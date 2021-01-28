欧盟批准阿斯利康疫苗

（德国之声中文网）正如外界预期，欧洲药品管理局（EMA）建议给予英国-瑞典制药公司阿斯利康所研发的新冠疫苗上市许可。而欧委会也正式批准阿斯利康疫苗，完成疫苗供货前的最后步骤。如此一来，阿斯利康成为继BionTech/瑞辉疫苗以及Moderna疫苗之后，第三种获得欧盟核准使用的新冠疫苗。欧洲药品管理局局长库克（Emer Cooke）表示，在短短一年内，科学界在对抗新型病毒的疫苗开发上取得空前成就。"三种疫苗中没有一个是完美的，但是在应对疫情大流行时，这提供了我们充足的选择。"

在英国脱欧后由伦敦迁往阿姆斯特丹的欧洲药品管理局

供货短缺引发的争端

在阿斯利康疫苗获批的几日前，阿斯利康公司与欧委会刚刚因为疫苗的供货发生激烈争执，后者为27个成员国订购了4亿剂疫苗。阿斯利康不久前宣布，今年第一季度只能向欧盟供应3100万剂疫苗，而不是此前协议的8000万剂。欧委会对此愤怒不已，并指阿斯利康声称疫苗供应链在欧盟遭遇瓶颈的说法"错误而且不可信"。随之召开的危机会议并未带来解决方案。据称，阿斯利康如今承诺会稍微增加交付量。

阿斯利康疫苗储存容易，施打两剂疫苗的间隔时间为4到12周。欧洲药品管理局认为，该疫苗兼具有效性及安全性，适用于18岁以上的各年龄层人士。德国疫苗委员会（STIKO）则不建议为65岁以上民众接种阿斯利康疫苗。

EMA局长库克称，疫苗的生产困难，技术转让也不容易。"各方都应关注交货延迟的消息。"她表示，在欧盟批准疫苗后还必须持续进行观察，必要时药品管理局将采取改善措施。

对抗变种病毒仍有效

目前尚不清楚，接种疫苗后是否便不具传染风险以及免疫的持续时间有多长。欧洲药品管理局表示，有必要持续进行相关研究。该局专家认为，目前的疫苗对新冠变种病毒仍具有效性。EMA的塞普迪斯（Bruno Sepodes ）表示："没有理由认为疫苗不起作用。" EMA预计，美国医疗保健龙头企业强生（Johnson und Johnson）所开发的新冠疫苗不久后就能获得批准。

欧委会指出，阿斯利康在英国的两个厂所生产的疫苗只供应给英国客户，不仅不公平，也不符合该公司与欧盟达成的协议。欧委会主席冯德莱恩在接受访问时表示，双方对供货的数量及时间都达成明确协议。阿斯利康高层对协议的解读则有所不同。欧盟周五在阿斯利康的同意下公开了双方签订的合同，但包括交货日期、数量和价格等关键处都被涂黑。欧盟坚持，若位于荷兰和比利时的工厂存在交货问题，阿斯利康也可以从英国的两处工厂提货交付给欧盟。

疫苗出口管制

为了确保疫苗数量充足，欧盟迅速对疫苗实施出口管制。欧委会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在布鲁塞尔的新闻发布会上称，欧委会希望尽快掌握各地疫苗生产数量以及出口目的地等信息，以此确保欧盟各地都能取得疫苗。他表示，向巴尔干国家和东欧邻国出口疫苗无需经过批准，基于人道理由的疫苗捐赠行动也不受限。

欧盟的疫苗出口管制措施引来英国等国的批评。欧盟健康专员基里亚基德斯（Stella Kyriakides）回应称："我们不是在与特定的国家竞争，而是在与病毒竞赛。"

英国首相约翰逊亲自分派阿斯利康疫苗

欧委会主席冯德莱恩已邀请各大药厂管理人于周日参加线上"疫苗峰会"。会议中将再次讨论在欧洲组织大型疫苗接种活动的策略。受邀与会的还包括阿斯利康首席执行官苏博科（Pascal Soriot）。届时的讨论重点还将包括如何扩展供应链及生产地点。

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