欧盟：欧洲经济有能力应对中国的报复措施

（德国之声中文网）本周三，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布将展开针对中国电动车的反补贴调查，她指责中国"借助巨额国家补贴人为压低汽车价格"。观察家认为，欧盟此举有可能引发中欧之间的贸易战。

欧盟的反补贴调查有可能会导致那些被认为不公平的低价汽车被征收惩罚性关税，以保护欧洲本土的汽车制造商。

冯德莱恩宣布上述措施的第二天，中国商务部做出回应称，欧盟的相关计划是"赤裸裸的贸易保护主义，将对中欧贸易关系产生负面影响。"



对华贸易占欧元区GDP的2.5%。当被问及欧洲经济是否能够承受得住来自中国的可能反制时，欧盟经济事务专员真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）似乎对来自中国的警告似乎并不担心。他表示："我对欧洲经济充满信心，但我们必须认真对待这个问题。我认为，目前并没有实施报复的具体理由，但报复总是可能的。"

发起反补贴调查的主要推手是法国。法国一再敦促欧盟采取强有力措施，保护欧洲企业免受来自中国和美国与日俱增的竞争威胁。法国财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）表示："做出这一决定是为了保护欧洲工业和所有欧洲私营企业的利益。"勒梅尔同时强调，该项措施并不是针对中国的，"中国是欧洲重要的经济伙伴"。

德国是全球最重要的汽车大国之一。同法国汽车相比，德国汽车对中国市场的依赖程度更高，因此，德国在反补贴调查问题的态度更为审慎。

尽管欧盟发布相关消息前，柏林一度顾虑重重，但本周五，德国财政部长林德纳还是表达了对欧盟反补贴调查的支持。

林德纳表示："如果有人担心这一举措有失公允，那就有必要对此展开进一步的研究。世界贸易要讲规则，这一点当然也适用于电动汽车。"

欧盟经济事务专员真蒂洛尼也承认，对华贸易的水平"因成员国而异"。中国是大众、奥迪、奔驰和宝马等德国汽车的全球最大市场。而法国的对华贸易则以奢侈品为主，中国是路威酩轩集团（LVMH）、开云集团（Kering）和爱马仕集团（Hermes）等奢侈品巨头的主要目的地。



西班牙财政部长卡尔维诺（Nadia Calvino）强调，欧盟在全球贸易中拥有举足轻重的地位，因此她全力支持欧盟有关对中国开展反补贴调查的措施。她说："我坚信，欧盟将会继续推行开放的、基于规则的贸易政策。"



专家们认为，中国汽车的价格比欧洲竞争对手低约 20%，布鲁塞尔认为可能是非法手段成就了这种低廉价格，而中国政府则坚称，中国汽车业正在从此前的投资中获益。



在就清洁能源技术展开的竞争中，欧盟正在努力弥补过去的错误。去年俄罗斯发动侵乌战争之后，欧盟一度急于寻找其他的能源来源，以替代来自俄罗斯的天然气和石油，并投入数十亿欧元促进欧洲本土的能源生产。



今年以来，欧盟委员会主席冯德莱恩推出了一系列措施和计划，以确保欧洲关键性原材料的供给安全。此外，欧盟今年还就在欧洲本土强化芯片生产能力达成了共识。



不过，除中国之外，布鲁塞尔也面临着来自大西洋彼岸美国盟友的挑战。去年，美国通过了《通货膨胀削减法案》，为美国的能源转型提供了约3700亿美元的补贴，包括为美国制造的电动汽车提供税收减免。

（法新社）

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