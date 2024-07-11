欧盟反补贴做法有问题？中国商务部展开调查

北京和布鲁塞尔的贸易争端进入下一回合。继欧盟对中国产电动汽车征收临时特别关税后，北京对欧盟展开一项新的调查。所涉及的并非电动汽车领域。

（德国之声中文网）中国商务部周三（7月10日）宣布，欧盟对中国企业反补贴调查中的做法，是否构成贸易投资壁垒，中方将进行调查。具体是指，铁路机车、光伏、风电、安检设备等领域，欧盟对中国企业进行“初步审查、深度调查以及突袭检查”中的做法。

中国商务部称，是应中国机电产品进出口商会提出的申请，对欧盟的做法展开调查。调查将在2025年1月10日前结束，特殊情况下可延长至4月10日。商务部可采用问卷、听证会、实地调查等方式向利害关系方了解情况。

上述领域中，欧委会对中国制造商展开一系列不公平竞争调查。

2月中旬，欧委会展开对中国轨道交通巨头中车集团子公司中车四方的调查。该国有企业参与了保加利亚电动火车合同的投标。布鲁塞尔认为中国国家补贴可能导致扭曲竞争。3月底，中车集团撤回投标。

4月，欧委会宣布，欧委会宣布，将对罗马尼亚一个光伏产业园的竞标展开调查，调查对象是中国光伏产业的领头羊隆基绿能的一个子公司以及国有上海电气集团的两个字公司。5月，上述企业撤回竞标。

4月底，欧盟对中国公共采购医疗设备展开调查，认为可能存在采购中系统性优先本国产品。此外，布鲁塞尔还对中国产风力涡轮机进行反补贴调查。

7月初，欧委会则宣布对中国产电动汽车征收至38%的临时特别关税，最终决定将在11月初作出。

针对电动汽车关税，中国商务部6月中旬表示，保留向世贸组织提起诉讼的权利。北京已采取初步反制措施。自7月起，中国对欧洲猪肉及副产品展开反倾销调查，——主要来自西班牙、法国、荷兰和丹麦。而自今年1月，北京已对欧洲产白兰地——主要是法国干邑展开反倾销调查。

猪肉虽美 难挡欧中贸易战 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

争执已久

布鲁塞尔认为，北京存在不公平贸易行为，包括国家补贴在本国市场导致产能过剩后向国外溢出。其中一个例子是光伏产业。中国受到指责，由于本国需求不足，以廉价光伏产品在国外市场造成压力。布鲁塞尔和北京就此争执已久。

对欧盟而言，与中国的贸易争端是艰难的平衡。一方面，27个成员国经常依赖于中国的产品和原材料，特别是在扩大可再生能源领域。另一方面，欧盟企业数十年来即对北京的不公平竞争表示不满。近些年来，布鲁塞尔开始采取对中国“去风险”的策略。

（德新社、法新社）

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