 每小时扔掉32万个 德国塑料咖啡杯成灾 | 科技环境 | DW | 22.05.2019

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科技环境

每小时扔掉32万个 德国塑料咖啡杯成灾

德国国内，塑料咖啡杯的年度消费量近30亿只。它们都无法回收利用。怎么办？联邦环境部长似有一高招。

Deutschland Müll Coffee-to-go-Becher (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

（德国之声中文网）社民党籍的联邦环境保护部长舒尔策（Svenja Schulze）表示，在德国，"丢弃习性"相当普遍。这种说法大致不错。此刻，这位社民党人士站在环境部大楼前，面对众多摄像机，身后是联邦环境局提供的令人印象深刻的统计数字。人们也可以说，这是让人震惊的数字：日复一日，德国人平均每小时扔掉32万个一次性咖啡杯。

这些杯子中一半以上用塑料涂层纸做成，其余是全塑料。一年数达28亿的所有这些咖啡杯的共同之处是：无法回收利用，只能作为垃圾绕掉，或者，就像舒尔策部长所说的那样："……进入草地、进入环境、出现在沙滩上，最终进入海洋！"

"Coffee to go" 问世才23

统计数字中唯一积极的一项：若干年来，数量不再增加，而是基本持平。5年前，每小时便有约30万杯一次性咖啡售出。不过，若回望20年，就会很清楚地看到，人们的日常生活习性有了何种变化。该研究报告执笔人之一的联邦环境局专家雷兴贝格（Bettina Rechenberg）指出，德国1996年方有"Coffee to go"（随行咖啡）出售。

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每杯加收30欧分？

为减少塑料垃圾，该研究报告建议，对一次性咖啡收附加费，比如，对杯子本身征收20欧分，对塑料盖子征收10欧分。此外，在咖啡销售点、面包房、超市和加油站，多次性咖啡杯未来应成为常态。另外，附加费可流入一项基金，首先提供给城镇，资助清扫环境。雷兴贝格女士相信，不采取此类措施，就无法解决一次性咖啡杯问题。她指出，一次性杯子便宜、使用方便、用完就丢。该研究报告建议，多次性咖啡杯应能至少使用10次，并且不带盖子。

欧盟禁止特定塑料制品

联邦环境部长现在要实施的是哪些措施，尚不清楚。不过，对舒尔策来说，重要的是，未来要让一次性生产商支付更多的钱，要让造成环境污染者承担成本。

  • Muss es eigentlich ständig Plastik sein? Nein, denken sich immer mehr Menschen. Die Unternehmen reagieren: McDonalds und Starbucks haben angekündigt, ihre Plastikstrohhälme bald durch nachhaltigere Modelle auszutauschen. Auch Tupperware und umweltfreundliche To-go-Becher sind in. Trotzdem gibt es noch Spielraum, um aktiv zu werden – ob zu Hause oder auf einem Festival. Hier ein paar Tipps.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    你消费着多少塑料？

    非要总用塑料吗？不，越来越多人不这么想。企业们也作出回应：麦当劳、星巴克已经宣布，将很快停止使用塑料吸管，而换成更环保的替代品。另外，可反复使用的咖啡杯、环保外卖杯也正流行。而在家或者参加音乐节时，也可以从自己做起。以下是我们的几个小建议。

  • Faul versus nachhaltig In den 1970ern wurde To-go-Essen zum Trend. Die Idee verbreitete sich von den USA aus wie ein Lauffeuer. Schnell was zum Mitnehmen holen oder bringen lassen, um zu Hause auf der Couch zu speisen. Dabei den Plastikmüll konsequent ignorierend. Tipp: Lieber mit Freunden zusammen in einen Biergarten setzen, anstatt Lieferdienste durch die ganze Stadt zu jagen.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    为了环境，不要懒惰

    从上世纪70年代起，外卖逐渐成为一种潮流。很快打包或者订餐上门，这在美国深受欢迎，让人们有更多可以做“沙发土豆”的机会。而外卖中的塑料垃圾则没有怎么引起人们的重视。在这里，我们的建议是：不要那么宅，还是出门吃饭吧，既有仪式感，也更环保。

  • Polyester, Nylon und Polyacryl Mikroplastikteilchen gelangen von unserer Wäsche in die Abwassersysteme und so in den Wasserkreislauf der Stadt. Vor allem Sportkleidung besteht aus Polyester, Nylon und anderen künstlichen Fasern, aber auch in Alltagskleidung sind sie zunehmend zu finden. Nachhaltig produzierte Kleidung zu kaufen ist rein finanziell schon wenigen Leuten möglich. Es gibt aber eine Alternative für alle.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    涤纶、尼龙和聚丙烯酸

    微塑料（也称“塑料微珠”）通过我们的衣物进入污水系统，从而进入城市水循环。这一点在聚酯、尼龙等人造纤维制成的运动服饰上表现得尤为明显 ，在日常服饰中也越来越常见。环保服饰只有少数人能负担起，但我们也有其他途径，可以减少这种污染。

  • Stop Micro Waste Ein Unternehmen aus Berlin hat den Guppyfriend Washing Bag entwickelt. Ein Waschbeutel für alles, das künstliche Fasern wie Polyester und Co. enthält. Der Beutel filtert angeblich die kleinen Teilchen aus der Wäsche und soll die auffangen, die sich im Wasser lösen. Mit der Hand ließen sich die Überreste entnehmen und einfach in den Müll werfen, wirbt das Unternehmen.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    停止微塑料污染！

