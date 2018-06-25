汇率股市“跌跌不休” 官媒呼吁股民镇定

（德国之声中文网）中国央行行长易纲表示，近来外汇市场上的波动主要是"受美元走强和外部不确定性因素造成的"。他认为，"当前中国经济基本面良好，金融风险总体可控。"易纲强调，央行会继续确保人民币汇率的稳定，跨境资本流动也保持"大体平衡"。

美元兑人民币的汇率今天上升至6.7204元，达到一年来的新高。六月中旬以来，人民币汇率已经下降了4%。

德国商业银行分析师周浩认为，人民币汇率会继续下跌。他在一篇市场分析中写道："贸易争端的激化会对中期市场预期产生负面影响，从而导致人民币汇率下跌。"他同时也强调，即便贸易争端继续升级，中国当局也不大可能以人民币汇率作为抗争的武器。

股市滑坡是"过激反应"造成的

沪深300指数一度跌落至2017年5月以来的最低点。

中国官方媒体称股市下滑是"不理智的过激反应"造成的。官媒提请股民不要因中美贸易争端而陷入恐慌，美方周五启征的关税，是预料之中的事情，企业也早已做好相应的准备。

《经济日报》称："我们对此早有预料，也做好了准备。""对中国经济的影响也在可控范围之内。"《安全日报》称，股市滑坡纯属过激反应。股民应对中国市场充满信心，因为最新的市场数据都是稳定的。

一般认为，作为回应，中方也将对美国产品增收关税。作为世界上最大的两个经济体，中美两国的贸易争端有可能会对全球贸易和投资造成负面影响。

达扬/乐然（路透社）