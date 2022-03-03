 民族主义阴霾笼罩的俄罗斯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

民族主义阴霾笼罩的俄罗斯

俄罗斯总统普京的施政理念是什么？他在追随怎样的意识形态？一些专家认为，普京的讲话中，新右翼思想的痕迹越来越明显。

Russland Präsident Wladimir Putin

（德国之声中文网）15:47分，普京演讲结束，不仅是德国联邦议院全体议员，可以说整个德国都在为这位年轻的俄罗斯领导人热烈鼓掌。2001年9月25日，普京在德国联邦议院发表的演说中，谈到了欧洲文化的统一、黑森王朝以及民主社会的建立。他的演说是用德语进行的。普京的演说充满激情，令议院中从左翼的社会主义者，到忠于跨大西洋伙伴关系的基民盟保守派都感到欢欣鼓舞。普京最后说到："让我们为了建设我们的欧洲家园共同努力吧。"好一个崇尚欧洲一体化进程的普京。

二十多年后的今天，人们对俄罗斯民主化和欧洲化进程的期望早已烟消云散。俄罗斯又在欧洲大陆挑起了战火。那么，这一切都是怎么回事呢？

当保障权力成为意识形态

苏黎世大学的政治学教授萨斯（Sylvia Sasse）分析到："我不认为普京有什么自己的意识形态，为了让他的犯罪行为合法化，他会随机采用不同的理论。"萨斯接受德国之声采访时表示，普京的目的就是保障权力以及扩展他所谓的"俄罗斯世界"。

Deutschland Wladimir Putin in Hamburg

在时任德国总理的施罗德看来，普京治下的俄罗斯将成为欧盟的盟友。

萨斯说，为此目的，普京越来越倾向于一些保守派的、反民主的理论，发表演说时也经常会引用这些理论。比如保皇派哲学家伊万·伊林 （ Ivan Ilyin）和大俄罗斯主义民族学家列夫·古米廖夫（Lew Gumilev）："普京将自己关进了一个由大俄罗斯民族主义、时而掺杂反犹主义和新右翼专权煽动所构成的怪圈。"

 亚历山大·杜金 Alexander Dugin就是这一怪圈的代表人物，杜金认为，世界上的战争都是由所谓的"全球精英"挑起的："他们毁掉了很多国家。"杜金不认同西方的民主理念。他认为，俄罗斯人与众不同。他在接受加拿大一家电视台采访时表示："对我们俄罗斯人来说，人只是整体归属的一部分，人并非一个个体。"

对抗西方

在新右派群体中，杜金是个明星人物。过去几年来，有关他同普京关系的传闻很多。由于关于普京的情况外界知之甚少，所以这些传闻也无从证实。不过，在亲克里姆林宫的媒体中，杜金却的确是个常客。专家们认为，杜金和普京的理念有很多交集。杜金在VK网站撰文指出，对乌克兰开战是重建俄罗斯帝国的前提条件。而在杜金看来，西方只是死亡、自杀和退化的代名词。

在德国和其他欧洲国家，杜金的极右翼反自由理念也不乏拥戴者。他同美国的老右翼运动也关系密切，并在2018年同班农Steve Bannon 在罗马会过面。杜金还是特朗普的重要支持者。特朗普当选总统后，杜金2016年12月在土耳其TRT电视台接受采访时表示："从现在开始，美国又一次变成了伟大的国家，但却不再是帝国主义国家了。"

Alexander Dugin

俄罗斯民族主义者杜金的右翼反自由理论，在德国也拥有很多粉丝。

民族身份认同

瑞典乌普萨拉大学历史学家土尔巴科夫（ Igor Torbakov）一直在密切关注着普京治下的俄罗斯，如何在精神层面上同欧洲渐行渐远。土尔巴科夫认为，普京的所作所为实际上也是一场关于俄罗斯民族认同的争夺：俄罗斯在多大程度上受到了欧洲的影响？又在多大程度上是受亚洲的影响？俄罗斯的民族特性又是什么？

土尔巴科夫2016年在哈佛大学的一次演讲中指出，乌克兰加入欧盟的努力，对俄罗斯打造独立的斯拉夫民族认同的计划来说，无疑是一次沉重的打击。说到底，乌克兰加入欧盟的努力，也对普京的强国梦构成了威胁。

俄罗斯侵入乌克兰前不久，土尔巴科夫曾表示，俄罗斯新生一代的觉醒，对克里姆林宫精英阶层构成了一个特殊的挑战。因为这一代人的基本政治理念中也包含人的尊严、自由、民主和宽容等内容。 在三月号的《德国与国际政治》杂志上，土尔巴科夫写道："所谓的'欧洲价值观'其实是普世的，年轻一代意识到了这一点。于是他们在全俄各地走上街头，向统治精英发出挑战。"

Russland I Ukraine-Konflikt - Proteste in St. Petersburg

尽管当局大肆抓捕，俄罗斯还是有很多人参加反战集会。

战争爆发后，俄罗斯境内的抗议活动仍在继续，并已转变成了反战游行。警方和司法当局对抗议活动严厉打压。甚至有小学生因为高举反战标语而遭到逮捕。来自大赦国际的消息称，战争爆发后的一周内，已有近六千人遭逮捕，当局还加强了新闻管制。

2001年9月，被人们寄予厚望的普京在德国联邦议院的演说中承诺："俄罗斯内政的核心目标是确保民众的民主和自由权利。" 而二十年的今天，他反动了一场针对邻国的战争。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

