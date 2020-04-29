 民粹主义为什么会在疫情下滋生？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2020

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时政风云

民粹主义为什么会在疫情下滋生？

疫情就像是阴谋论的温床。随着疫情持续的时间越来越长，人们心中的不安全感也在不断加重，而阴谋论的制造者们就像是看到了机会。研究学者们警告说，右翼分子们会借机煽动蛊惑民众把怨气撒在政治人物和民主体制上。

Symbolbild Falschinformation in einem sozialen Netzwerk (Imago Images/C. Ohde)

（德国之声中文网）谣言一开始总是会附着在一些真实的信息基础上。例如，今年3月22日，德国联邦总理默克尔突然从公众视线里消失了。在此之前她通过自己的发言人向外界通报，她的医生感染了新冠病毒，现在她自己也需要先期隔离14天。这一消息立刻成为各大报章媒体的头版头条。当时严肃媒体也在问，默克尔作为总理如何在家办公呢？与此同时，右翼势力抓住时机开始散播各种流言和小道消息。例如德国选项党的政治人物哈尔拉斯（ Andreas Albrecht Harlaß）就在社交媒体上宣称，默克尔不但消失了，而且她永远也不会回来了。他声称默克尔的隔离只是一个借口。哈尔拉斯的一些追随者还在社交媒体上跟着一起煽风点火，声称默克尔正藏在几年前在巴拉圭买的一处防空洞里。

默克尔隐身巴拉圭？

默克尔结束了隔离之后重新出现在公众面前，显然她并没有去巴拉圭。不过那些编造阴谋论的人才不会在意，他们反而醉心于制造更多的阴谋论。

Deutschland PK Merkel zur Corona-Pandemie (Reuters/B. von Jutrczenka)

 默克尔去了巴拉圭吗？显然没有

明斯特大学的一些学者们对新冠疫情期间阴谋论是如何"大行其道"的现象进行了观察和研究。他们对今年1月到3月德国媒体在脸书上发布的近12万个帖子进行了研究。结论是：严肃媒体在大规模报道与新冠疫情相关的新闻的同时，一些所谓的"替代性媒体"也发布了大量的信息。

有意思的是，右翼势力在背后的这些 "替代性媒体"报道的事件和严肃媒体并无异，但是他们总是会添油加醋，特别是添加一些捕风捉影的内容。例如他们热衷于报道新冠病毒是在实验室培养出来的病毒。主导这项研究的学者科万特（ Thorsten Quandt）说："这些'替代性媒体'采用的是一种非常细致巧妙的传播策略，同那些一眼看上去就非常明显的假新闻不一样。"研究人员们在这些阴谋论的帖子里看到了民粹主义的特征--"疫情下的民粹主义"。这些帖子里往往将疫情和一些包括气候变化、难民危机、末世论等在内的现有话题糅合在一起。默克尔、通贝里、难民、新冠病毒，这些字眼最终总能被凑在同一个帖子里。

虽然"疫情民粹主义"只是信息流中极小的一部分，但是"替代性媒体"却成功地构建了自己的话语系统。学者科万特举例说："我们发现，（"替代性媒体"）散布的阴谋论被Youtube上的阴谋论主播'引经据典'，而且信誓旦旦地声称这些信息都是真实的。"这就让他们的假设比事实显得更像真的。有一些帖子的传播面和影响力甚至可以达到大型媒体的水平。

"替代性媒体"有意识的破坏性报道

阴谋论制造者不相信偶然。他们宣称，一小部分精英在背后操控一切。而这一小部分精英反人民，与普通人作对，凑在一起秘密策划。参与报道这些阴谋论的媒体一点都不天真。今日俄罗斯德语版和右翼杂志" Compact "都是有意地在做宣传。在反对极右主义的Amadeu Antonio Stiftung基金会工作的学者拉法埃尔（ Simone Rafael）观察到："'替代性媒体'自称在一场'信息战'中反对民主党派和议会民主体制。他们散布不安全感，目的就是要造成制度的垮塌。"

Simone Rafael - Chefredakteurin von Belltower.News - Netz für digitale Zivilgesellschaft (Amadeu Antonio Stiftung)

学者拉法埃尔（ Simone Rafael）

社民党籍联邦议员吕特里希（ Susann Rüthrich）指出，民众对原有的生活方式放弃的时间越久，社会的压力就越大。即便是那些支持实施社交限令和禁足令的民众，也会由于持续性的不安全感而变得更容易接受阴谋论。

阴谋论的制造者们还尤其喜欢利用知名人士来散播他们的谣言。最近一段时间德国著名的音乐人 Xavier Naidoo就被卷了进来。他在网上流传的一段视频里声泪俱下地宣讲着解放全世界的行动开始了。他说，美国总统特朗普颁布了禁足令，往纽约派出了医疗船，目的是解救大量在地下隧道中饱受折磨的儿童。一般人对此一无所知，原因很简单而且只有一个：这些是秘密。正是有 Xavier Naidoo这种知名人物的推波助澜，阴谋论也就从小圈子散播到普通人群中。

阴谋论和右翼暴力

阴谋论给我们的社会造成的危害有多大呢？传播学学者科万特在他的研究报告中警告说："'替代性媒体'可以通过一种充满矛盾、威胁和疑惑的世界观质疑所有的'官方'声明，给公众造成巨大的困惑。"

Deutschland Stephan E. in Karlsruhe (picture-alliance/dpa/U. Deck)

被错乱的价值观误导的 Stephan E.涉嫌枪杀了基民盟政治人物吕普克

新冠病毒疫情持续的时间越长，阴谋论制造者们就会变得越极端化。左翼党政治家帕乌（ Petra Pau）说："最近一些年，地方官受到右翼威胁的情况尤其明显。如果疫情给地方造成的压力加大，地方不得不削减一些福利的时候，人们就会开始寻找责任者。而这个时候那些煽动蛊惑的人就会看到机会来了。"

这种危险究竟有多大呢？看一看卡塞尔行政区主席吕普克（Walter Lübcke）遭枪杀的案件就知道。杀害他的是一位极右翼分子。作案动机是凶手仇视吕普克实施的优待难民政策。

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