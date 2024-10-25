欧盟：对华电动汽车关税谈判仍有“重大分歧”

欧盟表示，其贸易负责人东布罗夫斯基斯周五与中国商务部长王文涛进行了视频通话，双方“回顾了八轮技术谈判的进展，以及目前尚存的重大分歧”，双方“同意近期将进一步展开技术谈判”。

(德国之声中文网）欧盟周五（10月25日）表示，旨在避免对中国制造的电动汽车征收高额关税的谈判仍然存在"重大分歧"，但谈判仍将继续。

按计划，欧盟将在现行10%的关税基础上，对中国制造的电动汽车进口加征最高35.3%的关税。新关税将从10月31日起生效，为期五年。

欧盟贸易发言人吉尔（Olof Gill）表示，欧盟贸易负责人东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周五与中国商务部长王文涛进行了视频通话，双方"回顾了八轮技术谈判的进展，以及目前尚存的重大分歧"。 吉尔说，双方"同意近期将进一步展开技术谈判"。

中国商务部本月警告欧盟谈判代表，不得在与中方就电动汽车价格承诺方案进行谈判的同时，又与部分中方企业单独进行价格承诺谈判，声称此举将动摇双方谈判的"基础和互信"。

但负责欧盟贸易政策的欧盟委员会坚持认为，根据世贸组织（WTO）的规则，欧盟有权向不同的公司分别提供价格承诺--即设定出口商的最低进口价格以抵消其所得政府补贴。

欧盟的关税措施引发了对中欧之间可能发生贸易战的担忧。作为回应，中国本月宣布对欧盟生产的白兰地征收临时关税。

欧盟对华电动车关税会不会适得其反？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

此外，北京还对部分出口到中国的欧盟奶制品和猪肉产品补贴展开调查，而布鲁塞尔称此调查"毫无根据"。

东布罗夫斯基斯在声明中表示，他向王文涛"提出了对中国方面所采取的措施的关切"。

布鲁塞尔已表示，将在世贸组织对中国征收白兰地关税提出质疑，并将探讨可以向欧洲白兰地生产商提供的支持。

（法新社）

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