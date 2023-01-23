欧盟再度批准两种昆虫用于食品生产

（德国之声中文网）欧盟最新通过的一项法律规定，从本周二（1月24日）起，允许使用家蟋蟀作为食品原料。家蟋蟀是一种营养丰富的昆虫，可以大量生产食用，以弥补人类食物的营养缺口。另外，这一规定同样也适用于一种可以在工业规模上饲养的昆虫——小粉虫。

在此之前，欧盟已经批准过使用黄粉虫和蝗虫作为食品成分。饼干、面条、面包、早餐麦片和其它含有蛋白质成分的食品中最多可以添加10%的被磨成粉末的黄粉虫和蝗虫。不过生产商必须在包装上明确标出产品成分，消费者可以自行判断决定是否购买。与此同时，生产商也必须清晰注明昆虫成分有可能会造成哪些过敏反应。

目前待欧盟审批的申请还包括另外8种昆虫。

这些昆虫都含有丰富的蛋白质。昆虫学家舍泰里希（Marc Schetelig）向中德意志电视台表示，猪、牛、鸡的蛋白质含量仅略高于20%，而昆虫的蛋白质含量可高达85%，甚至超过了坚果、豆类和谷物。它们还富含Omega-3脂肪酸、Omega-6脂肪酸、微量元素以及包括镁、铜、铁和锌在内的矿物质。

有胆量就张嘴

把昆虫作为食物的好处还不仅限于可以获取大量的蛋白质等营养物质，同时昆虫养殖也更节省资源。生产1公斤牛肉，传统的牲畜养殖需要大约1.5万升水和8公斤饲料。对于同等重量的昆虫，4000升的水和2公斤的饲料就足够了。而且快速冷冻昆虫和自然界的情况也是一致的，因为一年生的昆虫到了冬天无论如何都会被冻僵，然后被冻死。

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