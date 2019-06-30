比特币造成多少碳排放？

（德国之声中文网）有时需要形象的比较才能说明网络消费带来的难以置信的能量消耗。例如使用比特币一年可制造约22兆亿吨的二氧化碳，相当于汉堡，维也纳和拉斯维加斯等城市一年的二氧化碳排放量。

慕尼黑工业大学（TUM）的跨学科研究小组称这是他们迄今对这一虚拟货币的二氧化碳排放进行的最详细统计。

进行一次比特币转账，就要在任何一台电脑的全球比特币网站完成一道计算题，之后便可以获得比特币奖励。仅在2018年，用于这种所谓的比特币挖矿的计算机容量就增加了4倍。

慕尼黑工业大学（TUM）的研究人员施托尔（Christian Stoll）说："为了改善生态平衡，可能会有更多比特币'矿场'与可再生能源挂钩。"

然而，即便不使用比特币的人，在谷歌上进行一次搜索也会耗电0.3瓦时。也就是说，如果在谷歌上搜索20次，就相当于使用节能灯1小时。目前，全球范围内使用互联网导致的二氧化碳排放量每年超过3300万吨，是德国整个航空系统空中二氧化碳排放量的总和。

带你回顾比特币的前世今生 创造新货币的好时机 2009年问世的比特币，是世界上第一个分散性的数字货币。在金融危机爆发后的不确定性中，它迅速获得了成长的动力。比特币的设计理念让它和黄金一样稀有，最多只能有2100万枚。刚开始的时候，它只是一美分的几分之一。然而到了2011年2月，比特币已经基本和美金同值，随后更是飞了起来。

带你回顾比特币的前世今生 匿名的创始人 Satoshi Nakamoto(中本聪)这个名字是比特币的代名词。据说这位身份不明的IT专家发明了比特币。虽然有说法表示他是一名30岁左右的日本人，但人们普遍认为，几位计算机科学家搭建了这个数字货币背后的技术平台。还有一种阴谋论甚至认为特斯拉的首席执行官马斯克是比特币真正的发明人，他已经予以否认。

带你回顾比特币的前世今生 看不到的硬币 与打印在纸上的欧元美元不同，比特币存在于全球的计算机网络中。由于这个系统不是由银行来提供验证服务的，所以没有交易费用。人们可以购买的最小单位是一“中本聪”——等于一比特币的百万分之一。购买可以匿名，甚至在数字货币的ATM机上进行。购买的比特币会被存在数字钱包里。

带你回顾比特币的前世今生 复杂的谜题 为了确保不让太多的比特币进入流通，设计者创建了一个被称为挖掘的过程。也就是通过复杂的数学运算来限制交易量。现在，这些运算难度已经复杂到必须用大型计算机来破解。挖掘比特币的用电量巨大也是让人担忧的地方。

带你回顾比特币的前世今生 比特币财富合法吗？ 由于其匿名的性质，比特币的成功背后很有可能是犯罪组织的推动，包括洗钱和购买非法商品。该货币网同时也是网络犯罪分子的袭击目标。最近，朝鲜黑客的袭击导致一家韩国数字货币交易所破产。报告显示，恐怖组织“伊斯克兰国”在购买武器时也会使用比特币。

带你回顾比特币的前世今生 比特币领先 其它人跟随 比特币是世界上最有价值的加密货币。它的成功招来了很多效仿者。其中大型数字现金的发币方包括以太坊、Zcash、比特币现金、Ripple和Litecoin。截止至2017年11月，这类货币的总数量已经达到1324种。其中数百种货币经历了发币失败的过程。如今监管机构正在加强对数字货币市场的规范和审查。

带你回顾比特币的前世今生 眼看着飙涨 对于比特币来说，2017年是不平凡的一年。1月时它的价值就已经接近1000美元。12个月后，一个比特币的价格飙升至19784美金。尽管存在许多怀疑，但这个货币开始引起机构投资者的浓厚兴趣。已经有两家交易所开展了比特币交易业务，允许投资者对这个波动性令人难以致信的加密货币进行投资。

带你回顾比特币的前世今生 到处都是警告 从各国央行到有一定威望的投资者，几乎整个金融体系都就比特币催生的大规模泡沫发出过警告。他们认为这只会让数字货币的持有者陷入灾难。其中包括获得过诺贝尔奖的经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）。他曾表示“比特币应该被取缔”。摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）将购买这个数字货币的人形容为“愚蠢”。

带你回顾比特币的前世今生 未来如何？ 就在2017年圣诞节之前，比特币经历了戏剧性的起伏。先是突破了20000美金的大关，然后又在5天内缩水三分之一。在新年期间经历了大起大落，贬值一半多后走势才趋于平稳。如果华尔街也推出比特币交易业务，我们会经历更加刺激的过山车之旅吗？ 作者: Nik Martin



点击鼠标也消耗巨大能量

每点击一次鼠标，对电脑来说都是一次巨大的能量消耗。2018年，德国所有发电厂以及工业和私人发电设施总共生产了大约649太瓦时的电力。其中有55太瓦被送入互联网所需的供电系统。

或者我们举一个城市的例子来说明：在大多数数据中心聚集的德国法兰克福市，网络系统用电占城市用电的大约20%，超过法兰克福机场的用电量。而法兰克福机场是德国最大、欧洲第4大机场。

因此说，通讯信息系统的生态保护结果相当糟糕。因此迫切需要重新思考或采取明智的替代方案。 尤其是在当下数字化进程刚刚开始提速的时期。

耗电大户：互联网、数据中心

此外，未来世界将又有新的一部分人或者新的居民群体加入上网的队伍。再加上新的移动标准、超快速的媒体产品、物联网、工业4.0以及包括人工智能和自动驾驶在内的技术革命，都将导致数据量和能耗大幅增长。

谷歌在美国俄克拉荷马州的数据中心

世界上最著名和最大的数据中心主要集中在美国。在该领域，类似的联网服务器主机在逻辑系统中相互连接。通过利用众多服务器的计算能力，计算机程序也在加速发展。它们可以集中管理并轻松匹配。此外，联网还可以防止系统故障。

但是，这些数据中心需要巨大的服务器冷却系统。为此有些服务器场甚至有自己的发电厂。全球最大的数据中心 - 湖滨技术中心大约每年消耗约100兆瓦的电力，运营商需要使用一个超过3200万升冷却液的巨大水箱来冷却服务器机房。

冷却系统的新发现

由于冷却系统成本高，因此服务器运营商积极寻找有意义的替代方案并不奇怪。今后有可能可以用水代替空气来冷却服务器，届时产生的废热可能也可以得到利用。

此外，IT巨头们正在逐步将 其大型服务器场迁移到气候更为有利的北部地区。谷歌、脸书和苹果主要在冰岛和斯堪的纳维亚半岛进行了投资。因为那里具备所需的空间、所需的专家和现代化的数字基础设施，还有价格低廉的电能，其中包括部分来自风能，太阳能和水力发电等可持续发电的电力供应商。最重要的是，该地区气候较冷，无需使用昂贵的空调冷却系统。