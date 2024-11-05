欧盟候任贸易事务专员：中国是欧盟“最具挑战性的贸易伙伴”

将接任东布罗夫斯基出任欧盟贸易事务专员的马罗斯·塞夫科维奇（Maros Sefcovic）昨天在欧洲议会听证会上表示，中国是欧盟“最具挑战性的贸易伙伴”。他誓言将“全力以赴”打击中国的“过剩产能”。

（德国之声中文网）昨天（11月4日）欧洲议会举行新一届欧盟委员会执行委员人事审议听证会。将接替东布罗夫斯基出任欧盟贸易事务专员的马罗斯·塞夫科维奇（Maros Sefcovic）通过了听证会的“考核”。

据路透社报道，将负责主管欧盟“贸易和经济安全”的塞夫科维奇在听证会上表示，现在“不公平的贸易行为太多了”。他宣布将采取保护性措施确保欧洲公司的生存空间。

《南华早报》报道称，塞夫科维奇表示，在自由贸易和保护主义之间的紧张局势中，“钟摆正在摆动”到经济安全问题。《南华早报》认为，塞夫科维奇比其前任东布罗夫斯基表达出更为强硬的欧盟愿景。

塞夫科维奇在听证会上说，无论美国大选结果如何，他都想向美国提出深化合作的提议。 他说：“如果我们共同努力，能更强有力地对抗中国，这对欧盟和美国都是有利的。”

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“中国是欧盟第三大也是最困难的贸易伙伴。”塞夫科维奇说。他希望对非法贸易政策采取果断行动，与中国之间创造公平的竞争环境。

“欧盟对贸易战不感兴趣。”塞夫科维奇明确表示，这是关于“平衡与中国的关系”。他说，他曾多次明确告诉中国人，中国的补贴不应危及欧洲的就业。与此同时，欧盟还必须减少依赖，以杜绝代价高昂的风险。

他还强调，几年前中国的不当竞争导致欧洲光伏产业全面落败的事实应该给欧盟“敲响警钟”。他说：“钢铁、风力涡轮机和电动汽车领域绝不能再发生这种情况。”在提到电动车产业时，塞夫科维奇说：“对我们来说非常重要的是，即使你（中国车商）对价格做出承诺，这也必须像我们引入的进口关税一样有效和可执行。这对我们来说绝对是关键问题。”

10月29日，欧盟正式通过旨在保护欧洲厂商对中国进口的电动汽车加征高额关税的决定。除了原本10%的汽车进口关税之外，新加征的关税介于7.8%到35.3%不等，预计实施5年。其中吉利（Geely）是18.8%、比亚迪（BYD）17%、上汽（SAIC）则是35.3%，美国企业特斯拉（Tesla）在中国厂制造的产品也面临7.8%的额外关税。

欧盟方面认为，中国经济消费疲软，受大幅补贴的商品（主要是高科技或清洁技术）出口欧洲，削弱了欧洲当地企业的竞争力。欧盟委员会主席冯德莱恩将这一认知作为其对华战略的基石，同时努力减少对中国关键矿产的依赖。她承诺要“降低”对华关系的风险。塞夫科维奇表示，将全力推行冯德莱恩提出的议程。

塞夫科维奇没有在昨天举行的听证会上透露想使用哪些工具来遏制中国的产能过剩。

塞夫科维奇来自斯洛伐克，2009年以来，他一直在欧盟多个领域担任。他也曾担任过斯洛伐克驻外大使。《南华早报》将塞夫乔维奇称作是欧盟委员会主席冯德莱恩的亲密盟友。

（路透社、RND、南华早报）

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