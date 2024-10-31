比亚迪季度营收首次超过特斯拉

比亚迪今年第三季度的营业收入为2011亿元人民币（282亿美元），特斯拉上周公布的同类数字为252亿美元。

（德国之声中文网）中国电动汽车制造商比亚迪周三公布的季度营收显示，今年第三季度，比亚迪的季度营收首次超过全球竞争对手特斯拉。

特斯拉上周公布了第三季度252亿美元的营收，同期利润为22亿美元，较去年同期增长17%。

一份提交给香港证券交易所的文件显示，比亚迪今年第三季度的营业收入为2011亿元人民币（282亿美元），比去年同期增长24%。文件显示，比亚迪当季净利润为116亿元人民币（16亿美元），比去年同期相比增长11.5%。

不过，由于比亚迪销售的车型也包括混合动力车型，所以特斯拉仍领先全球纯电汽车销量。

比亚迪的增长主要得益于混合动力车型，其销量增长超过75%，达到 685830辆。根据路透社的计算，由于中国竞争激烈，比亚迪纯电动汽车销量下降2.7%至443426辆。

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比亚迪九成以上的销售在中国实现

比亚迪目前90%的产品在中国销售，在中国的市占率超过三分之一。尽管欧洲决定对中国电动车加征关税，但中国汽车制造商依旧对打入欧洲市场跃跃欲试。今年第三季度，比亚迪在欧洲销售了近95000辆汽车，比去年同期增加了约三分之一。

法新社和路透社都指出，比亚迪及其中国同行在本土市场最初的快速销售增长部分得益于北京的慷慨补贴。

但欧盟表示，中国企业享受的广泛政府支持导致了不公平竞争。欧盟调查发现，北京的补贴削弱了竞争对手。

欧盟周二宣布将对中国电动汽车征收高达35.3%的额外关税，欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯将此举描述为"捍卫公平的市场行为和欧洲工业基础"。在欧洲之前，美国和加拿大已经将中国电动汽车的关税提高到100%。

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（法新社、路透社）

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