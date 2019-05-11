每小时扔掉32万个 德国塑料咖啡杯成灾

德国国内，塑料咖啡杯的年度消费量近30亿只。它们都无法回收利用。怎么办？联邦环境部长似有一高招。
（德国之声中文网）社民党籍的联邦环境保护部长舒尔策（Svenja Schulze）表示，在德国，"丢弃习性"相当普遍。这种说法大致不错。此刻，这位社民党人士站在环境部大楼前，面对众多摄像机，身后是联邦环境局提供的令人印象深刻的统计数字。人们也可以说，这是让人震惊的数字：日复一日，德国人平均每小时扔掉32万个一次性咖啡杯。
这些杯子中一半以上用塑料涂层纸做成，其余是全塑料。一年数达28亿的所有这些咖啡杯的共同之处是：无法回收利用，只能作为垃圾绕掉，或者，就像舒尔策部长所说的那样："……进入草地、进入环境、出现在沙滩上，最终进入海洋！"
"Coffee to go" 问世才23年
统计数字中唯一积极的一项：若干年来，数量不再增加，而是基本持平。5年前，每小时便有约30万杯一次性咖啡售出。不过，若回望20年，就会很清楚地看到，人们的日常生活习性有了何种变化。该研究报告执笔人之一的联邦环境局专家雷兴贝格（Bettina Rechenberg）指出，德国1996年方有"Coffee to go"（随行咖啡）出售。
每杯加收30欧分？
为减少塑料垃圾，该研究报告建议，对一次性咖啡收附加费，比如，对杯子本身征收20欧分，对塑料盖子征收10欧分。此外，在咖啡销售点、面包房、超市和加油站，多次性咖啡杯未来应成为常态。另外，附加费可流入一项基金，首先提供给城镇，资助清扫环境。雷兴贝格女士相信，不采取此类措施，就无法解决一次性咖啡杯问题。她指出，一次性杯子便宜、使用方便、用完就丢。该研究报告建议，多次性咖啡杯应能至少使用10次，并且不带盖子。
欧盟禁止特定塑料制品
联邦环境部长现在要实施的是哪些措施，尚不清楚。不过，对舒尔策来说，重要的是，未来要让一次性生产商支付更多的钱，要让造成环境污染者承担成本。
联邦环境局的新研究报告在欧盟批准环保新规的同一天公布，并非偶然。根据欧盟的新规定，从2021年起，塑料制成的餐具、吸管或棉签将被禁止。纯用塑料制成的千百万咖啡杯亦在被禁之列。对联邦议院中的反对派绿党党团来说，早就该走出这一步了。党团主席霍夫莱特（Anton Hofreiter）指出，德国依旧是欧洲最大的包装垃圾生产国，"我们必须从垃圾山上走下来，联邦政府必须终结能源、纸版和用于咖啡杯的塑料的巨大浪费现象。"
城镇首当其冲
基金解决方案肯定对各城镇有很大吸引力，因为，一次性杯子最终主要还是会成为城镇垃圾清扫问题：目前，公共街道和广场上垃圾箱里约15％的垃圾由一次性咖啡杯组成，或者，换一种说法：每年有800万个垃圾箱里全是一次性咖啡杯。
塑料垃圾完全可以设法减少，这一点从塑料购物袋那里就可以看到，3年前，零售行业自我约定，减少塑料购物袋的数量。从那以来，多数商店对塑料购物袋收钱。据统计，2017年，每位德国公民只消费29只购物塑料袋，而2016年尚为45只。