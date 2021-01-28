欧盟批准阿斯利康疫苗

欧盟批准使用英国阿斯利康公司与牛津大学合作的新冠疫苗。与此同时，为确保疫苗供应，欧盟决定实施疫苗出口限制。
（德国之声中文网）正如外界预期，欧洲药品管理局（EMA）建议给予英国-瑞典制药公司阿斯利康所研发的新冠疫苗上市许可。而欧委会也正式批准阿斯利康疫苗，完成疫苗供货前的最后步骤。如此一来，阿斯利康成为继BionTech/瑞辉疫苗以及Moderna疫苗之后，第三种获得欧盟核准使用的新冠疫苗。欧洲药品管理局局长库克（Emer Cooke）表示，在短短一年内，科学界在对抗新型病毒的疫苗开发上取得空前成就。"三种疫苗中没有一个是完美的，但是在应对疫情大流行时，这提供了我们充足的选择。"
在阿斯利康疫苗获批的几日前，阿斯利康公司与欧委会刚刚因为疫苗的供货发生激烈争执，后者为27个成员国订购了4亿剂疫苗。阿斯利康不久前宣布，今年第一季度只能向欧盟供应3100万剂疫苗，而不是此前协议的8000万剂。欧委会对此愤怒不已，并指阿斯利康声称疫苗供应链在欧盟遭遇瓶颈的说法"错误而且不可信"。随之召开的危机会议并未带来解决方案。据称，阿斯利康如今承诺会稍微增加交付量。
阿斯利康疫苗储存容易，施打两剂疫苗的间隔时间为4到12周。欧洲药品管理局认为，该疫苗兼具有效性及安全性，适用于18岁以上的各年龄层人士。德国疫苗委员会（STIKO）则不建议为65岁以上民众接种阿斯利康疫苗。
EMA局长库克称，疫苗的生产困难，技术转让也不容易。"各方都应关注交货延迟的消息。"她表示，在欧盟批准疫苗后还必须持续进行观察，必要时药品管理局将采取改善措施。
目前尚不清楚，接种疫苗后是否便不具传染风险以及免疫的持续时间有多长。欧洲药品管理局表示，有必要持续进行相关研究。该局专家认为，目前的疫苗对新冠变种病毒仍具有效性。EMA的塞普迪斯（Bruno Sepodes ）表示："没有理由认为疫苗不起作用。" EMA预计，美国医疗保健龙头企业强生（Johnson und Johnson）所开发的新冠疫苗不久后就能获得批准。
欧委会指出，阿斯利康在英国的两个厂所生产的疫苗只供应给英国客户，不仅不公平，也不符合该公司与欧盟达成的协议。欧委会主席冯德莱恩在接受访问时表示，双方对供货的数量及时间都达成明确协议。阿斯利康高层对协议的解读则有所不同。欧盟周五在阿斯利康的同意下公开了双方签订的合同，但包括交货日期、数量和价格等关键处都被涂黑。欧盟坚持，若位于荷兰和比利时的工厂存在交货问题，阿斯利康也可以从英国的两处工厂提货交付给欧盟。
为了确保疫苗数量充足，欧盟迅速对疫苗实施出口管制。欧委会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在布鲁塞尔的新闻发布会上称，欧委会希望尽快掌握各地疫苗生产数量以及出口目的地等信息，以此确保欧盟各地都能取得疫苗。他表示，向巴尔干国家和东欧邻国出口疫苗无需经过批准，基于人道理由的疫苗捐赠行动也不受限。
欧盟的疫苗出口管制措施引来英国等国的批评。欧盟健康专员基里亚基德斯（Stella Kyriakides）回应称："我们不是在与特定的国家竞争，而是在与病毒竞赛。"
欧委会主席冯德莱恩已邀请各大药厂管理人于周日参加线上"疫苗峰会"。会议中将再次讨论在欧洲组织大型疫苗接种活动的策略。受邀与会的还包括阿斯利康首席执行官苏博科（Pascal Soriot）。届时的讨论重点还将包括如何扩展供应链及生产地点。
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英国制药公司阿斯利康本周一宣布，该公司与牛津大学共同开发的新冠疫苗有效性可以达到90%。和其他一些候选疫苗相比，这款疫苗价格较为便宜，且无须在极低的温度下冷藏，因此运输便利，方便抵达世界每个角落。
英国瑞典合资的制药康采恩阿斯利康宣布将大幅减少第一季度对欧盟的疫苗供应，招致欧盟方面的强烈指责。双方本周三举行的危机会议无果而终。阿斯利康疫苗预计本周五将获得欧洲药管局的批准。