欧盟与中国：在发展政策上互别苗头

（德国之声中文网）两年前，欧盟以“全球门户”倡议推开了通往世界的大门，将投资引向发展中国家和新兴经济体。如今，布鲁塞尔将举行第一次峰会。这不仅是一场总结大会，也是一次鼓舞人心的研讨会，旨在加强合作，讨论新项目的构想。

欧盟在2021年公布了 “全球门户”倡议与中国相抗衡。十年来，中国已经通过“一带一路”在向全球分配了约9000亿欧元的投资和基础设施项目。相较之下，欧盟希望在2027年前启动3000亿欧元投资，参与的国家数量也较少。欧盟只招募了不到60个伙伴国，中国则与151个国家有合作。

欧委会主席冯德莱恩在推广其合作模式时表示：“‘全球门户’是给各国提供一个选择，一个更好的选择。” 她指出，中国“一带一路”倡议的参与者往往需要向其申请高额贷款，并由中国公司承包项目。

冯德莱恩在谈到中国模式时强调：“对于许多国家而言，投资机会不仅有限，而且伴随着许多附带条件和高昂代价。” 她表示，欧盟与伙伴国在平等的基础上以公平的条件展开合作。“朋友们，当你们更强大时，我们的抵抗能力也会更强大。所有人都从中受益。因此我们决定与你们更紧密合作。”

推动绿色转型

欧盟的经济和投资计划并不像中国那样重视交通和基础设施。来自北京的出资方扩建了交通路线、铁路线、港口和公路，这也是为了能更快地从中国装运集装箱货物。根据欧盟的声明，欧盟主要希望通过“全球门户”在能源、医疗和教育等领域推动环保、永续和绿色项目。

第一个大型项目是2022年在加纳、卢旺达、塞内加尔和南非建立疫苗生产基地。目前，全球共有90个大型“全球门户”企业，价值约为660亿欧元。尽管此次亲临峰会的政府首脑人数不多，但布鲁塞尔举行的峰会期间，与会各方还签署了其他协议。

孟加拉国总理哈西娜（Sheikh Hasina）签署了利用欧盟资金发展该国可再生能源的协议。越南副总理陈红河承诺进行能源领域的绿色转型。通过签署更多协议，欧盟希望确保在非洲获得矿产和稀土。

孟加拉国总理哈西娜在峰会期间签署了可再生能源协议

私营企业参与其中

欧盟委员会和欧洲投资银行（EIB）负责审核伙伴国的项目申请，并在融资方面发挥重要作用。但大部分必要投资来自欧洲私营公司。不同于一带一路，私营公司将更多地参与在欧盟“全球门户”中。欧委会主席冯德莱恩希望“动员领先企业的力量”，其秘诀在于“公私合作”。

在欧洲处于领先地位的德国机械工程公司基本上对“欧洲门户”表示欢迎并希望参与其中。德国机械设备制造业联合会（VDMA）外贸部主任阿克曼（Ulrich Ackermann）呼吁进口落实这些项目。“在此过程中，欧盟应遵循其原则：以透明、永续发展为导向的项目招标、预先计算投资利润以及防止腐败的措施。最重要的是，应采用国际公认的技术标准。这将抵消中国‘一带一路’倡议中理应受到批评的弱点。”

欧盟倡议中的中国影响力？

香港《南华早报》曾在一篇关于“全球门户”的文中提到，中国可能通过参股欧洲公司，间接影响决策。自９月以来，“全球门户”中的一些大型企业一直在为欧盟提供建议，其中包括西门子、沃尔沃、阿尔斯通和马士基，这些企业本身在中国也有商业利益。而中国持有葡萄牙公用事业公司EDP或安特卫普港的大量股份，这两家公司也是咨询委员会成员。

参与全球门户项目的欧委会官员指出，欧盟的倡议并不具有排他性。其目的是摆脱与中国的生意风险而不是脱离中国。每个伙伴国都可以自由地同时参与“全球门户”和“一带一路”，如同塞尔维亚或孟加拉国等许多国家。

“一带一路”峰会在北京登场 难得一见的普京 俄罗斯总统普京17日抵达北京，并与习近平会面。这是他在今年3月受到国际刑事法庭通缉后第一次出访前苏联加盟共和国以外的国家。此行凸显了中国在经济和外交上对俄罗斯的支持。俄官方数据显示，中俄贸易今年上半年飙升了30%，预计全年贸易额有望超过 2000亿美元。中俄合作基础设施项目的重点之一是 "西伯利亚力量"-2 号管道。该管道将穿越蒙古，从俄罗斯向中国输送更多的天然气。

