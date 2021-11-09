欧盟推出“全球门户” 欲与“一带一路”比高下

（德国之声中文网）欧盟委员会计划在今后5年内投入3000亿欧元巨资，用于全球范围，尤其是在非洲、亚洲和拉丁美洲的基础设施建设项目。这一名为"全球门户"（ Global Gateway）的倡议，比今年9月首次提出的时候，金额有所加码。

欧委会在介绍这一投资倡议的时候透露，计划将包括在非洲和拉美修建交通干道、输电线路、光纤电缆等项目。部分项目已在规划或实施中。

透明、平等、可持续

欧委会强调，"全球门户"秉持的原则是可持续、有利于气候保护和推进数字化。欧盟与受益国之间将是平等的关系，并承诺保障程序透明、遵守民主价值标准。此外当地社区也应从基建投资中获益。

例如投资在非洲生产氢燃料。欧盟将向私人投资方提供35亿欧元的担保，作为条件，受惠国则承诺当地生产的氢燃料在出口时免于贸易壁垒。另一个计划中的项目是在黑海海底铺设互联网宽带缆线。此外在约旦，欧盟有意出资建造一座桥梁连接该国和被以色列占领的约旦河西岸的桥梁。

欧盟委员会主席冯德莱恩

欧盟还计划向欧洲厂商提供出口补贴，以使欧洲企业能在规范市场上同当地企业，或同有国家资助背景的外国企业--比如中国企业竞争。同时欧盟致力于在某些工业领域贯彻其全球通用的标准，就像中国在5G和移动网络通信方面所作的那样。

"全球门户"框架下的投资重点是数字化、气候保护和替代能源。欧委会主席冯德莱恩数月前就曾表示，这一计划的目的"可不是为了给中国人建造的港口修公路"。

欧盟表示，"全球门户"投资计划并不排除已经加入"一带一路"倡议的国家，有兴趣的国家可以同时参与。美国和日本数年前早已推出了自己的基础建设全球投资计划，以抗衡中国的"新丝绸之路"。

“中国不会被吓到”

德国前驻华大使，现任驻欧盟大使柯慕贤（Michael Clauß）认为，"全球门户"是一个很好的想法，"有潜力让欧盟成为一个更高效的地缘政治博弈方。对很多国家来说，基于规则和价值观的平等合作机会，是在中国'一带一路'之外一个有吸引力的选项"。

欧洲议会人民党团的财政事务专家，德国基社盟（CSU）的菲尔贝尔（Markus Ferber）则对这一庞大计划不太乐观。他批评欧盟有着过度的市场规范，在审批资金发放时提出过多要求。菲尔贝尔认为尽管总金额有所增加，但这无法改变欧盟繁琐的程序制度，"资金大部分来自现有的计划项目，这不是一个大手笔。中国不会因此担惊受怕。"

在首批资金计划于明年一月拨出之前，"全球门户"方案还需在欧盟理事会（欧盟各成员国代表机构）和欧洲议会得到批准通过。

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