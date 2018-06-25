 汇率股市“跌跌不休” 官媒呼吁股民镇定 | 经济纵横 | DW | 03.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

汇率股市“跌跌不休” 官媒呼吁股民镇定

人民币汇率以及股市连续数周下跌，已经在中国引发了不安情绪。中国央行今天发布安民告示，试图让投资者保持镇定。

China Börse (Getty Images/ChinaFotoPress)

“金融风险总体可控”

（德国之声中文网）中国央行行长易纲表示，近来外汇市场上的波动主要是"受美元走强和外部不确定性因素造成的"。他认为，"当前中国经济基本面良好，金融风险总体可控。"易纲强调，央行会继续确保人民币汇率的稳定，跨境资本流动也保持"大体平衡"。

DW.COM

尽管美国、中国、欧盟竞相宣布征收报复性关税，许多经济学家依然认为，全面贸易战不太可能爆发。那么，贸易争端到底要激化到什么程度，才能升级为贸易战呢？ (01.07.2018)

北京理工大学经济学教授胡星斗向德国之声解读最新的中国政府工作报告，特别分析了中国今年的经济增长目标、就业形势、股市和房价走向。 (05.03.2016)

中国经济近来坏消息频传。世界第二大经济体面临的最严峻问题是什么？ (27.02.2016)

美元兑人民币的汇率今天上升至6.7204元，达到一年来的新高。六月中旬以来，人民币汇率已经下降了4%。

德国商业银行分析师周浩认为，人民币汇率会继续下跌。他在一篇市场分析中写道："贸易争端的激化会对中期市场预期产生负面影响，从而导致人民币汇率下跌。"他同时也强调，即便贸易争端继续升级，中国当局也不大可能以人民币汇率作为抗争的武器。

股市滑坡是"过激反应"造成的

沪深300指数一度跌落至2017年5月以来的最低点。

中国官方媒体称股市下滑是"不理智的过激反应"造成的。官媒提请股民不要因中美贸易争端而陷入恐慌，美方周五启征的关税，是预料之中的事情，企业也早已做好相应的准备。

《经济日报》称："我们对此早有预料，也做好了准备。""对中国经济的影响也在可控范围之内。"《安全日报》称，股市滑坡纯属过激反应。股民应对中国市场充满信心，因为最新的市场数据都是稳定的。

一般认为，作为回应，中方也将对美国产品增收关税。作为世界上最大的两个经济体，中美两国的贸易争端有可能会对全球贸易和投资造成负面影响。

达扬/乐然（路透社）

  • USA Washington - Robert Lighthizer nach Amtseinführung (Reuters/K. Lamarque)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    301调查

    此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

  • China Nationaler Volkskongress Liu He (Reuters/J. Lee)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    为摩擦降温

    两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

  • Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    钢铝关税

    3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

  • USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    500亿清单

    3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit (picture-alliance/dpa)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    美国大豆

    作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

  • China Boao-Forum (picture-alliance/Xinhua/Li Xueren)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    博鳌论坛

    4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

  • Spanien ZTE auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    中兴，中兴

    4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

  • Stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik China Liu He (picture-alliance/Xinhua News Agency)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    刘鹤再度赴美

    5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

  • USA Steven Mnuchin, Finanzminister (Reuters/A.P. Bernstein)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    暂停互相加征关税

    谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

  • USA Washington Donald Trump auf dem Weg nach Nashville (picture-alliance/MediaPunch/CNP/C. Kleponis)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    500亿+投资限制

    5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

    作者: 苗子


DW.COM

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

这场“战事”由去年8月美国因“侵犯知识产权”而展开301调查开始，最初人们还不确定是否“打得起来”。今年以来，钢铝关税（不单涉及中国）、中兴事件却让这一幕有愈演愈烈之势。 (31.05.2018)  

相关内容

Guangzhou Messe Qualcomm 5G

美国再出招 或限制中资收购科技企业 25.06.2018

据美媒报道，华盛顿正酝酿新措施，限制中资收购美国科技企业，部分高科技产品甚至可能停止对华出口。在中美贸易冲突继续升级的阴影笼罩下，股市面临下行压力。

Drohender Handelskrieg zwischen USA und China

经济波动股市震盪 中美贸易战或喊停？ 28.06.2018

贸易战进入关键期。7月6日美国对中国第一波惩罚性关税将生效。双方各出奇招，烟硝瀰漫之际，会轻动干戈还是休兵罢战，全世界都在看。

Xiaomi Launch Tablet in China

为科技巨头回归敞开大门 北京放松上市规定 11.06.2018

智能手机生产商小米或在香港和上海同步上市。如获准发行，该公司将是首家利用中国存托凭证(CDR)规定上市的公司。该规定给创业不久的中国科技巨头在本土上市提供机会。

Hong Kong - Proteste mit dem Mobiltelefon (Reuters/C. Barria)

又是国安! 美拟拒绝中国移动入境

中兴通讯作为中国电信设备制造商龙头，因「国安问题」成为中美贸易战争议焦点。而今，因为同样原因遭到美国拒绝的公司又添了一个﹕中国第一大通信商「中国移动」。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 