基地。2019年5月德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）和法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）在巴黎共同宣布，两国正在继续推进其在欧洲生产电池的计划。欧宝母公司 PSA和法国电池制造商Saft 已响应该倡议。勒梅尔当时表示，欧盟委员会已经同意，可为欧洲的电池生产提供高达12亿欧元的公共资金。德国联邦外长阿尔特迈尔希望全球三分之一的电池生产落户欧洲。

Deutschland Autospezialist Prof. Ferdinand Dudenhöffer an einer Stromtankstelle (picture alliance/dpa/R. Weihrauch)

杜登霍夫：只有油价更贵很多 人们才会考虑电动汽车

"相当合适的生意"

在有德国"汽车教父"之称的杜登霍夫教授（Ferdinand Dudenhöffer）看来，刚刚结束的"汽车峰会"对于德国车商来说结果是非常不错的。因为德国政府会支付6000欧元政府补贴的一半，另外的3000欧元对于德国车商来说是一个相对较小的代价。因为按照欧盟目前的规定，如果欧洲各国车商在2021至2022年期间无法实现相应的减排目标，就需要支付高额罚款。杜登霍夫教授分析称，平均每辆电动车可以让德国市场上的车商少缴纳大约10000欧元左右的罚款。所以现在让它们出3000欧元来支持自家产品的销售，对于车商来说是一笔"相当合适的生意"。

对于蔚来汽车这样来自中国，部署全球市场的中国新型智能电动车生产商来说，刚刚在柏林总理府结束的汽车峰会也是它们密切关注的对象。蔚来汽车已经将其全球设计中心设立于德国慕尼黑，更是关注全球各国对电动汽车的政策扶持变化。蔚来汽车的欧洲副总裁张晖认为，新一轮汽车峰会最大的看点之一就是德国对电动汽车在战略发展方向上的确认，以及德国政府和汽车产商对未来发展智能电动汽车的决心。尤其是在之前德国对纯电动、混合动力以及燃料电池的发展方向并不是十分明确的情况下，最新一轮汽车峰会为德国未来新能源汽车的发展定下了基调。

Hui ZHANG, Vize-Präsident des Automobilherstellers NIO (NIO Germany/G. Wen)

蔚来汽车欧洲副总裁张晖："只要是好的决定，永远都不会太晚"

与德国相比，中国早在许多年前就推出了类似的电动汽车扶持政策，包括对购车的补贴、以及加大对充电基础设施的投资。而现如今，中国正在大幅度收紧对电动汽车的补贴力度，转而为所有车商制定严格的全车型减排标准。不仅让传统汽车制造上面临巨大压力，同时也让一大批新兴的中国电动汽车产商面临"断奶"的困境。

"十分糟糕"的协议

尽管如此，在杜登霍夫教授看来，中国政府在推广新能源汽车方面的政策方针仍远远好于德国政府的政策。联邦政府不久前出台的"气候协议"在他眼中是一份"十分糟糕"的协议。德国政府在其中为未来每吨二氧化碳的排放制定了10欧元的环境税，转化到德国目前大约每升1.4欧元的汽油价格上意味着每升油价大约会上涨2欧分。杜登霍夫向德国之声表示：这根本就是杯水车薪。德国政府应该将每吨二氧化碳的排放价格制定在50欧元左右，这样油价就会上涨20至25欧分。这样才能更好的让人们认真考虑是否应该购买电动汽车。

杜登霍夫教授评论称，针对德国目前对电动汽车的扶持政策，最让他不满的地方是包括新一轮"汽车峰会"刚刚出台的相关购车补贴政策，为其买单者是整个社会的纳税群体，而不是环境污染的制造者，比如车主。而中国的相关政策正是让购车者和生产商买单。在杜登霍夫看来："中国的国家领导人和中国政府在制定环保政策方面比柏林强太多。他们更聪明，更懂得方法，更有执行力。"

