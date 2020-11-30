欧盟峰会：问题重重共识有限

（德国之声中文网）德国从今年七月出任轮值主席国以来，很多原定计划都未能如期兑现，不过，在包含疫情基金在内的欧盟预算方面，各方有可能达成共识。峰会召开前夕，德国总理默克尔已经做出了相应的表态。

周三，默克尔总理在德国联邦议院表示："很多计划都未能得到实施，这非常令人遗憾。"默克尔总理本想以德国的第二次欧盟轮值主席国任期取得辉煌成就为其即将结束的政治生涯画上一个美好的句号。

然而，新冠疫情，英国脱欧，以及匈牙利、波兰和土耳其政府的种种不合作行为，使默克尔的良好愿望最终落空。本次各国领导人亲自出席的峰会上，他们将面临堆积如山的问题。

法治国家与财政预算

欧盟委员会和欧盟议会均认为，匈牙利和波兰的法治正面临严重威胁，而上述两国更是因此孤注一掷。它们不愿在获得财政预算款项前接受欧盟对本国法治建设的审核，因此两国行使否决权，使得今后七年的欧盟总预算无法获得通过，这涉及1.1万亿欧元。

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匈牙利总理奥尔班（Viktor Orban）表示，他的所作所为是为了捍卫匈牙利的独立自主。因为欧盟的做法同当年苏联以大欺小的做法如出一辙。除波兰之外，其他25个成员国均无法认同奥尔班提出的理由。并要求建立预算分配同法治国家建设相互挂钩的机制。而这一机制是各国在七月初为期四天的欧盟预算峰会上达成的共识。

尤其令默克尔不满的是，匈牙利和波兰同时也阻止了7500亿欧元新冠救助一揽子计划的实施。这笔资金对于疫情后重振经济极为重要。

最后，德国驻欧盟大使柯慕贤（ Michael Clauss）同波兰和匈牙利驻欧盟大使举行磋商，并发表了一项声明。声明中谈及了波匈两国对法治国家审核机制的顾虑，并阐明必要情况下欧洲法庭可以进行司法干预，从而为欧盟制裁某一成员国提供了可能性。

欧盟在峰会召开前夜，再度对声明中的建议进行了审核，并将于周四提交峰会批准。就此，欧盟预算将有望按原计划在1月1日开始生效。欧盟前轮值主席波兰基督教民主党人图斯克在布鲁塞尔表示，他很高兴看到波兰和匈牙利的"讹诈"未能奏效。

欧盟议会自民党议员科内尔（ Moritz Körner）则称相关声明是"表面文章"，因为它只是推迟实施成员国法治国家建设的监管机制，并没有解决相关问题，而这恰恰是欧盟议会不能接受的。更为重要的则是，监督法治国家建设的机制绝不容许被改变。

土耳其问题

在欧盟同土耳其日益紧张的双边关系问题上，目前也没有丝毫好转的迹象。德国外交部国务秘书罗特（ Michael Roth）表示："土耳其总理埃尔多安毫无开展对话的意愿。"

令德国总理默克尔失望的是，过去三个月以来，土耳其当权者根本不愿意讨论该国同欧盟成员国希腊和塞浦路斯就地中海天然气资源开发问题展开讨论。恰恰相反，直到欧盟峰会召开前夕，埃尔多安还曾派遣钻井船只前往争执海域进行勘探开发。

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作为轮值主席国，德国方面建议对参与开采项目的土耳其个人及公司实施制裁。然而这种效力有限的制裁措施应该很难满足希腊和塞浦路斯的诉求。

土耳其总统埃尔多安已经明确表示，他并不惧怕欧盟的制裁措施。包括奥地利在内的一些欧盟成员国也表示，他们可以想象中断同土耳其进行的入盟谈判。尽管过去几年当中争执不断，土耳其官方仍表现出加入欧盟的意愿。

减排目标

峰会期间还将讨论有关欧盟至2030年的减排目标。届时欧盟的二氧化碳排放量将比1990年减少55%，并在2050年全面实现欧盟经济的气候中性。

对煤电具有极大依赖性的波兰对这一目标持怀疑态度，该国是否会在峰会期间就减排目标行使否决权，目前尚不得而知。有些成员国希望能够澄清，为了实现减排目标，他们是否能够从布鲁塞尔获得更多的资助。

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按照巴黎气候协定，欧盟本应在今年二月就提出有约束力的减排目标。而环保组织则批评说，55%的减排目标，并不能达到减缓气候变暖的预期目的。