    柏林一家企业发明了一款环保洗衣袋（“Guppyfriend Washing Bag”）。这种特细网眼洗衣袋据称可以过滤所有聚酯纤维、聚乙烯等人造纤维，把要洗的衣服放入袋中再放进洗衣机里，能防止塑料纤维随着洗衣机废水排出。这家公司称，洗完衣服后用手去除洗衣袋粘附的纤维、扔到垃圾桶里就可以了。

  • Mikroplastik aus Autoreifen Mikroplastik kommt hauptsächlich aus Kosmetika? Stimmt nicht! In Deutschland stammt der höchste Anteil aus dem Abrieb von Autoreifen. Laut TU Berlin gelangen in Deutschland pro Jahr etwa 120.000 Tonnen Autoreifenabrieb in die Umwelt. Die Stoffe, darunter auch Weichmacher, werden von Pflanzen aufgenommen und vergiften die Organismen manchmal sogar. Ein Grund mehr, weniger Auto zu fahren.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    轮胎带来的污染

    微塑料主要来自于化妆品？不是这样的！在德国，微塑料第一大来源是汽车轮胎的磨损。据柏林工大调查，德国每年约有12万吨汽车轮胎的磨损物进入环境，而其中柔软剂等物质会被植物吸收，有时甚至毒害有机体。又多了一个理由，要少开车。

  • Bier schmeckt besser aus Gläsern Auch unsere Feierwut trägt ihren Teil zur Umweltverschmutzung bei. Beinahe auf allen Festivals werden nur noch Plastikbecher und -flaschen angeboten. Rock am Ring beispielsweise produziert in drei Tagen etwa 500 Tonnen Müll – der größte Teil davon ist Plastik. Aus Gründen der Sicherheit sind Glasflaschen natürlich verboten, doch gibt es massig Alternativen zum Einmal-Wegwerf-Becher.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    拒绝一次性塑料杯

    我们聚会狂欢也为环境污染做出了“贡献”。几乎所有音乐节、大型庆祝活动都会使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如图中的摇滚音乐节"Rock am Ring"，三天时间带来了500吨垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出于安全考虑，禁止使用玻璃瓶，然而这并不意味着非要使用一次性塑料杯，其实还有很多其他的选择。

  • Coffee-to-go-Becher Wegwerfbecher sind bei Umweltschützern schon fast die Inkarnation des Bösen. Nachhaltigere Optionen für den Kaffee erobern jetzt Deutschland. Aber nicht jeder nutzt solche Becher, weshalb Umweltschützer weiter kräftig dafür werben. Solange, bis in Deutschland nicht mehr 320.000 Becher pro Stunde weggeschmissen werden. EU-weit gehören wir damit zu den größten Müllproduzenten.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    Coffee to go，告别一次性

    在环保人士眼中，一次性杯子几乎是邪恶化身。对于咖啡杯，德国越来越强调更环保的选择，不过仍然有很多人没有行动。迄今，德国每小时扔掉32万个一次性杯子。在整个欧盟，德国是包装垃圾“冠军”——2016年人均产生的包装垃圾最多。

  • Das Ende der Plastikflaschen? Einweg-Plastikflaschen aus PET sind gut recycelbar. Eine absolut nachhaltige Lösung sind sie trotzdem nicht. Ganz im Gegensatz zu diesen Wasserkugeln. Eine essbare Membran hält das Ganze zusammen. Eine unvorstellbare Menge Plastik würde sich mit dieser Innovation erübrigen, werben ihre Londoner Erfinder. Aber ob sich das wirklich durchsetzen wird?

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    和塑料瓶说再见？

    PET（聚对苯二甲酸类塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它们并非特别环保的选择。更环保的是图中的这些水球。其伦敦发明者称，通过可食用的膜将饮料裹住，可以省掉大量的塑料。不过，这是否真的能够推广开来呢？

    作者: Leonard Proske


联邦环境局的新研究报告在欧盟批准环保新规的同一天公布，并非偶然。根据欧盟的新规定，从2021年起，塑料制成的餐具、吸管或棉签将被禁止。纯用塑料制成的千百万咖啡杯亦在被禁之列。对联邦议院中的反对派绿党党团来说，早就该走出这一步了。党团主席霍夫莱特（Anton Hofreiter）指出，德国依旧是欧洲最大的包装垃圾生产国，"我们必须从垃圾山上走下来，联邦政府必须终结能源、纸版和用于咖啡杯的塑料的巨大浪费现象。"

城镇首当其冲

基金解决方案肯定对各城镇有很大吸引力，因为，一次性杯子最终主要还是会成为城镇垃圾清扫问题：目前，公共街道和广场上垃圾箱里约15％的垃圾由一次性咖啡杯组成，或者，换一种说法：每年有800万个垃圾箱里全是一次性咖啡杯。

塑料垃圾完全可以设法减少，这一点从塑料购物袋那里就可以看到，3年前，零售行业自我约定，减少塑料购物袋的数量。从那以来，多数商店对塑料购物袋收钱。据统计，2017年，每位德国公民只消费29只购物塑料袋，而2016年尚为45只。

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