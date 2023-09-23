欧盟贸易委员：欧中贸易不平衡 但无意脱钩

（德国之声中文网）东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)是在9月23日的第五届上海外滩金融峰会上做出这一表述的。他指出，欧中贸易总额去年创下了新高，但逆差也已经逼近每年4000亿欧元。

兼任欧盟委员会常务副主席的东布罗夫斯基斯此行的主要目标之一就是寻求与中国建立更为平衡的经贸关系。

就在一个多星期前的9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布将针对中国电动汽车开展反补贴调查，以决定是否征收惩罚性关税。欧盟委员会认为，中国产电动汽车的竞争优势主要受益于政府补贴。在接受路透社采访时，东布罗夫斯基斯说，欧洲"对电动车领域的竞争对手开放，但是竞争必须公平。"

东布罗夫斯基斯在上海的演讲中还指出，欧盟的一大创始原则就是确保内部各成员国之间的市场开放，而在全球贸易方面，欧盟也同样致力于自由和公平。随后他话锋一转补充说："在市场开放性被滥用的情形下，欧盟也需要保护自己。"

他进一步解释说，保护自己意味着"尽可能减少对某些战略产品的战略依赖"，但同时也强调"去风险"不等同于"脱钩"，"而欧盟无意与中国脱钩"。

比亚迪位于西安的一条电动汽车总装线

中国市场壁垒多

东布罗夫斯基斯此次访华为期四天。按照计划，他将在9月25日与中国副总理何立峰会晤，展开第十轮欧中经贸对华，主要讨论电动车反补贴调查、欧企在华经营环境等棘手议题。目前，欧中双方正试图缓和因贸易、地缘战略摩擦而趋于紧张的双边关系。

就在9月19日，欧盟驻中国商会发布报告，批评中国市场没有给予外资企业足够的准入权，且许多欧洲企业正受困于一系列新近发布的法律法规。欧盟驻华大使庹尧诲(Jorge Toledo)也在9月21日公开抱怨说，中国市场的"上千个壁垒"将欧中贸易逆差推高到"人类史上的最高点"。东布罗夫斯基斯在演讲中也提到了这一点，他说，相信中国正面临"具有挑战性的宏观经济调整"，但是必须扩大外资企业的准入权，为公平贸易关系构建稳定的商业环境。

这位欧盟贸易委员还强调，欧中双方可以作为合作伙伴共同应对气候变化、债务危机等各类全球性挑战。他还呼吁北京尽快对俄罗斯的"粮食武器化"策略表态，并发挥其影响力敦促莫斯科重新加入黑海谷物协议，从而让乌克兰粮食恢复出口。

（德新社、路透社）

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