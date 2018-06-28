欧盟峰会难民决议会打水漂？

（德国之声中文网）埃及议会议长阿里（Ali Abd al-Aal）向德国《世界报》表示，埃及拒绝欧盟在该国建立难民收容中心。他说，这样的计划违反埃及法规和宪法，合法登记的难民可以在埃及任何地方逗留，不能强迫他们呆在某个设施里。阿里还表示，埃及现行法律不允许遣返那些在欧盟没有获得避难权的移民。作为议长，阿里的权力仅次于总统塞西。

阿里在采访中还指出，埃及现在已接受了大约1000万来自叙利亚、伊拉克、也门、巴基斯坦、苏丹、索马里等国的难民，已达到该国所能承受的限度，因此，得到德国和欧盟的支持对埃及来说非常重要。

埃及议会议长阿里

摩洛哥、突尼斯和阿尔及利亚拒绝

周四到周五夜间，欧盟各国在峰会上决定审查在欧盟外迅速建立收容中心的可能性。这些收容中心将面向那些在地中海上被营救的难民。北非国家以及想申请入盟的阿尔巴尼亚都在建立此类“地区登陆平台”的考虑之列。但阿尔巴尼亚、摩洛哥、突尼斯和阿尔及利亚现在都对这样的想法表示拒绝。

欧盟财长专员厄廷格(Günther Oettinger)向《法兰克福汇报》表示，欧盟正在寻找建立收容中心的地点，需要和紧临地中海或者处于萨赫勒地区的北非国家签订伙伴关系条约。为此需要一个公平的方案，既能结束蛇头的非法行径，又不会对伙伴国造成难以承受的负担。据《法兰克福汇报》的消息，欧盟认为和利比亚、马里、尼日尔和尼日利亚就建立收容中心进行谈判是可能的。

捷、匈、波均否认

默克尔的另一项倡议也越来越令人质疑，那就是和欧盟国家就快速收回曾在该国登记的难民达成协议。捷克总理安德烈·巴比什（Andrej Babis)否认已向默克尔承诺重新收回此类难民。他还强调，捷克和德国之间没有就该问题举行谈判，他也没有签署这样的协议。

匈牙利政府发言人强调，该国立场从2015年以来就没有改变过，匈牙利不会允许曾进入希腊或者其他欧盟国家的避难申请者入境。波兰也否认将和德国就加快难民返回进程签署协议。波兰外交部一名发言人表示，没有就加快欧盟国家难民收容进程达成新协议。

默克尔周六写给执政联盟伙伴社民党和基社盟的信中谈到，除了和西班牙、希腊以外，德国已同包括捷克、匈牙利在内的14个国家协商好加快难民返回进程。

默克尔的敌人和朋友 法国总统好朋友？ 法国总统马克龙尚且算得上默克尔的政治朋友。和默克尔相似，马克龙也担心欧盟的未来，因此寻求在欧洲层面上来解决难民问题。但是，在德国国内，执政伙伴基社盟担心，法国人在难民问题上支持德国，目的是想让德国人在欧元区财政政策上作出让步。

默克尔的敌人和朋友 善解人意西班牙？ 新上任的西班牙首相桑切斯(Pedro Sánchez)不久前允许一艘载有非洲难民的救难船只靠岸，与民粹主义的意大利政府形成了鲜明对比。桑切斯的人性光芒在当今欧洲颇为难得，他的举动也正合默克尔的意。然而，西班牙首相也明确表示，西班牙在难民问题上亟需帮助。

默克尔的敌人和朋友 长袖善舞荷兰人 以贸易立国的荷兰，自然十分重视欧盟内部边界的开放性。在这点上，荷兰首相吕特(Mark Rutte)和默克尔是一致的。然而，在荷兰国内，对移民的敌视情绪也十分高涨。对于没有可能获得政治避难权的难民，吕特想要完全阻止他们进入欧洲。荷兰首相的这种“两手抓”战略，倒是具有成为斡旋者的潜力。

默克尔的敌人和朋友 心机算尽希腊人 默克尔的基督教民主联盟属于中右派政党，而希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)则是鲜明的左派政治人物，两人之间本应水火不容。然而，齐普拉斯现在却高声呼吁，欧洲应当团结一致来应对难民危机，并且亲自表示对默克尔的支持。有可能在此前的希腊债务危机磋商上，齐普拉斯认识到了默克尔善解人意的一面。同时，齐普拉斯也有可能以此换取德国人在欧元区债务问题上的进一步让步。

默克尔的敌人和朋友 邻国丹麦走极端 丹麦首相拉斯穆森(Lars Lökke Rasmussen)并非极端派别政治人物，但是在难民问题上他却持极端立场。丹麦政府对政治避难申请者的吓阻力度为全欧洲所罕见。拉斯穆森也是最早提出在欧盟境外建立难民收容中心的人。他只会支持把难民营建在欧盟之外的欧洲难民方案，并且拒绝接受欧盟内部的难民转移计划。

默克尔的敌人和朋友 笑里藏针奥地利 年轻的奥地利总理库尔茨(Sebastian Kurz)总是对默克尔礼敬有加，但是也毫不掩饰他对默克尔自由主义难民政策的抵触态度。库尔茨与默克尔党内反对现行难民政策的人非常热络，互相视为知音。

默克尔的敌人和朋友 别无选择意大利 对于默克尔而言，意大利新总理孔蒂(Giuseppe Conte)是最难啃的硬骨头之一。这位无党派政客，其实也受到了执政伙伴的裹胁：内政部长表示，意大利坚决不愿再接收已经从意大利继续逃往德国的难民。这一排外态度，也获得了意大利国内越来越多的民意支持。

默克尔的敌人和朋友 对抗到底匈牙利 这些年来，抨击默克尔难民政策最激烈的人，莫过于匈牙利总理奥尔班(Viktor Mihály Orbán)。在他看来，难民是默克尔的问题，不是匈牙利的问题。他压根就没有出席上周日的欧盟各国领导人协调会，他的政治盟友——斯洛伐克、捷克、波兰这三国的领导人也没有出席。这四个国家都坚决反对在欧盟各国间转移分配难民。 作者: Christoph Hasselbach



乐然／文山（法新社、德新社、路透社）