欧阳娜娜唱《我的祖国》踩政治红线  或遭重罚

（德国之声中文网）根据搜狐新闻报道，中国国庆节将至，央视将举办一年一度的国庆晚会，上周末，央视正式官宣了明星阵容，其中显示，欧阳娜娜将和其他歌手共同合唱《我的祖国》，另外一名台湾歌手张韶涵将参与一首抗疫歌曲《守护》的合唱。

罚款高至50万台币

台湾陆委会随即表示正在密切关注事件。中央社报道，该机构指出，中共这种安排目的是宣传"一国两制台湾方案"，对台施压。陆委会指出，面对日益严峻的两岸情势，国人应以国家整体利益为前提，赴中国大陆从事相关活动，并称将密切关注情况，若有涉及违反两岸人民关系条例相关规定，将依法查处。

台湾文化部本周一（9月28日）也表示，若陆委会确认有违法事实，文化部将依法处置，根据法律，最高可处罚50万台币（约合12.5万人民币）。

根据"台湾地区与大陆地区人民关系条例"（简称两岸人民关系条例）第33-1条相关规定，台湾人民、法人、团体或其他机构，非经各该主管机关许可，不得从事下列行为：一、与大陆地区党务、军事、行政、具政治性机关 (构) 、团体或涉及对台政治工作、影响国家安全或利益之机关 (构) 、团体为任何形式之合作行为。 二、与大陆地区人民、法人、团体或其他机构，为涉及政治性内容之合作行为。 三、与大陆地区人民、法人、团体或其他机构联合设立政治性法人、团体或其他机构。

《明报》报道，陆委会相关统计资料显示，2013年至今，因违反有关规定而受罚有30多人，主要担任大陆政治团体职务。就在几个月前，为上海东方卫视当记者的台湾人张经义被陆委会指违反两岸人民关系条例。他是东方卫视驻美国白宫的记者。联合新闻网相关报道指出，陆委会认为，东方卫视为党务系统、政务系统所属单位，因此张经义违反两岸人民关系条例，对其进行罚款。

女版黄安？

台湾行政院长苏贞昌昨日（9月27日）接受媒体采访时，对台湾艺人将在中共国庆晚会唱"我的祖国"做出回应，他说，享受自由民主与健保资源，身为公众人物还跑到对岸唱不适当的歌。国人自有公平。不少台湾网友也表示不满，讽刺欧阳娜娜是"女版黄安"，也有人说"要放弃台湾国际了吗！！！有骨气一点好吗"。歌手黄安曾坚定表明了"反台独"立场，他近年来经常举报艺人为"台独分子"，使后者失去在大陆的演出机会，举报对象包括林旭佐、王大陆、卢广仲、黄秋生、周子瑜等。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 欧阳娜娜 台湾女艺人欧阳娜娜因父亲欧阳龙先前發表有关一国两制的言论，再加上她在一个直播视频中将去中国工作形容成「出国」工作，而被中国粉丝质疑其政治立场。 为了灭火，她透过工作室于3月21日晚间在微博發文强调自己是祖籍江西的中国人，并在Instagram及脸书等社交平台同步分享。 然而，發文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她「卖台」，稱她「歐陽支娜」和「江西娜」。 欧阳娜娜在事件3天后接受央視采访，强调發布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖國》。 此专访一出，再次引起两岸网友挞伐及热议。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 宋芸樺 2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 周子瑜 南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 戴立忍 2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 水原希子 與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 余文樂 2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 范瑋琪 2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 沒「道歉」的林心如 2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。 作者: 李芊（发自台北）



欧阳娜娜目前没有发文正面回应此事。在国庆晚会预告片中，她接受采访时说："大家一起合唱，又是一种特别澎湃的方式，觉得期待又激动"。张韶涵则表示："因为疫情的关系，让我感觉我们唱这首歌的时候，是浓浓的爱与正能量想传递给大家。"

这并非是欧阳娜娜首次陷入政治风波，也不是她首唱爱国歌曲。就在去年，她因为在直播视频中将去中国工作形容称"出国"工作而被中国粉丝质疑其政治立场。 然而，发文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她"卖台"，并使用了诸如"欧阳支娜"和"江西娜"在内的极端称呼方式。 欧阳娜娜在事件几天后接受央视采访，强调发布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖国》。

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