而对于蔚来汽车欧洲业务的掌门人张晖来说，德国政府的成绩单倒是没有那么糟糕。但德国政府目前遵循中国政府所走过的路，推广扶持电动汽车的做法在他看来也证明了中国政府在政策制定上是有前瞻性的。而对于柏林新一轮"汽车峰会"的成果来说，张晖更愿意用商业上的一条金科玉律来评价："只要是好的决定，永远都不会太晚"。

  • Schweden Premiere Elektro-Fahrzeug EQC von Mercedes-Benz in Stockholm (picture-alliance/dpa/Daimler AG/Product Communication)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    电动车新秀EQC

    戴姆勒在斯德哥尔摩发布了运动车型纯电动车EQC。今后几年里，这家斯图加特企业还将在电动车领域斥以巨资，推出从紧凑车型到豪华车型的多款电动车。

  • Vorschau IAA Daimler Buses – Weltpremiere eCitaro Preview IAA Daimler Buses – World Premiere eCitaro (Daimler AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    电动公交车eCitaro

    2014年底，戴姆勒推出了一款电动公交车。不过，这款车如今已不再生产。戴姆勒—奔驰的首款纯电动城市公交取名eCitaro，将于今年年底在曼海姆实现量产。

  • Elektroauto Berlin Brandenburger Tor (picture-alliance/dpa/Sebastian Kahnert)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    纯电动小精灵Smart

    戴姆勒一直在推进Smart的全面电动化。从2020年起，Smart品牌在德国和西欧将只出售电动车。戴姆勒的其它品牌也将很快跟上。由于自重轻，从2017年开始，Smart在美国、加拿大和挪威就只出售电动车，以避免影响碳排放总量指标。

  • Logo BMW Vision iNext (BMW)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    宝马紧追其后推新款

    戴姆勒的竞争对手宝马几天后将发布电动车iNext。这是设计草图。iNext续航能力为700公里，量产时间是2021年。

  • Leipzig elektrischer BMW i3 (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    从i3到i8

    宝马在电动车领域起步较早，从2013年秋季就开始生产i3电动车。从2020年起，宝马SAV电动车将投放市场。此外，宝马i8 Coupe和i8 Roadster也将加入市场竞争。

  • Deutschland Volkswagen E-Golf Produktion in Dresden (Getty Images/J. Schlueter)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    大众的电动车

    大众于2013年底推出电动车E-Up，2014年初推出E-Golf。后者现在是德国销量最多的纯电动车。

  • VW I.D. Buzz (picture-alliance/dpa/U. Deck)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    大众的电动车家族

    大众目前正在对茨维考的生产厂进行全面改装，从明年开始生产I.D.纯电动车。除了和高尔夫相似的车型外，还将生产I.D. Buzz——电动版的VW Bully。

  • Audi e-tron Sportback Concept (picture-alliance/Imaginechina/B. Kelin)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    奥迪也加入竞争队伍

    9月17日，奥迪将推出首款全电动车e-tron。到2020年，该公司将推出电动越野车SUV-Coupé和一款小型车。从2025年起，奥迪每年将销售至少80万辆电动车和混合驱动车。

  • Porsche Taycan (2018 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    电动跑车

    保时捷现在也斥巨资发展电动车，并计划于2020年推出第一辆电动保时捷：Taycan。这个名字来自土耳其语，意思为活泼年轻的马，和保时捷的徽标相得益彰。

  • Opeal Ampera-e 2017 (Opel AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    欧宝很快将告别暂时的解决方案

    欧宝2012年推出了电动车Ampera。不过，这只是一个暂时的方案，因为它主要以通用的一款车型为基础，先进口再改装，需向通用缴纳昂贵的生产许可费。已将欧宝揽入旗下的标致雪铁龙计划今后发展自己的电动车，先于2020年推出电动Corsa，到2022年再推出4款车型。

  • e.GO Life Elektroauto (picture-alliance/dpa/e.GO Mobile AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    电动车初创企业

