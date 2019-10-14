欧英敲定新版退欧协定

（德国之声中文网）周四中欧时间中午时分，欧盟委员会主席容克发布推文称：“有志者，事竟成！我们达成了协议！”英国首相约翰逊也称刚刚达成的是一个“伟大的条约”。周四下午开始的欧盟峰会将就前一日达成的英国退欧协议进行确认，周六则将由英国议会进行表决通过。

周四下午开始的欧盟峰会将就前一日达成的英国退欧协议进行确认。欧盟委员会主席容克和英国首相约翰逊宣布了这一新闻。约翰逊称，新协定是一个“伟大的条约”，周六将由英国议会进行表决通过。

从上周末开始的脱欧谈判是一场闭门会议。每次会议后，既不发布立场声明，也不召开记者会。但"泄漏"出的零碎信息综合起来告诉人们，本周三晚间（10月16日）会宣布谈判结果。

周三白天，法国总统马克龙在图卢兹（Toulouse）会晤了德国总理默克尔率领的德国内阁代表团。英国退欧并不是他们的主要议题。但新闻会上，马克龙不得不对退欧发表评论，"我相信，协议已经写好，我们明天就能给予确认。"相比之下，默克尔的发言则更有悲观色彩："坏消息会从布鲁塞尔传来"。

脱欧谈判中最棘手的一点是怎样处理爱尔兰同北爱尔兰边界。英国脱欧后，这条边界也将成为欧盟的外部边界，但对同宗同族的两国爱尔兰人而言，这条边界是划在他们身上的伤痕，意味着曾经的对峙、恐袭和刀戟相见再次重演，因此无论如何要避免出现"硬边界"。

本次谈判有关爱尔兰和北爱尔兰边界的细节至今没有曝光，但根据媒体基本一致的报道，大致框架如下：属于英国的北爱尔兰虽然一块退出了欧盟的关税同盟 - 约翰逊坚持这一点，但这只是表面，北爱尔兰实际操作仍按照欧盟规定，必要的关税以及边境检查在英国海港和北爱尔兰海港进行。实际操作中将会有很多困难，涉及资金流动，以及出现争执谁是仲裁机构等。

事实上，现在的这一爱尔兰边境保障条款就是前首相特蕾莎梅同欧盟谈成的结果，而特蕾莎梅恰恰在这个议题上遭到炮轰，议会三次投票均未通过后只好下台。本次谈判中，英国的立场渐渐同欧盟的靠拢，500多页的文件基本沿袭了上一次的，但新协议草案取消了北爱民主统一党DUP在边界问题上的否决权。

有分析认为，同前任一样，约翰逊将无法让英国议会通过这份协议，而这一点却是欧盟对约翰逊提出的要求：如果无法保证在议会通过，欧盟也不宣布谈成了协议。于是，周四的欧盟峰会并不是像马克龙此前说的"确认协议"，而是继续讨论英国的退欧议题。

约翰逊一直在做说服北爱民主统一党的工作，有传言说伦敦希望能够用金钱收买该党。周四，北爱民主统一党表述，无法支持目前的退欧协议文本，因为增值税等问题没有澄清。当然，该党将继续同政府合作，但在爱尔兰和北爱尔兰问题上北爱民主统一党不该没有发言权。

约翰逊领导的英国保守党在议会没有多数，如果北爱民主统一党不支持，再加上9月投票时被开除出党的约20名党员，表决协议的败局是肯定的，除非发生奇迹。

股市一度飙升 经济界如释重负

英国脱欧谈判的突破也在德国和欧洲股市引起积极回应。德国达克斯指数在短短半小时内超过12800点，这是2018年八月以来达克斯指数的最高点。欧元区指数也提升了0.6%个百分点。

德国工商大会主席施伟茨（ERIC SCHWEITZER）表示：“现在达成的共识，使旷日持久的脱欧谈判终于露出一线希望曙光。欧盟和英国通过艰苦谈判达成的协定可能会缓解英国退欧对德国企业界的冲击。否则一旦无序脱欧，过去几十年建立起的生产和供应链条都将受到严重影响。”