比特币造成多少碳排放？

虽然比特币只是虚拟存在，但它耗费相当多的能量。比特币产生的二氧化碳与汉堡，维也纳或拉斯维加斯等城市排放的二氧化碳一样多。
（德国之声中文网）有时需要形象的比较才能说明网络消费带来的难以置信的能量消耗。例如使用比特币一年可制造约22兆亿吨的二氧化碳，相当于汉堡，维也纳和拉斯维加斯等城市一年的二氧化碳排放量。
慕尼黑工业大学（TUM）的跨学科研究小组称这是他们迄今对这一虚拟货币的二氧化碳排放进行的最详细统计。
进行一次比特币转账，就要在任何一台电脑的全球比特币网站完成一道计算题，之后便可以获得比特币奖励。仅在2018年，用于这种所谓的比特币挖矿的计算机容量就增加了4倍。
慕尼黑工业大学（TUM）的研究人员施托尔（Christian Stoll）说："为了改善生态平衡，可能会有更多比特币'矿场'与可再生能源挂钩。"
然而，即便不使用比特币的人，在谷歌上进行一次搜索也会耗电0.3瓦时。也就是说，如果在谷歌上搜索20次，就相当于使用节能灯1小时。目前，全球范围内使用互联网导致的二氧化碳排放量每年超过3300万吨，是德国整个航空系统空中二氧化碳排放量的总和。
点击鼠标也消耗巨大能量
每点击一次鼠标，对电脑来说都是一次巨大的能量消耗。2018年，德国所有发电厂以及工业和私人发电设施总共生产了大约649太瓦时的电力。其中有55太瓦被送入互联网所需的供电系统。
或者我们举一个城市的例子来说明：在大多数数据中心聚集的德国法兰克福市，网络系统用电占城市用电的大约20%，超过法兰克福机场的用电量。而法兰克福机场是德国最大、欧洲第4大机场。
因此说，通讯信息系统的生态保护结果相当糟糕。因此迫切需要重新思考或采取明智的替代方案。 尤其是在当下数字化进程刚刚开始提速的时期。
耗电大户：互联网、数据中心
此外，未来世界将又有新的一部分人或者新的居民群体加入上网的队伍。再加上新的移动标准、超快速的媒体产品、物联网、工业4.0以及包括人工智能和自动驾驶在内的技术革命，都将导致数据量和能耗大幅增长。
世界上最著名和最大的数据中心主要集中在美国。在该领域，类似的联网服务器主机在逻辑系统中相互连接。通过利用众多服务器的计算能力，计算机程序也在加速发展。它们可以集中管理并轻松匹配。此外，联网还可以防止系统故障。
但是，这些数据中心需要巨大的服务器冷却系统。为此有些服务器场甚至有自己的发电厂。全球最大的数据中心 - 湖滨技术中心大约每年消耗约100兆瓦的电力，运营商需要使用一个超过3200万升冷却液的巨大水箱来冷却服务器机房。
冷却系统的新发现
由于冷却系统成本高，因此服务器运营商积极寻找有意义的替代方案并不奇怪。今后有可能可以用水代替空气来冷却服务器，届时产生的废热可能也可以得到利用。
此外，IT巨头们正在逐步将 其大型服务器场迁移到气候更为有利的北部地区。谷歌、脸书和苹果主要在冰岛和斯堪的纳维亚半岛进行了投资。因为那里具备所需的空间、所需的专家和现代化的数字基础设施，还有价格低廉的电能，其中包括部分来自风能，太阳能和水力发电等可持续发电的电力供应商。最重要的是，该地区气候较冷，无需使用昂贵的空调冷却系统。
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