  • Ukraine-Konflikt - Demonstration in St. Petersburg

    俄罗斯各地爆发反战抗议

    为什么要攻打邻居？

    在圣彼得堡，周四晚上数百人聚集抗议。示威者问：为什么要攻打邻居？示威者后来被警方驱散，有报道称90多人被抓。

  • People protesting in Saint Petersburg

    俄罗斯各地爆发反战抗议

    “不要战争！”

    圣彼得堡抗议者高喊口号：“不要战争！”许多俄罗斯人与乌克兰人关系密切，包括不少跨境家庭。

  • Police at the anti-war protests in Moscow

    俄罗斯各地爆发反战抗议

    警方的回应

    尽管当局禁止抗议并对威胁抗议者实施严厉惩罚，活动人士说，已经有44个城市发生了示威活动。照片上显示莫斯科警察正在前往抗议现场。

  • A person being detained in Moscow

    俄罗斯各地爆发反战抗议

    抗议和逮捕

    活动人士说，已有1700多名抗议者被拘捕。这张照片显示了莫斯科一个警察拘捕抗议者的场景，当时人们聚集在市中心的普希金广场上表达抗议。

  • Protests in Saint Petersburg

    俄罗斯各地爆发反战抗议

    声援乌克兰

    “不要战争! 撤回军队！”这是圣彼得堡这位年轻妇女举起的抗议牌上写的内容。

  • Police carrying away a protester

    俄罗斯各地爆发反战抗议

    警察抬走抗议者

    俄罗斯当局以新冠疫情为由禁止示威活动，但目击者拍摄记录了警察的暴力行为。

  • Young man showing the peace sign on the back of his hand

    俄罗斯各地爆发反战抗议

    警车上的抗议

    一名抗议者被押上警车，但他仍然展示出画在手背上的和平标志。

    作者: Claudia Dehn


 

DW.COM

德语媒体：俄乌危机中，中国打错了算盘

乌克兰危机爆发前后，中国多次宣称，包括乌克兰在内的、任何国家的主权和领土完整都不容侵犯，但联合国谴责俄罗斯侵略乌克兰的决议案表决中，中国却又投了弃权票。中国这一系列出尔反尔的操作是要达到什么目的呢？  

俄罗斯立法处罚传播军事“假信息” 限制访问DW网站

俄罗斯国家杜马通过了一项法案，将传播有关俄军队的“虚假信息”定为犯罪。相关行为将被课以高额罚款和最高15年刑期。与此同时，俄罗斯当局也限制了对包括DW在内的一些国际新闻网站的访问。  

德国现总理敦促前总理施罗德从俄企辞职

德国总理肖尔茨公开表示，前总理施罗德应离开俄罗斯公司，作为前政府首脑，其商业事务已经不仅仅是私人事情。施罗德是俄罗斯总统普京的长期合作伙伴。本周，施罗德手下4名工作人员宣布辞职，以示不满。这位前总理德甲俱乐部荣誉会员的称号也被撤销。  

相关内容

Zhang Jun, Botschafter von China bei den Vereinten Nationen, stimmt bei einer Abstimmung im Hauptquartier der Vereinten Nationen für Stimmenthaltung. Die humanitäre Situation in der Ukraine wird den UN-Sicherheitsrat am 28.02.2022 beschäftigten. Die USA und eine Reihe weiterer westlicher Staaten beantragten am Sonntag eine entsprechende Dringlichkeitssitzung. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：俄乌危机中，中国打错了算盘 03.03.2022

乌克兰危机爆发前后，中国多次宣称，包括乌克兰在内的、任何国家的主权和领土完整都不容侵犯，但联合国谴责俄罗斯侵略乌克兰的决议案表决中，中国却又投了弃权票。中国这一系列出尔反尔的操作是要达到什么目的呢？

A woman is overwhelmed by emotion in the backyard of a house damaged by a Russian airstrike, according to locals, in Gorenka, outside the capital Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2, 2022. Russia renewed its assault on Ukraine's second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas, even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe.(AP Photo/Vadim Ghirda)

無視世界譴責 俄羅斯持續猛攻烏克蘭各城 03.03.2022

聯合國3月2月通過一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議案，但烏克蘭的哈爾科夫和馬里烏波爾等城市仍持續受到俄羅斯猛烈炮擊。聯合國指出，有超過100萬人逃離烏克蘭，另外國際刑事法院也已經開始調查俄羅斯的戰爭罪行。

Symbolbild Cybeangriff, Computerkriminalität, Internetkriminalität, Computerhacker greifen ein Netzwerk, Computer, IT-Infrastruktur an

俄媒：莫斯科准备启动本国互联网Runet 03.03.2022

在西方国家对俄罗斯采取各种制裁，以及俄罗斯近期受到网络黑客攻击的背景下，莫斯科方面可能准备启动本国互联网系统Runet。其实俄罗斯数年前就开始准备这一系统，并且进行过“断网”演习。

广告

媒体看中国

USA I Ukraine-Konflikt - Vereinten Nationen

德语媒体：俄乌危机中，中国打错了算盘

乌克兰危机爆发前后，中国多次宣称，包括乌克兰在内的、任何国家的主权和领土完整都不容侵犯，但联合国谴责俄罗斯侵略乌克兰的决议案表决中，中国却又投了弃权票。  