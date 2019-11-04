“汽车峰会”交成绩单 业内人士怎么看？

（德国之声中文网）默克尔和德国汽车业召开了第二次"汽车峰会"，为德国未来的新能源出行概念出谋划策。这次的"汽车峰会"为电动汽车的生产商以及消费者带来了实实在在的好处，最大的成果亮点之一就是将德国目前4000欧元封顶的纯电动车购买补助大幅度提高50%，至6000欧元。前提是车辆的总价不能超过40000欧元。以标致汽车在德国市场最新推出不久的纯电版顶级配置208来说，6000欧元相当是在32980欧元的原车价格上打了大约18%的折扣。

除此之外，默克尔和德国汽车界大佬还就未来扩展电动汽车充电基础设施的规划达成了初步一致。峰会召开前，默克尔还大张旗鼓宣扬到2030之前在德国建设一百万充电桩的目标在峰会结束后几乎没有余音。取而代之的是各方同意在2022年之前新建5万个充电桩。根据德国交通部长朔伊尔（Andreas Scheuer）的最新表态，德国政府已经准备好向相应的基础设施建设投资30亿欧元。但同时他也强调，不仅仅是政府，德国汽车工业以及能源网运营企业也已经做出了为新能源基础设施投资的承诺。

德国作为巴黎气候协议的签署国，为了实现2030年的减排目标，不得不大力发展新能源交通。德国车商为此已经做了各种前期准备，包括大力扩大品牌内的电动汽车占比率，以及和法国车商联合组建大型电池生产基地。2019年5月德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）和法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）在巴黎共同宣布，两国正在继续推进其在欧洲生产电池的计划。欧宝母公司 PSA和法国电池制造商Saft 已响应该倡议。勒梅尔当时表示，欧盟委员会已经同意，可为欧洲的电池生产提供高达12亿欧元的公共资金。德国联邦外长阿尔特迈尔希望全球三分之一的电池生产落户欧洲。

杜登霍夫：只有油价更贵很多 人们才会考虑电动汽车

"相当合适的生意"

在有德国"汽车教父"之称的杜登霍夫教授（Ferdinand Dudenhöffer）看来，刚刚结束的"汽车峰会"对于德国车商来说结果是非常不错的。因为德国政府会支付6000欧元政府补贴的一半，另外的3000欧元对于德国车商来说是一个相对较小的代价。因为按照欧盟目前的规定，如果欧洲各国车商在2021至2022年期间无法实现相应的减排目标，就需要支付高额罚款。杜登霍夫教授分析称，平均每辆电动车可以让德国市场上的车商少缴纳大约10000欧元左右的罚款。所以现在让它们出3000欧元来支持自家产品的销售，对于车商来说是一笔"相当合适的生意"。

对于蔚来汽车这样来自中国，部署全球市场的中国新型智能电动车生产商来说，刚刚在柏林总理府结束的汽车峰会也是它们密切关注的对象。蔚来汽车已经将其全球设计中心设立于德国慕尼黑，更是关注全球各国对电动汽车的政策扶持变化。蔚来汽车的欧洲副总裁张晖认为，新一轮汽车峰会最大的看点之一就是德国对电动汽车在战略发展方向上的确认，以及德国政府和汽车产商对未来发展智能电动汽车的决心。尤其是在之前德国对纯电动、混合动力以及燃料电池的发展方向并不是十分明确的情况下，最新一轮汽车峰会为德国未来新能源汽车的发展定下了基调。

与德国相比，中国早在许多年前就推出了类似的电动汽车扶持政策，包括对购车的补贴、以及加大对充电基础设施的投资。而现如今，中国正在大幅度收紧对电动汽车的补贴力度，转而为所有车商制定严格的全车型减排标准。不仅让传统汽车制造上面临巨大压力，同时也让一大批新兴的中国电动汽车产商面临"断奶"的困境。

"十分糟糕"的协议

尽管如此，在杜登霍夫教授看来，中国政府在推广新能源汽车方面的政策方针仍远远好于德国政府的政策。联邦政府不久前出台的"气候协议"在他眼中是一份"十分糟糕"的协议。德国政府在其中为未来每吨二氧化碳的排放制定了10欧元的环境税，转化到德国目前大约每升1.4欧元的汽油价格上意味着每升油价大约会上涨2欧分。杜登霍夫向德国之声表示：这根本就是杯水车薪。德国政府应该将每吨二氧化碳的排放价格制定在50欧元左右，这样油价就会上涨20至25欧分。这样才能更好的让人们认真考虑是否应该购买电动汽车。

杜登霍夫教授评论称，针对德国目前对电动汽车的扶持政策，最让他不满的地方是包括新一轮"汽车峰会"刚刚出台的相关购车补贴政策，为其买单者是整个社会的纳税群体，而不是环境污染的制造者，比如车主。而中国的相关政策正是让购车者和生产商买单。在杜登霍夫看来："中国的国家领导人和中国政府在制定环保政策方面比柏林强太多。他们更聪明，更懂得方法，更有执行力。"

而对于蔚来汽车欧洲业务的掌门人张晖来说，德国政府的成绩单倒是没有那么糟糕。但德国政府目前遵循中国政府所走过的路，推广扶持电动汽车的做法在他看来也证明了中国政府在政策制定上是有前瞻性的。而对于柏林新一轮"汽车峰会"的成果来说，张晖更愿意用商业上的一条金科玉律来评价："只要是好的决定，永远都不会太晚"。