欧盟“强烈”建议对中国入境者实施强制检测 德国响应

（德国之声中文网）德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）在周四（1月5日）宣布，鉴于中国的新冠感染潮，将要求每位从中国入境的旅客进行新冠检测。他表示，德国的入境规定将很快相应调整。未来，来自中国的旅客在进入德国时至少需要一次快筛抗原测试。此外，在入境时还会进行随机检测，看是否存在病毒变异的情况。对于来自中国航班的废水也将进行检测。

关于是否有必要对中国旅客采取检测或其他对策一事已经在全球引起讨论，欧盟也于周三（1月4日）的欧盟国家专家级会议上，就欧盟范围内协调应对中国疫情爆发方案进行磋商。

一位发言人在周二的欧盟国家卫生部代表会议结束后曾表示：「绝大多数国家都赞成让旅客在离开中国国境前进行检测。」

欧洲卫生与食品安全委员基里亚齐迪斯（Stella Kyriakides）在周二的会议后于推特上写道，会议的结论倾向于在离境前测试和加强废水监测等措施，她称：「欧洲的团结仍然是我们对抗新冠病毒的最有力工具」。

不过，周三夜间传出消息，欧盟未能拿出协调一致的对策，而是“强烈”建议成员国对来自中国的旅行者提出在出发前48小时新冠检测阴性的要求。与会专家们也表示，乘客在往返中国的途中应佩戴口罩。此外，专家们建议，对来自中国的旅行者在抵达欧盟时进行随机的新冠测试。如有必要，应对阳性样本进行测序。此外，应对来自中国航班的废水进行检测。

这些决定对各个欧盟国家没有约束力，但被认为是一个重要的指导方针。

此前，一些欧盟国家已经主动收紧了对来自中国的入境者的规定。在法国，旅客自中国抵达后须接受强制的核酸测试；奥地利将对来自中国航班的废水进行检测；西班牙则要求来自中国的旅客必须是检测阴性、已完整接种疫苗或已康复。

流行病学家：中国跳过了防疫“缓冲区”

德国此前一直在观望

德国上周日（1月1日）曾再度重申需要再观望一段时间。德国联邦卫生部长劳特巴赫上周五还曾表示，目前「尚无必要」加强对德国入境的限制规定。

欧洲疾病预防控制中心（ECDC）也对中国的情况给予了充分的肯定，称其不会对欧洲的流行病学状况产生任何影响。该组织指出，中国的变种已经在欧盟流通，至今并没有对欧盟公民的免疫反应构成挑战。

德国流行病学家、病毒学家斯托尔（Klaus Stöhr）表示，对来自中国的旅客进行测试并不是遏制新变种病毒的有效方法。他认为，由于无法透过测试找出所有感染新冠的人，因此这些变种也有可能在未被察觉的情况下传播。这位世卫组织流感项目的前负责人表示：「监测并不是一个坏主意，从科学的角度来看，这当然很有趣。但从纯粹的实际角度来看，我们就必须看看这个变体在人群中的表现。」

斯托尔称，最主要的是确定哪些特征与遗传特征一起发生了变化，其他年龄组是否也受到影响，以及人们在多大程度上受到其免疫水平的保护。他说：「所有这些都需要一定的时间，然后变种病毒就趁机溜走了，即使是测试也不能防止这种情况。」

「强制筛检无法真正发挥其作用」

德国微生物学家、传染病学家凯库勒（Alexander Kekulé）向德国之声表示：「我们也身处在新冠热点地区，所以没有理由仅仅因为担心变种病毒就实施强制性的筛检。」

他认为中国的变异株不会导致更严重的感染潮或症状。凯库勒指出：「中国民众是所谓『免疫力单纯』（immunologically naive）的群体，也就是说他们免疫力较低，更容易被病毒感染。所以即使中国的变异株到了欧洲，也只代表了另一波感染潮的到来，就像我们经历过的那几波一样。 」

凯库勒指出，强制筛检无法真正发挥其作用，原因有两个。第一，难以分辨阴性检测证明的真假；第二，如果某人出示了昨天的阴性证明，难保他不是正处在病毒的潜伏期，等抵达目的地之后才转阳，所以检测并不是完全可靠。他表示，真正需要的是知道中国现在正在发生什么。凯库勒建议，应该让自愿的中国旅客接受匿名核酸检测，以及对来自中国的飞机污水的检测，欧洲方面便能更好地对病毒变异进行监测。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



医生协会支持进行筛检

不过，也有医学专家认为对中国旅客进行测试是有其必要性的。世界医学协会副主席蒙哥马利（Frank Ulrich Montgomery）就表示，赞成在欧洲范围内对所有来自中国的旅行者进行强制性核酸测试。他说：「我们不知道中国目前正在发生什么，感染是完全无法控制的。因此，我认为在入境时强制进行核酸检测是有意义的。」他同时呼吁，应该对那些检测阳性结果进行测序，以便能够检测出尚未在德国注册的病毒变种，「我们应该为最坏的情况做好准备，并采取预防措施。」。

德国公共卫生服务机构医生联合会（BVÖGD）主席尼森（Johannes Nießen）近日接受媒体采访也时提到，像目前在中国出现的疫情大爆发的这种情况下，人们要考虑到病毒会发生变异，所以应该做好应对准备。他说：「现在我们需要一份欧洲一体化的防护方案，每一个从中国出境的旅客在进入欧洲时都应该接受快筛检测」。

美国务院：要求检测是基于科学

美国周二表示，对来自中国的旅行者进行新冠检测除了是基于科学，也是为了因应北京在激增的病例上缺乏透明度。中国方面在同日早些时候谴责一些国家对其旅行者采取的措施是「不可接受的」，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）对此回应记者提问称，「这是一个完全基于科学的方法」。他指出，这些措施有「非常重要的公共卫生层面作为支撑」，因为「中国的新冠病例激增，而中国报告的流行病学和病毒基因组序列数据却不够充分和透明」。

（美联社、德新社等）

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