欧盟对华汽车关税：征多少？怎么征？

欧盟委员会6月12日公布了拟对中国产电动汽车加征临时关税的决定，新的关税额到底有多高？为什么各家车企会面临不同的关税？欧中之间是否还有回旋谈判的余地？

（德国之声中文网）欧盟委员会在公告中表示，中国的整条电动汽车产业链都收受了不公正补贴，从而对欧盟的电动汽车厂商构成了经济威胁。耐人寻味的是，此次欧盟公布的并非最终决定，而是“预先披露的临时关税税率”，并强调“如果与中方的协商没有达成有效的解决方案”，方才回溯到今年7月4日开始征收。

税率到底有多高？

欧盟拟对中国生产的纯电动汽车(BEV)加征17.4%~38.1%的临时额外关税，并且与已有的中国进口电动汽车常规关税(10%)相叠加。具体而言，比亚迪将面临17.4%的额外关税，吉利则面临20%，上汽集团则遭受最高的38.1%；所有其他的中国产电动汽车（包括欧洲车企在中国工厂生产的电动汽车）在配合欧方调查的情形下，将面临平均21%的额外关税；若不配合调查，则面临38.1%的额外关税。

税率是如何计算的？

欧盟方面表示，额外税率反映了欧方经过调查得出的不公正补贴之平均水平。

为什么采用不同的额外关税税率？

根据欧盟的说法，额外税率既考虑厂商收受补贴的实际水平，也考虑厂商对欧方调查的配合度。作为中国国有企业，上汽集团获得了最多的政府补贴，因此也面临最高的税率；而且该公司也没有配合欧方调查提供必要数据。江淮、一汽、长安、东风、蔚来、小鹏等厂商则因配合调查“仅”面临21%的额外关税。厂商能在15天内对额外税率提出异议。比如特斯拉已经要求进行个案调查，如果它能够证明自己获得政府补贴较少，将有望面临更低的额外关税。

特斯拉上海工厂也受到欧盟关税的影响 图像来源: Xiaolu Chu/Getty Images

外国在华车企也要面临额外关税？

特斯拉、宝马、奔驰等欧美汽车厂商在中国工厂生产的纯电动汽车，也要面临同样的额外关税。欧盟委员会在这里采用了产地原则，而非企业属地原则。这些欧美厂商甚至会面临比比亚迪的17%、吉利的20%更高的额外关税。尤其是上汽集团与德国大众合资生产的电动汽车，将面临38.1%的额外关税。不过，上汽大众生产的纯电动车型目前并未正式出口欧洲市场。

欧盟调查确认了哪些补贴？

欧盟委员会在6月12日的公告中表示，调查发现中国政府对整条电动汽车产业链都进行了补贴，其中包括锂的售价被压低、电动汽车厂商获得了优惠融资条件、特定税收减免等。有些补贴仅仅由特定的少数几家厂商获得，有些补贴则是所有在华汽车厂商“雨露均沾”。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

临时额外关税到底什么时候生效？

根据欧盟委员会公告，加征临时额外关税的决定从7月4日开始实施，但是并不是立刻开始征收。具体而言，从这一天起，企业在向欧洲进口中国产电动汽车时必须提供银行担保。最晚在今年11月4日之前，欧盟委员会将就中国产电动汽车进口额外关税做出最终决定，届时将会通过银行回溯征收从7月4日开始的关税。在接下来五个月的时间里，欧洲议会将审核这一系列关税决定。而且，欧中之间的相关谈判也在继续进行，因此关税也可能有所调整。

欧中谈判进展如何？

6月12日的公告中，欧盟委员会多次强调仍期望与中国政府达成共同解决方案。但是该方案目前显然没有具体眉目。欧盟圈内人士透露，在之前几个月的反补贴调查期间，中方并没有真正做出承诺。

(China.Table、法新社)

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