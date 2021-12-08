欧盟就大公司高管女性比例作出规定

（德国之声中文网）尽管男女平等一直以来是人们心中追求的理想，但现实一直不能令人满意。今年三八国际妇女节前夕，同工同酬的话题再度进入人们的视野。根据联邦统计局公布的数据，女性的收入仍比男性低18%。

为改变妇女的地位和现状，欧盟经过十年努力，终于在本周初（3月14日）由作为轮值主席国法国牵头下，就一项男女平等协议达成一致。

该协议的目标是，显著提高欧盟上市企业领导机构中的女性比例。根据达成的协议，至 2027 年，相关企业的监事会中应至少有 40% 的女性，或者在监事会和董事会中双双至少有33% 的女性。

欧盟委员会主席冯·德莱恩（ Ursula von der Leyen ）对达成这一共识表示欢迎。她发推文写道： "我们要打破阻止有才华的女性进入企业领导机构的玻璃天花板"。欧委2012 年便已建议制定相关规定，但多年受阻。

德国联邦家庭妇女部长斯皮格尔指出，这一决定暂对德国无任何影响，因为，德国此前已经立法实施了"同等有效措施"。

德国大企业目前一般已须在其监事会中至少有 30% 的女性。由联盟党和社民党组成的黑红大联合政府 2020 年底即就此达成妥协。根据巴黎智库雅克·德洛尔研究所（ Institut Jacques Delors ）提供的一份名单，德国是有具约束性比例的8个欧盟国家之一。

不过，这项协定目前还不能实施。根据欧盟法律，它还需欧盟议会批准，方能生效。

（法新社）

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