英国退欧

欧盟委员会主席冯德莱恩将向峰会通报英欧贸易协定的谈判进展情况，但正如欧盟理事会主席米歇尔所言，峰会期间各国首脑不会就英欧贸易协定展开讨论。

移民、未来以及欧美关系

在制定移民问题新政策的问题，欧盟在过去半年当中未能取得进展。尽管欧盟建议修改避难程序，并由各国按配额接纳难民，但截至峰会召开，一些成员国仍拒绝就此展开讨论。其中波兰、匈牙利和一些东欧成员国是移民问题改革建议的最主要反对者。

受疫情影响，原定召开的"欧洲未来会议"未能如期举行，因为各国政府都在忙于应对疫情，根本无暇顾忌事关欧盟未来的改革议题。出于同样原因，欧盟在制定非洲战略和统一的对华政策方面也都未能取得进展。

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在对美关系问题上，峰会与会国则达成了共识。各国均主张，政策难以预料的特朗普总统落选之后，欧美关系应有一个新的开端。欧洲将在贸易和安全政策领域同美国新总统拜登开展合作。

不过，对于欧洲将在何等程度上实现战略自主的问题，欧盟内部依然存在争议。法国总统马克龙主张建设独立性极高的"自主化欧洲"。而德国、波兰及其他成员国也希望保持低调。正如德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔所说的那样，面对俄罗斯，欧盟无法在没有美国的情况下保障自身安全。

欧盟峰会：棘手问题多 解决方案少 白俄罗斯 政治强人卢卡申不顾延续了数周的民众抗议浪潮，于9月下旬宣誓就职。8月份引发争议的白俄罗斯总统选举过后不久，欧盟宣布将要对该国实行制裁目前，已有40多名白俄罗斯人被列入制裁名单，他们将因选举舞弊和对示威者实施暴力而被追究责任。然而，塞浦路斯数周来一直阻挠该制裁决定，目的是迫使欧盟同时就东地中海天然气勘探争端对土耳其采取进一步制裁措施。

欧盟峰会：棘手问题多 解决方案少 土耳其 在讨论对白俄罗斯制裁的同时，也应就与土耳其的整体关系问题展开一场辩论。欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔（Charles Michel ）在其邀请函中写道，我们的目的是与安卡拉开展建设性对话。但是已经考虑了所有的可能性。也就是说，欧盟不排除制裁的可能性。与此同时，欧盟也在探索是否能与安卡拉就扩大关税同盟进行新一轮谈判，换得在天然气争端中达成和解。

欧盟峰会：棘手问题多 解决方案少 纳卡冲突 如同在利比亚和叙利亚冲突中一样，土耳其也在纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突中扮演着重要角色。在高加索地区的争端中，土耳其支持阿塞拜疆。预计首脑会议将要求双方立即停火，并呼吁土耳其和俄罗斯等外国势力不要插手冲突。

欧盟峰会：棘手问题多 解决方案少 纳瓦尔尼 德国联邦政府期望峰会谴责使用神经毒剂毒害俄罗斯反对派政治家纳瓦尔尼事件。然而，由于禁止化学武器组织的最后评估仍未完成，预计还不会就制裁进行辩论。这是出院之后的纳瓦尔尼在社交媒体上发布的照片。

欧盟峰会：棘手问题多 解决方案少 中国 峰会将评估9月14日欧盟与中国国家主席习近平视频会议（图）的成果，并进一步规划对华政策的方向。德国希望在其担任欧盟轮值主席国期间，仍能在计划已久的投资协定上取得进展。

欧盟峰会：棘手问题多 解决方案少 加强欧盟内部市场 经济不景气不仅仅是因为新冠疫情的原因。各国元首和政府首脑希望周五的峰会能够推动筹谋已久的欧盟内部市场改革。产业政策、生态变化和数字领域也被列入会议日程。同时，峰会还将讨论如何应对不公平竞争，例如通过大规模提供国家补贴或向第三国倾销危害环境的污染物等。

欧盟峰会：棘手问题多 解决方案少 围绕法治问题的纠纷 围绕法治问题的冲突升级也很可能对会议的气氛产生负面影响。尤其是匈牙利总理维克托·奥尔班（图）强烈抵制布鲁塞尔对他大规模限制司法独立和媒体自由的指责。他曾多次威胁将否决欧盟的其他决议。

欧盟峰会：棘手问题多 解决方案少 英国脱欧 与伦敦的贸易协定谈判陷入僵局已经数月。不过，此次峰会只计划顺带提一下这个问题。英国脱欧将成为10月中旬欧盟例行峰会的重要议题。



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