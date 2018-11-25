民进党败选 “胡萝卜加大棒”的胜利？

（德国之声中文网）台湾民进党在周六的"中期"选举中败北，被观察人士视为对蔡英文总统的抗议，质疑她对中国的态度，以及一系列不受欢迎的内政改革。

在中国对台湾施压力度不断加大的背景下，蔡英文将自己和她领导的民进党视为民主的支持者。而中国则将台湾视为自身领土的一部分。

但是有一些台湾选民认为，和北京日益恶化的关系已经损害营商环境，而另一些选民认为她的态度过于温和。

在经济停滞不前，工资增加不抵生活成本上升的情况下，蔡英文削减养老金和减少公共假期的政策加剧了民众对经济停滞的挫折感。

"国"进"民"退

分析人士认为，国内问题是选民惩罚蔡英文及其领导执政的民进党的主要原因。此次大选结束后，民进党在地方政府的关键席位减少了一半以上，而与北京友好的反对党国民党所占份额则增加了一倍以上。

然而，由于与北京关系恶化而导致商贸受到打击的担忧也在此次大选中起到了一定作用，其中包括自2016年蔡上任以来中国游客数量急剧下降的现状。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ “九合一”+“十项公投” 周六，台湾举行“九合一”地方选举，同时合并举行十个议题的全民公投。图为台北的一所学校内，民众正在排队投票。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 台北市长排队等候 无党籍的台北市长柯文哲在本次地方选举中谋求连任，他的对手则是国民党的丁守中以及民进党的姚文智。本次“九合一”地方选举，总共将选举出11047名各级政府长官以及民意代表。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 蔡英文受考验 此次选举，也被认为是对总统蔡英文的“期中考试”。她两年前上台后，改变了前总统马英九的“亲北京”路线，在迎合了部分民意的同时，也导致了台海关系的恶化。北京方面加大了对台湾的国际打压。图为蔡英文正在等待投票。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 台独民意 就在大约一个月前，支持台湾独立的民众团体在台北市中心举行了游行，高举“拒绝霸凌”，“拒绝吞并”，“对中国说不，对台湾说是”等标语，抗议北京的打压，并支持东京奥运台湾正名运动。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 台湾正名 此次“九合一”地方选举，也首次捆绑了十项议题的公投。其中一项重要公投案就是“东京奥运台湾正名”。公投发起方希望，台湾奥委会能够突破四十年前与国际奥委会的相关协议，不再以“中华台北”、而直接以“台湾”名义参加包括奥运会在内的体育赛事。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 公投太多煽动民粹？ 台湾不少运动员则反对台湾奥运正名运动，认为这有可能导致参赛机会被剥夺。事实上，此次地方选举捆绑十项公投，这种做法本身就引发了不小的争议：在过去的十四年间，总共只有6项公投案。此次捆绑公投，导致民众每人最多要投15票。批评人士担心，这会煽动民粹主义。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 同性婚姻问题 十项公投案中，有5项与同性婚姻争议有关，其中2条有支持同性婚姻的团体提出，还有3项则由“反同”派别提出。图为台北的晶晶书库，该书店被认为是支持同性恋的“堡垒”。此外，今年公投还包含核电、空气污染等环境相关议题。 作者: 文山



北京试图通过加强军事演习，偷猎台湾的盟友国家并成功说服包括航空公司在内的国际企业在其网站上将该岛列为中国的一部分来惩罚蔡和她支持独立的党派。

有分析人士认为，来自北京的压力在投票结果中发挥了作用，所以蔡英文如今需要重新调整她的政策。

但是，虽然台湾选民希望得到稳定和经济繁荣的保证，但他们不希望台湾过于靠近北京--之前的国民党政府在与中国越走越近之后被赶下台。

"钢丝"上的蔡英文

英国诺丁汉大学的分析人士苏利文（Jonathan Sullivan）向法新社表示："想要在平衡对华关系与经济发展的同时，保护维持台湾的身份与地位，是非常困难的事情。蔡英文还需要安抚自身民进党中支持独立的派系。蔡英文的官方立场是维护两岸关系的现状，而这是其党内独立派所不喜欢的。"

北京方面表示，台湾地方选举的结果"反映了广大台湾民众希望继续分享两岸关系和平发展'红利'，希望改善经济民生的强烈愿望"。国台办发言人马晓光如是说。

分析人士认为，北京可能会认为最新的台湾地方选举结果证明了其胡萝卜加大棒政策的成功，这种方式为台湾企业家和企业提供了经济上的激励措施，并为支持台湾是"一个中国"一部分的城市和县区提供了财政支持。

国立政治大学的政治分析师黄奎博表示，国民党在此次选举中胜出，可能会让中国方面认为"它的宣传策略非常有效"。他预测选举过后，中国对台湾的大棒政策可能出现缓和的迹象。

对北京干涉选举的指责主导了蔡英文以及民进党的此次选战工作。他们指责中国用"假新闻"发起了进攻，北京方面对此矢口否认。

北京的影响"达到了一个新的水平"

台湾调查机构目前正通过为候选人提供竞选资助的调查来评估中国方面对此次台湾地方选举施加的影响。

诺丁汉大学的苏利文表示："中国在台湾选举中的影响在侵扰性上达到了一个新的水平"。他补充说，外部干预将成为2020年台湾大选的一个因素。

与台湾最强大的非官方盟友和主要武器供应国--美国的关系已经在蔡英文执政期间变暖，这是北京的另一个痛点。

分析人士表示，当前台湾选举的结果不会令美国担忧，因为统一或独立问题并未在此发挥重要作用。

然而，台湾国立政治大学的黄奎博表示，美国在台协会，也就是实际上美国驻台大使馆就"外部势力企图"影响公众讨论，散布虚假信息的表态发出之后，华盛顿有可能会着重关注未来中国对台湾所起到的干涉作用。

任琛/叶宣（法新社）