“一带一路”峰会在北京登场 匈牙利——欧盟唯一与会国 匈牙利总理奥尔班是唯一参加峰会的欧盟国家领导人，他在北京受到中国总理李强的迎接。匈牙利媒体上个月报道称，由中国提供融资并部分承建的连接布达佩斯和贝尔格莱德的匈塞铁路项目遇到困难，中国将停止提供资金。中国外长王毅本月早些时候对匈牙利外长表示，该项目将按计划继续实施。该铁路全长352公里，计划于2025年完工。

“一带一路”峰会在北京登场 塞尔维亚总统胜似“回家” 另一位来自欧洲的与会者是塞尔维亚总统武契奇。据新华社报道，武契奇在会见中国全国政协主席王沪宁时（图）说，塞中高度互信、友谊真挚，“每次访华我都有回家的感觉”。峰会期间，中车集团与塞尔维亚交通部签署合约，向塞尔维亚出口20辆高速动车。据报道，这些动车为匈塞铁路“量身打造”。

“一带一路”峰会在北京登场 新入群的阿根廷 阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）17日抵达北京。阿根廷2022年才加入“一带一路”倡议，希望吸引中国投资该国的铁路、核能、太阳能和氢能源产业以及农业和数字化基础设施。中国对拉丁美洲的兴趣所在是绿色科技和采矿业。布宜诺斯艾利斯拉丁美洲社会科学学院的研究显示，中国企业已在阿根廷和智利投资数十个锂矿开采项目。

“一带一路”峰会在北京登场 媒体中心 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的新闻中心设在北京国家会议中心。这里向各国记者提供专业的办公、传输设备，以及信息资讯、交通餐饮等服务。图中的餐厅，空间装饰加入了“丝绸之路”的元素。

“一带一路”峰会在北京登场 印尼与东南亚第一高铁 中国在印尼建设的雅加达到万隆的雅万高铁，是“一带一路”在东南亚的示范项目。全长142公里的雅万高铁耗资73亿美元，主要资金来自中方提供的贷款。本月初，印尼总统佐科（图）为这条铁路通车剪彩。佐科在北京期间将会晤中国领导人习近平，预计他将与中方讨论将雅万高铁延申至印尼第二大城市苏腊巴亚的计划，以及投资可再生能源项目和贸易等议题。

“一带一路”峰会在北京登场 债务陷阱中的斯里兰卡 斯里兰卡利用中国资金建造了高速公路、一座港口、一座机场和一家火力发电厂，欠下了70亿美元的债务。作为偿债的一部分，该国将战略港口汉班托塔的控制权交给了北京。这被批评者视为中国 "债务陷阱 "外交的典型例证。上周，斯里兰卡与中国进出口银行达成协议，由后者偿还约42亿美元的债务。这是与包括印度和日本在内的其他国际债权人达成的更广泛重组计划的一部分。去年上任的斯里兰卡总统维克勒马辛哈 (Ranil Wickremesinghe，图中)在北京期间将与习近平举行双边会谈。

“一带一路”峰会在北京登场 肯尼亚与未完工的铁路 “一带一路”在非洲的一个重要项目是从肯尼亚首都内罗毕到最大港口蒙巴萨的铁路。2017年动工的该铁路被中国宣传为成功故事。这条铁路的第二段原计划通往邻国乌干达和其他内陆国家。在乌政府退出并选择与土耳其的一家公司合作后，第二期工程停工。肯尼亚欠中国60亿美元的债务。在论坛期间，该国总统鲁托（William Ruto）预计将与中方磋商为肯尼亚境内剩余路段再融资的可能性。

“一带一路”峰会在北京登场 纪念邮票 为纪念“一带一路”倡议提出十周年，中国邮政发行纪念邮票一枚。图案以花卉、和平鸽，以及代表基础设施合作和互联互通概念的公铁运输车辆、货轮、起重机等元素共同组成的数字“10”为主体，并结合“丝路金桥”元素。这枚邮票计划发行数量705万套。



中国外长王毅上周在北京的“一带一路”国际合作高峰会上表示，中方的“一带一路”是开放的平台，欢迎各方随时加入。“比如可以同欧盟提出的‘全球门户’计划对接，发挥各自优势，形成合力，共同帮助发展中国家加快建设基础设施。”

王毅还表示，“有人说彼此可以竞争，我们愿从正面角度看待这一说法。但竞争不应是相互抵消，而应是相互促进”。

欧洲债务与发展委员会（Eurodad）负责人萨尔达纳（Jean Saldanha）则批评欧洲的资助模式不太重视人权或善治等标准。“基本上，这可以归结为欧洲试图与中国竞争。” 萨尔达纳在经济峰会期间对德国之声表示：“我们只能在几年后才能看到这是否奏效。目前，两者（的标准）并无太大区别。”

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