欧盟外交高级代表博雷利抵中国 将与王毅会谈

（德国之声中文网）欧盟外交与安全事务高级代表博雷利（Josep Borrell）于周四（10月12日）抵达中国，预计他此次访华将就欧盟的「去风险」战略与最大贸易伙伴中国进行协调，同时为今年计划举行的欧中峰会奠定基础。

博雷利今年的访华之旅被推迟了两次才终于实现，他将在中国停留至周六。博雷利周四先到了上海，与一些欧洲公司就经济和商业挑战举行了会议，他称这是一次「鼓舞人心的交流」。他也在X（前推特）上写道：「我们必须应对这些挑战，因为我们（欧盟）和中国都不能忽视彼此的市场。」

为欧中峰会铺垫

周五，博雷利将出席在北京的一系列会议，包括与中国外交部长王毅讨论双边关系、全球挑战和贸易等问题。早些时候博雷利曾表示，这是「一次重要的访问，旨在与政府、学者和企业代表讨论欧盟与中国的关系、关键的地区与全球挑战」。

欧盟方面称，这次访问是一系列欧中高层对话之一，最终「应该在今年晚些时候的欧中峰会上达到高潮」。

中国外交部发言人汪文斌10月11日在例行记者会上指出：「中方欢迎博雷利高级代表访华并举行新一轮中欧高级别战略对话，这有利于推动中欧关系健康稳定发展，将为下阶段中欧高层交往做好准备，为双方共同应对全球性挑战、维护世界和平稳定注入新动力。」他还提到：「中欧作为全球两大力量、两大市场、两大文明，在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣、推动人类文明进步等方面具有广泛共同利益，中欧关系具有全球影响和世界意义。」

俄乌战争、去风险

博雷利的访问还可能包括就当前的乌克兰战争进行对话。自去年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，欧盟与中国之间的关系一直相当紧张，而北京方面则试图展现中立，至今并未对俄罗斯予以谴责。访华前，博雷利在接受《南华早报》访问时表示，欧盟并不完全相信中国在乌克兰危机上的中立立场。他补充说，乌克兰也对北京的立场感到担忧，因为北京从未谴责过俄罗斯发起的特别军事行动。

布鲁塞尔并没有完全停止与中国的对话，而是推动一种既能平衡对过度依赖中国的担忧，又能维持与中国关系的策略。欧盟委员会主席冯德莱恩将这一立场定义为「去风险而非脱钩」的对华战略。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



冯德莱恩上个月宣布，欧盟正在对北京为其电动汽车行业提供补贴展开调查。欧洲领导人曾经表示，中国的补贴让汽车市场出现不公平竞争的现象，但北京方面批评了此决定，警告称这将损害中国与欧盟的贸易关系。

除此之外，欧盟也在本月初通过了一项贸易工具，将半导体、人工智能、生物和量子技术定调为须进行风险评估以防范竞争对手的敏感技术。

（法新社）

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