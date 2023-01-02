欧盟“强烈”建议对中国入境者实施强制检测 德国响应

欧盟未能对来自中国的入境者拿出统一对策，但“强烈”建议实施检测。此前有部分国家宣布对中国旅客实施检测。德国卫生部长周四宣布，德国也将对从中国入境者实行强制检测。各界对是否采取检测、限制措施也意见不一。支持者认为检测可及时发现新变种；反对方则称，中国的变异株不会导致更严重的感染潮，且强制筛检无法发挥作用。
（德国之声中文网）德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）在周四（1月5日）宣布，鉴于中国的新冠感染潮，将要求每位从中国入境的旅客进行新冠检测。他表示，德国的入境规定将很快相应调整。未来，来自中国的旅客在进入德国时至少需要一次快筛抗原测试。此外，在入境时还会进行随机检测，看是否存在病毒变异的情况。对于来自中国航班的废水也将进行检测。
关于是否有必要对中国旅客采取检测或其他对策一事已经在全球引起讨论，欧盟也于周三（1月4日）的欧盟国家专家级会议上，就欧盟范围内协调应对中国疫情爆发方案进行磋商。
一位发言人在周二的欧盟国家卫生部代表会议结束后曾表示：「绝大多数国家都赞成让旅客在离开中国国境前进行检测。」
欧洲卫生与食品安全委员基里亚齐迪斯（Stella Kyriakides）在周二的会议后于推特上写道，会议的结论倾向于在离境前测试和加强废水监测等措施，她称：「欧洲的团结仍然是我们对抗新冠病毒的最有力工具」。
不过，周三夜间传出消息，欧盟未能拿出协调一致的对策，而是“强烈”建议成员国对来自中国的旅行者提出在出发前48小时新冠检测阴性的要求。与会专家们也表示，乘客在往返中国的途中应佩戴口罩。此外，专家们建议，对来自中国的旅行者在抵达欧盟时进行随机的新冠测试。如有必要，应对阳性样本进行测序。此外，应对来自中国航班的废水进行检测。
这些决定对各个欧盟国家没有约束力，但被认为是一个重要的指导方针。
此前，一些欧盟国家已经主动收紧了对来自中国的入境者的规定。在法国，旅客自中国抵达后须接受强制的核酸测试；奥地利将对来自中国航班的废水进行检测；西班牙则要求来自中国的旅客必须是检测阴性、已完整接种疫苗或已康复。
德国上周日（1月1日）曾再度重申需要再观望一段时间。德国联邦卫生部长劳特巴赫上周五还曾表示，目前「尚无必要」加强对德国入境的限制规定。
欧洲疾病预防控制中心（ECDC）也对中国的情况给予了充分的肯定，称其不会对欧洲的流行病学状况产生任何影响。该组织指出，中国的变种已经在欧盟流通，至今并没有对欧盟公民的免疫反应构成挑战。
德国流行病学家、病毒学家斯托尔（Klaus Stöhr）表示，对来自中国的旅客进行测试并不是遏制新变种病毒的有效方法。他认为，由于无法透过测试找出所有感染新冠的人，因此这些变种也有可能在未被察觉的情况下传播。这位世卫组织流感项目的前负责人表示：「监测并不是一个坏主意，从科学的角度来看，这当然很有趣。但从纯粹的实际角度来看，我们就必须看看这个变体在人群中的表现。」
斯托尔称，最主要的是确定哪些特征与遗传特征一起发生了变化，其他年龄组是否也受到影响，以及人们在多大程度上受到其免疫水平的保护。他说：「所有这些都需要一定的时间，然后变种病毒就趁机溜走了，即使是测试也不能防止这种情况。」
德国微生物学家、传染病学家凯库勒（Alexander Kekulé）向德国之声表示：「我们也身处在新冠热点地区，所以没有理由仅仅因为担心变种病毒就实施强制性的筛检。」
他认为中国的变异株不会导致更严重的感染潮或症状。凯库勒指出：「中国民众是所谓『免疫力单纯』（immunologically naive）的群体，也就是说他们免疫力较低，更容易被病毒感染。所以即使中国的变异株到了欧洲，也只代表了另一波感染潮的到来，就像我们经历过的那几波一样。 」
凯库勒指出，强制筛检无法真正发挥其作用，原因有两个。第一，难以分辨阴性检测证明的真假；第二，如果某人出示了昨天的阴性证明，难保他不是正处在病毒的潜伏期，等抵达目的地之后才转阳，所以检测并不是完全可靠。他表示，真正需要的是知道中国现在正在发生什么。凯库勒建议，应该让自愿的中国旅客接受匿名核酸检测，以及对来自中国的飞机污水的检测，欧洲方面便能更好地对病毒变异进行监测。
不过，也有医学专家认为对中国旅客进行测试是有其必要性的。世界医学协会副主席蒙哥马利（Frank Ulrich Montgomery）就表示，赞成在欧洲范围内对所有来自中国的旅行者进行强制性核酸测试。他说：「我们不知道中国目前正在发生什么，感染是完全无法控制的。因此，我认为在入境时强制进行核酸检测是有意义的。」他同时呼吁，应该对那些检测阳性结果进行测序，以便能够检测出尚未在德国注册的病毒变种，「我们应该为最坏的情况做好准备，并采取预防措施。」。
德国公共卫生服务机构医生联合会（BVÖGD）主席尼森（Johannes Nießen）近日接受媒体采访也时提到，像目前在中国出现的疫情大爆发的这种情况下，人们要考虑到病毒会发生变异，所以应该做好应对准备。他说：「现在我们需要一份欧洲一体化的防护方案，每一个从中国出境的旅客在进入欧洲时都应该接受快筛检测」。
美国周二表示，对来自中国的旅行者进行新冠检测除了是基于科学，也是为了因应北京在激增的病例上缺乏透明度。中国方面在同日早些时候谴责一些国家对其旅行者采取的措施是「不可接受的」，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）对此回应记者提问称，「这是一个完全基于科学的方法」。他指出，这些措施有「非常重要的公共卫生层面作为支撑」，因为「中国的新冠病例激增，而中国报告的流行病学和病毒基因组序列数据却不够充分和透明」。
（美联社、德新社等）
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