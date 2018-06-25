汇率股市“跌跌不休” 官媒呼吁股民镇定

（德国之声中文网）中国央行行长易纲表示，近来外汇市场上的波动主要是"受美元走强和外部不确定性因素造成的"。他认为，"当前中国经济基本面良好，金融风险总体可控。"易纲强调，央行会继续确保人民币汇率的稳定，跨境资本流动也保持"大体平衡"。
美元兑人民币的汇率今天上升至6.7204元，达到一年来的新高。六月中旬以来，人民币汇率已经下降了4%。
德国商业银行分析师周浩认为，人民币汇率会继续下跌。他在一篇市场分析中写道："贸易争端的激化会对中期市场预期产生负面影响，从而导致人民币汇率下跌。"他同时也强调，即便贸易争端继续升级，中国当局也不大可能以人民币汇率作为抗争的武器。
股市滑坡是"过激反应"造成的
沪深300指数一度跌落至2017年5月以来的最低点。
中国官方媒体称股市下滑是"不理智的过激反应"造成的。官媒提请股民不要因中美贸易争端而陷入恐慌，美方周五启征的关税，是预料之中的事情，企业也早已做好相应的准备。
《经济日报》称："我们对此早有预料，也做好了准备。""对中国经济的影响也在可控范围之内。"《安全日报》称，股市滑坡纯属过激反应。股民应对中国市场充满信心，因为最新的市场数据都是稳定的。
一般认为，作为回应，中方也将对美国产品增收关税。作为世界上最大的两个经济体，中美两国的贸易争端有可能会对全球贸易和投资造成负面影响。
达扬/乐然（路透社）
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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环
301调查
此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环
为摩擦降温
两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环
钢铝关税
3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。
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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环
500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环
美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环
博鳌论坛
4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环
中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。
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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环
刘鹤再度赴美
5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环
暂停互相加征关税
谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环
500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
作者: 苗子