欧盟峰会谈重建资金 各国要欧委会尽速提案

（德国之声中文网）欧盟成员国周四进行了新冠疫情爆发以来，第四次的视频峰会，要求欧盟委员会分析各国需求，并尽快针对纾困方案做出提案。迄今，冯·德莱恩曾提出过一份额度为1万亿欧元的"马歇尔计划"，通过欧盟共同预算内的贷款融资。

此前，各界曾担忧，面对新冠疫情对经济带来的冲击，欧盟各国能否即时的针对重建基金达成共识，重振受到疫情严重影响的产业。

寻找共同点

四周前，各成员国元首和政府首脑们未能就任何一点达成一致。自那时起，各方立场几无变化。本周一，围绕重建基金争议，五国政府首脑曾举行视频会议。与会的联邦德国总理默克尔、意大利总理孔特、法国总统马克龙、荷兰首相吕特和西班牙首相桑切斯未能就如何妥协达成共识。

意大利是继美国之后全球新冠肺炎死亡人数最多的国家。孔特总理坚持要求欧盟成员国全体共同举债，为重建融资。他许诺，不会将这一共同融资手段用于偿还意大利高达2.4万亿欧元的国家债务。他称，欧盟应向世界发出一强大信号，表明，欧盟定将共同走出新冠病毒大瘟疫危机。不久前，在对全国发表的复活节电视讲话中，孔特总理就强调："我们将为欧洲基金而战"。

罗马不接受欧洲稳定机制贷款

这位无党派总理受到内政巨大压力，因为两个执政党--社民党和民粹主义的"五星"运动--都要求欧盟设立如今亦有"重建基金"之称的冠状病毒抗疫基金。两星期前，欧元区国家财长们曾拟就一项5400亿欧元规模的一揽子拯救计划，用于资助重灾成员国。该一揽子计划中也包括从欧洲拯救伞基金--欧洲稳定机制（ESM）中向意大利贷款370亿欧元。然而，尽管各国财长们承诺，不会像5年前对希腊那样将该贷款与任何条件相捆绑，孔特总理仍认为不够。

执政的"五星"运动和极端右翼反对派领导人萨尔维尼均断然拒绝从欧洲稳定机制中提款。鉴于此，意大利在周四视频峰会上是否会同意已拟就的包括欧洲稳定机制贷款在内的一揽子拯救计划，尚在未定之数。尤其是，孔特知道，他关于共同承担重建债务的要求有法国和西班牙的支持。这两个受新冠肺炎瘟疫大流行重创的国家以及另外6个成员国赞同设置新冠病毒抗疫基金。

节俭国反对新冠病毒基金

在欧洲堑壕的另一边是德、奥、荷、爱沙尼亚、立陶宛以及芬兰。这6国坚决拒绝共同承担债务。本周一，德国总理默克尔虽称原则赞同欧盟预算，但未说明这一万亿重建资金该从哪里弄来。她只表示，"德国将参与给出团结性的回答"。

东欧各国担心少得钱

在峰会准备会议上，欧盟外交官们指出，除北南堑壕外，欧盟内正又出现另一条堑壕。他们指出，迄今从欧盟预算中获益最大的东欧成员国担心现在起资金将从东向南转移。波兰、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚及其余诸国坚持要求，无论是对农民的补助，还是对经济落后地区的结构性补助，均不得缩减。

迄今，欧盟东欧成员国受到的新冠病毒大瘟疫的打击相对较轻，重建基金中对它们的考虑或许不如对意大利的考虑。再者，欧盟将对重建基金和欧盟未来7年的预算框架一起作出决议，而在新冠肺炎危机之前的2月峰会上，欧盟成员国领导人就未能就这一预算框架达成一致。

烫手山芋

从布鲁塞尔总部主持视频峰会的欧盟轮值主席米歇尔拟就了这一常规邀请函。他写道，重建基金必须尽快定夺，并将这一烫手山芋送了出去："我建议，由欧委会分析什么是必须的，并呈交一份足能应对挑战的草案。"他还写道，希望在政府首脑圈内能出现一种坦率的讨论。