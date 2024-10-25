欧盟：对华电动汽车关税谈判仍有“重大分歧”2024年10月25日
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(德国之声中文网）欧盟周五（10月25日）表示，旨在避免对中国制造的电动汽车征收高额关税的谈判仍然存在"重大分歧"，但谈判仍将继续。
按计划，欧盟将在现行10%的关税基础上，对中国制造的电动汽车进口加征最高35.3%的关税。新关税将从10月31日起生效，为期五年。
欧盟贸易发言人吉尔（Olof Gill）表示，欧盟贸易负责人东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周五与中国商务部长王文涛进行了视频通话，双方"回顾了八轮技术谈判的进展，以及目前尚存的重大分歧"。 吉尔说，双方"同意近期将进一步展开技术谈判"。
中国商务部本月警告欧盟谈判代表，不得在与中方就电动汽车价格承诺方案进行谈判的同时，又与部分中方企业单独进行价格承诺谈判，声称此举将动摇双方谈判的"基础和互信"。
但负责欧盟贸易政策的欧盟委员会坚持认为，根据世贸组织（WTO）的规则，欧盟有权向不同的公司分别提供价格承诺--即设定出口商的最低进口价格以抵消其所得政府补贴。
欧盟的关税措施引发了对中欧之间可能发生贸易战的担忧。作为回应，中国本月宣布对欧盟生产的白兰地征收临时关税。
此外，北京还对部分出口到中国的欧盟奶制品和猪肉产品补贴展开调查，而布鲁塞尔称此调查"毫无根据"。
东布罗夫斯基斯在声明中表示，他向王文涛"提出了对中国方面所采取的措施的关切"。
布鲁塞尔已表示，将在世贸组织对中国征收白兰地关税提出质疑，并将探讨可以向欧洲白兰地生产商提供的支持。
（法新社）
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