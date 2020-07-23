 ″毅力″号今启程 寻找火星古老生命迹象 | 科技环境 | DW | 30.07.2020

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科技环境

"毅力"号今启程 寻找火星古老生命迹象

美国宇航局（NASA）7月30日发射了最新火星探测器，寻找火星上的古老生命迹象，并为人类有朝一日去这颗红色星球考察铺路。这也是本次火星探测窗口期内出发的第三枚探测器，前两枚探测器分别由阿联酋和中国发射。

Mars Perseverance Mission (NASA)

这个火星探测器取名"毅力（Perseverance）"，耗资25亿美元

DW.COM

马斯克（Elon Musk）的太空技术公司SpaceX创造了历史：它开发的新一代载人航天器计划于周三升空。这将是美国人首次在美国本土完成轨道发射，也将是非俄罗斯飞行器近十年首次进行载人飞行。

（德国之声中文网）周四（7月30日），美国宇航局（NASA）向火星发射了最新的太空探测器，目标是在火星上寻找过去的生命迹象。

这个火星探测器取名"毅力（Perseverance）"，耗资25亿美元，当地时间7点50分在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空。

这是NASA历史上迄今为止最复杂的太空探测器，用来寻找火星上古代微生物的迹象，研究其气候和地质状况，收集和存储火星岩石和土壤样本，并为人类前往这颗红色星球考察铺路。

"这是有史以来第一次，带着明确的任务去寻找另一个星球的古老生命迹象"，美国国家航空航天局局长布莱登斯汀星期三说。

探测器重1040公斤，大小相当于一辆小型汽车，载着一辆取名为Ingenuity的火星直升机。这将成为第一架翱翔于另一个星球上空的航空器。

"毅力"号探测器计划将于明年2月降落在火星的杰泽罗火山口（Jezero Crater）。

这是今年夏天人类向火星发射的第三个探测器。前两个来自中国和阿拉伯联合酋长国。 NASA此前已成功实现了8次火星着陆。本次任务是"阿耳特弥斯（Artemis）"计划的一部分。该计划的目标是2024年实现人类再次登陆月球，并于2028年在月球建立长期据点，作为登陆火星的前哨站。

  • 火星与地球相距甚远

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    26个月一遇的机会

    火星与太阳的距离大约是地球与太阳距离的1.5倍，公转周期则是地球的约1.9倍。这导致了地球与火星的距离在4亿多公里与5500万公里之间大幅波动。为了节约航天器宝贵的燃料，前往火星的探测器通常采用霍曼转移轨道，而使用该轨道的时机每26个月才出现一次。本次火星探测的发射窗口大约在2020年7月底到8月中旬期间，如果错过，就只能等到2022年秋季。

  • 美国组装、日本发射的阿联酋探测器

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    美国组装、日本发射的阿联酋探测器

    阿联酋并非传统的航天强国，刚刚在2018年发射了该国历史上首枚人造卫星，但是其火星探测器却在7月20日清晨率先升空。近年来，阿联酋政府在航天领域投入重金，希望藉此来降低对石油产业的依赖，推动向高科技产业的经济转型。由于阿联酋航天工业基础较为薄弱，因此“希望号”火星探测器是由美国制造、并搭乘日本的H-2A火箭从日本发射升空。

  • “希望号”将环绕火星飞行

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    承载阿联酋的“希望”

    重约1.5吨的阿联酋“希望号”是整个中东地区的首枚火星探测器。如果一切顺利的话，它将在2021年2月切入环火星轨道，并且在此后两年时间内观测火星大气的温度和湿度，研究火星的气候。目前，只有俄罗斯、美国、欧盟以及印度成功进行过火星探测任务。

  • 中国火星车效果图

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    “萤火”熄灭 中国再发“天问”

    2011年，中国的首枚火星探测器“萤火一号”曾随俄罗斯“天顶2SB”火箭发射升空，之后却因俄罗斯航天器未能成功变轨而宣告任务失败。时隔9年，中国火星计划卷土重来，取名自屈原长诗的“天问一号”探测器也比当年的“萤火一号”复杂得多：不仅将环绕火星飞行，还将在火星表面着陆一台探测车，研究火星地表之下的土壤。

  • China Raketen-Start Tianwen-1-Mission zum Mars (Getty Images/AFP)

    2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮

    新型火箭经受考验

    “天问一号”7月23日搭乘长征五号火箭从海南文昌发射升空，顺利进入飞往火星的霍曼转移轨道。这也是新型大推力火箭长征五号改进后的连续第三次成功发射。按照计划，“天问一号”将在2021年2月切入环绕火星的轨道，并且最早在4月释放探测车着陆火星表面。中国希望以此次火星任务为敲门砖，并力争在2030年前后实现火星采样并返回地球之目标。

  • 美国火星直升机效果图

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    美国放飞火星直升机

    除了阿联酋和中国，利用本次发射窗口探测火星的国家还有美国。精打细算的美国宇航总署(NASA)利用了2012年着陆的“好奇号”火星车的备用零件，组装了“毅力号”火星车(Perseverance)。不过，NASA的此次火星任务并非简单重复：“毅力号”将搭载不同的科研仪器，还将释放一架“独创号”火星直升机(Ingenuity)协助“毅力号”的科考工作。美国的探测器也将在2021年2月抵达火星。

  • 环绕火星飞行的ExoMars探测器

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    欧盟俄罗斯再次错失窗口

    2016年，欧盟与俄罗斯合作的ExoMars火星探测器成功抵达火星轨道，但是其携带的着陆器却在降落过程中发生故障，坠毁在火星表面。欧俄双方原计划在2018年发射新一代ExoMars火星车，但是因科研仪器开发滞后而延迟到2020年的发射窗口。今年三月，欧洲空间局与俄罗斯航天局再次宣布任务延期至2022年秋天，原因则是探测器的软件以及降落伞依然存在缺陷。

    作者: 文山


张平/凝炼 (德新社)

 

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