每小时扔掉32万个 德国塑料咖啡杯成灾

（德国之声中文网）社民党籍的联邦环境保护部长舒尔策（Svenja Schulze）表示，在德国，"丢弃习性"相当普遍。这种说法大致不错。此刻，这位社民党人士站在环境部大楼前，面对众多摄像机，身后是联邦环境局提供的令人印象深刻的统计数字。人们也可以说，这是让人震惊的数字：日复一日，德国人平均每小时扔掉32万个一次性咖啡杯。

这些杯子中一半以上用塑料涂层纸做成，其余是全塑料。一年数达28亿的所有这些咖啡杯的共同之处是：无法回收利用，只能作为垃圾绕掉，或者，就像舒尔策部长所说的那样："……进入草地、进入环境、出现在沙滩上，最终进入海洋！"

"Coffee to go" 问世才23年

统计数字中唯一积极的一项：若干年来，数量不再增加，而是基本持平。5年前，每小时便有约30万杯一次性咖啡售出。不过，若回望20年，就会很清楚地看到，人们的日常生活习性有了何种变化。该研究报告执笔人之一的联邦环境局专家雷兴贝格（Bettina Rechenberg）指出，德国1996年方有"Coffee to go"（随行咖啡）出售。

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每杯加收30欧分？

为减少塑料垃圾，该研究报告建议，对一次性咖啡收附加费，比如，对杯子本身征收20欧分，对塑料盖子征收10欧分。此外，在咖啡销售点、面包房、超市和加油站，多次性咖啡杯未来应成为常态。另外，附加费可流入一项基金，首先提供给城镇，资助清扫环境。雷兴贝格女士相信，不采取此类措施，就无法解决一次性咖啡杯问题。她指出，一次性杯子便宜、使用方便、用完就丢。该研究报告建议，多次性咖啡杯应能至少使用10次，并且不带盖子。

欧盟禁止特定塑料制品

联邦环境部长现在要实施的是哪些措施，尚不清楚。不过，对舒尔策来说，重要的是，未来要让一次性生产商支付更多的钱，要让造成环境污染者承担成本。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 你消费着多少塑料？ 非要总用塑料吗？不，越来越多人不这么想。企业们也作出回应：麦当劳、星巴克已经宣布，将很快停止使用塑料吸管，而换成更环保的替代品。另外，可反复使用的咖啡杯、环保外卖杯也正流行。而在家或者参加音乐节时，也可以从自己做起。以下是我们的几个小建议。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 为了环境，不要懒惰 从上世纪70年代起，外卖逐渐成为一种潮流。很快打包或者订餐上门，这在美国深受欢迎，让人们有更多可以做“沙发土豆”的机会。而外卖中的塑料垃圾则没有怎么引起人们的重视。在这里，我们的建议是：不要那么宅，还是出门吃饭吧，既有仪式感，也更环保。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 涤纶、尼龙和聚丙烯酸 微塑料（也称“塑料微珠”）通过我们的衣物进入污水系统，从而进入城市水循环。这一点在聚酯、尼龙等人造纤维制成的运动服饰上表现得尤为明显 ，在日常服饰中也越来越常见。环保服饰只有少数人能负担起，但我们也有其他途径，可以减少这种污染。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 停止微塑料污染！ 柏林一家企业发明了一款环保洗衣袋（“Guppyfriend Washing Bag”）。这种特细网眼洗衣袋据称可以过滤所有聚酯纤维、聚乙烯等人造纤维，把要洗的衣服放入袋中再放进洗衣机里，能防止塑料纤维随着洗衣机废水排出。这家公司称，洗完衣服后用手去除洗衣袋粘附的纤维、扔到垃圾桶里就可以了。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 轮胎带来的污染 微塑料主要来自于化妆品？不是这样的！在德国，微塑料第一大来源是汽车轮胎的磨损。据柏林工大调查，德国每年约有12万吨汽车轮胎的磨损物进入环境，而其中柔软剂等物质会被植物吸收，有时甚至毒害有机体。又多了一个理由，要少开车。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 拒绝一次性塑料杯 我们聚会狂欢也为环境污染做出了“贡献”。几乎所有音乐节、大型庆祝活动都会使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如图中的摇滚音乐节"Rock am Ring"，三天时间带来了500吨垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出于安全考虑，禁止使用玻璃瓶，然而这并不意味着非要使用一次性塑料杯，其实还有很多其他的选择。

塑料让世界窒息 你在做什么？ Coffee to go，告别一次性 在环保人士眼中，一次性杯子几乎是邪恶化身。对于咖啡杯，德国越来越强调更环保的选择，不过仍然有很多人没有行动。迄今，德国每小时扔掉32万个一次性杯子。在整个欧盟，德国是包装垃圾“冠军”——2016年人均产生的包装垃圾最多。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 和塑料瓶说再见？ PET（聚对苯二甲酸类塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它们并非特别环保的选择。更环保的是图中的这些水球。其伦敦发明者称，通过可食用的膜将饮料裹住，可以省掉大量的塑料。不过，这是否真的能够推广开来呢？ 作者: Leonard Proske



联邦环境局的新研究报告在欧盟批准环保新规的同一天公布，并非偶然。根据欧盟的新规定，从2021年起，塑料制成的餐具、吸管或棉签将被禁止。纯用塑料制成的千百万咖啡杯亦在被禁之列。对联邦议院中的反对派绿党党团来说，早就该走出这一步了。党团主席霍夫莱特（Anton Hofreiter）指出，德国依旧是欧洲最大的包装垃圾生产国，"我们必须从垃圾山上走下来，联邦政府必须终结能源、纸版和用于咖啡杯的塑料的巨大浪费现象。"

城镇首当其冲

基金解决方案肯定对各城镇有很大吸引力，因为，一次性杯子最终主要还是会成为城镇垃圾清扫问题：目前，公共街道和广场上垃圾箱里约15％的垃圾由一次性咖啡杯组成，或者，换一种说法：每年有800万个垃圾箱里全是一次性咖啡杯。

塑料垃圾完全可以设法减少，这一点从塑料购物袋那里就可以看到，3年前，零售行业自我约定，减少塑料购物袋的数量。从那以来，多数商店对塑料购物袋收钱。据统计，2017年，每位德国公民只消费29只购物塑料袋，而2016年尚为45只。