    不仅是老牌企业进入电动车领域，2015年，德国亚琛市还成立了一个新的电动车初创公司——e.GO Mobile。2017年3月，这家年轻的公司推出了e.GO Life电动车型，并将于2018年底交付，起价1.5万欧元。这家初创公司起源于亚琛工大的一个研究项目。

  • Deutsche Post Elektroautos StreetScooter (Deutsche Post AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    德国邮政自己的电动车

    由于老牌生产商不能提供大量电动车，德国邮政决心自力更生。2014年，德国邮政收购了亚琛初创企业“街头滑板”（Street Scooter），并生产同名电动车，以满足自身需要。现在，已有6000多辆“街头滑板”行驶在德国的大街小巷。

  • Elektroautos Ladeparkplatz Ladestation (picture-alliance/dpa/H.Hanschke)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    宏伟的计划

    2018年，德国有1.72万辆电动车和1.67万辆混合动力车新上牌照，比前年增加51%，市场份额为1.8%。这离德国到2020年让100万辆电动车上路的目标还相距甚远。

  • China Ladestationen für Elektroautos (picture-alliance/dpa/D. Jia)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    德国市场将取得突破

    在中国，电动车市场发展很快。专家们认为，从2020年起，德国的电动车市场也将明显升温。其中一个原因是欧盟将实行更严格的碳排放指标。


DW.COM

中国电动汽车热明显降温

近年来，由于中国政府为电动车提供补贴，因此国内电动汽车市场的份额迅速增长。但是现在，北京领导人又开始削减对电动车的补贴，导致人们购买电动汽车的兴致大幅度下降。多家电动汽车制造商正在为生存而战。 (05.11.2019)  

改造中国工厂 大众快速赶超特斯拉

为了实现年产50万辆电动汽车的目标，美国新兴车企特斯拉近年来忙得焦头烂额。现在，老牌厂商德国大众正计划在2020年底前将电动车产能快速提升到每年100万辆，其内部文件显示，大众的“捷径”就是改造现有的中国生产线。 (29.10.2019)  

说到做不到又如何？德国再定电动汽车“小目标”

在中国大力降低对电动汽车政策扶持力度的同时，德国却不断加大对电动汽车的支持力度。不管以前的说得到做不到，总理默克尔又为电动汽车的发展定下新的“小目标”。 (04.11.2019)  

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

尽管德国是当之无愧的汽车制造强国，但电动车却是弱项。主导电动车市场的是特斯拉、雷诺、尼桑、通用以及中国制造商。现在，德国人也欲迎头赶上。 (05.09.2018)  

相关内容

Volkswagen startet die Produktion des Elektroautos ID.3

说到做不到又如何？德国再定电动汽车“小目标” 04.11.2019

在中国大力降低对电动汽车政策扶持力度的同时，德国却不断加大对电动汽车的支持力度。不管以前的说得到做不到，总理默克尔又为电动汽车的发展定下新的“小目标”。

China Automobilausstellung in Nanning

中国电动汽车热明显降温 05.11.2019

近年来，由于中国政府为电动车提供补贴，因此国内电动汽车市场的份额迅速增长。但是现在，北京领导人又开始削减对电动车的补贴，导致人们购买电动汽车的兴致大幅度下降。多家电动汽车制造商正在为生存而战。

VW-Werk in Shanghai, China

改造中国工厂 大众快速赶超特斯拉 29.10.2019

为了实现年产50万辆电动汽车的目标，美国新兴车企特斯拉近年来忙得焦头烂额。现在，老牌厂商德国大众正计划在2020年底前将电动车产能快速提升到每年100万辆，其内部文件显示，大众的“捷径”就是改造现有的中国生产线。

广告
Volkswagen startet die Produktion des Elektroautos ID.3 (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

“汽车峰会”交成绩单 业内人士怎么看？

默克尔和德国汽各界大佬召开“汽车峰会”的成果已经浮出水面。德国的电动汽车买主很快就可以享受更大幅度的政府补贴。中德双方的业内人对此作何评价呢？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  