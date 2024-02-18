欧盟电动车商的挑战：销售放缓和来自中国的竞争

（德国之声中文网）去年圣诞节前夕，德国政府的预算问题意外地冲击了该国的电动汽车行业。作为全面紧缩公共开支的一部分，柏林政府提前终止了一项为期七年的"环保津贴"，消费者在购买电动汽车时原本可获得数千欧元的购车补贴。

在此几个月前，政府已经终止了针对公司用车的补贴，而公司用车的购买量约占德国汽车市场销售的三分之二。这在一定程度上解释了为什么德国去年11月和12月的电动汽车注册量大幅下降。欧洲汽车制造商协会称，德国 12 月份的电动汽车销量骤降 48%。就整个欧盟而言，全电动汽车的销量下降了 17%。

小挫折还是大问题？

现在的问题是，这只是发展道路上的一个小挫折，还是更严重的问题。

麦肯锡咨询公司的合伙人绍福斯（Patrick Schaufuss）对德国之声介绍说，由于插电式混合动力电动汽车（PHEV）的减少，2023年欧洲的电动汽车销量平平。"造成这种情况的原因是，混合动力车没有补贴或补贴有限，而且这种过渡技术的新车型很少。"他预计，2024年的情况也将如此，但预测2025年和2026年会有所改善，因为会有更多经济实惠的车型上市。

电动车平民化 中国制造？

汇丰银行欧洲汽车证券研究主管廷达尔（Mike Tyndall）提醒说，2023年欧洲电动汽车的总体增长势头 "相当强劲"。但他也意识到了可能出现的转变。"挑战在于，人们的期待是增长会更强劲，会加速"，但眼下与此相反，“我们似乎看到增长正在放缓”。

削减补贴让人们再次关注电动车在欧洲汽车整体市场份额中的一个关键问题：消费者负担得起的价格。2023年末以来，多个欧洲国家的汽车生产商一直在为电动汽车提供更多的折扣，以吸引顾客。

与传统的燃油车相比，电动车的价格显然更高。廷达尔认为，随着电动汽车市场开始试图吸引“主流”买家，而不是所谓的 "早期尝试者"——这些顾客从一开始就更容易被说服购买电动汽车，价格正成为一个越来越重要的问题。

此外，消费者目前认为充电基础设施和电池性能还不够好，不足以说服他们购买电动汽车，不过廷达尔相信，随着未来几年技术和基础设施的改善，这种担忧会逐渐消失。

充电基础设施仍有待完善

电动车大比拼

对于大众汽车等欧洲主要汽车制造商来说，这其中的风险不可谓不大。2023年3月，这家德国汽车制造商宣布，计划在2023年至2027年期间投资1800亿欧元，其中三分之二以上用于电动车转型和数字化。

大众已将自己在未来押注在电动车转型上。该公司计划到2030年，使电动车在其欧洲市场汽车销量中的比例上升到80%，在美国市场上的占比升至55%。

2023年，大众电动汽车的全球销量增长了 21%。该公司的一位发言人告诉德国之声，虽然2024年的销售环境预计将 "充满挑战"，但2023年的总体数据表明，他们仍然走在 "正确的道路上"。

廷达尔指出，大众和斯特兰蒂斯（Stellantis，旗下拥有标致、菲亚特和欧宝等品牌）等欧洲汽车制造商都非常清楚，必须在成本和盈利之间取得平衡。他说，让车商感到不安的是，“也许除了我们提到的原因之外，还有其他潜在的原因导致人们不买电动汽车。”

应对“中国冲击”

中国是大众汽车决心在电动汽车领域争得一席之地的市场之一。仅在 2023 年，大众汽车就斥资约 50 亿美元，试图在这个全球最大的汽车市场上与特斯拉和比亚迪等竞争对手一较高下。

在欧洲和美国的电动汽车市场上，中国的地位举足轻重。比亚迪等中国电动汽车制造商的崛起引人注目。欧洲品牌电动车的销售在12月份出现大幅下滑，而比亚迪却创下了历史新高。2023年最后一个季度，该公司的纯电池汽车销量达到创纪录的52.6万辆，12月份的销量增长了70%。这使它超越特斯拉，成为全球最畅销的电动汽车制造商。

比亞迪是如何超越特斯拉的？

比亚迪的成功主要归功于中国国内市场，但它正越来越多地瞄准欧洲和美国市场。比亚迪和其他中国电动车制造商之所以认为自己能在欧洲市场上大有可为，一个重要原因就是价格。

"欧洲电池电动汽车（BEV）的价格通常比同类内燃机汽车高出 15-20%"，麦肯锡合伙人绍福斯说，"在中国，两者之间的价格差只有10%，如今许多中国的电池电动车已经比欧洲的内燃汽车便宜"。

不过廷达尔指出，这并不意味着中国电动汽车不费吹灰之力就能在欧洲取得成功。“中国的电动车市场不是一个健康的市场”，他说，“绝对有一大批制造商在制造出色的产品，但其中只有极少数能赚到钱。”他预计市场会出现整合，还预计比亚迪等公司在欧洲的定价不会太低。

廷达尔认为中国车商正试图以质量和品牌取胜。"这需要很长时间。你需要有雄厚的财力后盾，比如利润，来提供资金。你还需要耐心。”

大众汽车也表示，中国竞争对手无法仅凭价格在欧洲取胜。该公司表示，"来自欧洲以外的竞争对手也必须适应市场的特殊要求"，并补充说，中国车商无法提供像在中国市场上那样价格低廉的电动车。

大众发言人还表示，该公司欢迎竞争，并将认真重视中国制造商，"就像我们对待日本和韩国制造商一样“。

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