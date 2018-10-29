 欧洲没有默克尔行不行？ | 德国新闻 | DW | 30.10.2018

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德国新闻

欧洲没有默克尔行不行？

默克尔的难民政策未能使各方达成共识。其紧缩政策也受到许多危机国家的批评。在欧盟，默克尔的逐步退出政坛也被视为是一个新开端的到来。

Asien-Europa-Gipfel in Brüssel (picture-alliance/dpa/A.Grant)

欧盟没有了默克尔也照样运转？

（德国之声中文网）布鲁塞尔的许多观察员认为，放弃了基民盟主席职务的联邦总理默克尔开始逐渐走下政治舞台。今年夏季欧盟召开的一次讨论难民问题的峰会失败之后，欧盟政策门户网站"Politico"就已经不再指望默克尔。由于联盟党和社民党大联合政府内部存在争议，这位女总理的主张难以贯彻落实。"Politico"网站是布鲁塞尔欧盟总部政治精英们的一种内部公告。该网站发表了大标题为"默克尔如何分裂欧盟"的文章。

大执政联盟在巴伐利亚和黑森州的地方选举损失惨重。默克尔2015年的难民政策被认为促进了欧盟许多国家民粹主义分子的崛起。她的难民政策以及具有约束力的分摊难民的政策难以落实。不过，最后她还是同意关闭外部边界、设立北非庇护中心。

"一部分人很高兴"

在波兰、匈牙利和意大利，如果默克尔那一天也放弃了她的总理职位，可能不会有人会伤心到落泪。此外，许多危机国家的政客认为默克尔对希腊、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙、爱尔兰和意大利的金融和欧元危机的处理方法是错误的，认为过于死板和偏重节约。
布鲁塞尔欧洲政策中心负责人伊玛努利迪斯（Janis Emmanouilidis）说："欧洲当然可以没有默克尔。当一个人扮演着领导角色时，比如德国和联邦总理，当然会有国家或政府对他的工作不是很满意。因此，如果默克尔下台了，不仅在东欧，而且在南欧都会有人拍手称快。"

  • Wenn man von einem politischen Freund Merkels sprechen kann, dann ist es Frankreichs Präsident Emannuel Macron. Er ist, wie Merkel, unbedingt an einer europäischen Lösung interessiert, weil er, wie sie, um den Bestand der EU fürchtet. Allerdings glaubt die CSU, dass Macron sich seine Rückendeckung für Merkel mit finanzpolitischen Zusagen hat kaufen lassen.

    默克尔的敌人和朋友

    法国总统好朋友？

    法国总统马克龙尚且算得上默克尔的政治朋友。和默克尔相似，马克龙也担心欧盟的未来，因此寻求在欧洲层面上来解决难民问题。但是，在德国国内，执政伙伴基社盟担心，法国人在难民问题上支持德国，目的是想让德国人在欧元区财政政策上作出让步。

  • Der neue spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez dürfte gleich im Sinne Merkels gehandelt haben, als er Schiffe mit afrikanischen Flüchtlingen anlanden ließ, die die italienische Regierung abgewiesen hatte. Soviel Menschlichkeit ist zur Zeit selten. Doch der Sozialist hat auch deutlich gesagt, sein Land brauche Unterstützung bei der Bewältigung der Migration.

    默克尔的敌人和朋友

    善解人意西班牙？

    新上任的西班牙首相桑切斯(Pedro Sánchez)不久前允许一艘载有非洲难民的救难船只靠岸，与民粹主义的意大利政府形成了鲜明对比。桑切斯的人性光芒在当今欧洲颇为难得，他的举动也正合默克尔的意。然而，西班牙首相也明确表示，西班牙在难民问题上亟需帮助。

  • Der Handelsnation Niederlande sind offene EU-Binnengrenzen sehr wichtig. Darin stimmt Ministerpräsident Mark Rutte mit Merkel überein. Andererseits ist die Stimmung im Land inzwischen eher feindlich gegenüber Migranten. Chancenlose Asylbewerber will Rutte am liebsten gar nicht erst nach Europa hineinlassen. Mit dieser Einerseits-Andererseits-Strategie könnte er eine Mittlerrolle übernehmen.

    默克尔的敌人和朋友

    长袖善舞荷兰人

    以贸易立国的荷兰，自然十分重视欧盟内部边界的开放性。在这点上，荷兰首相吕特(Mark Rutte)和默克尔是一致的。然而，在荷兰国内，对移民的敌视情绪也十分高涨。对于没有可能获得政治避难权的难民，吕特想要完全阻止他们进入欧洲。荷兰首相的这种“两手抓”战略，倒是具有成为斡旋者的潜力。

  • Zwischen der Christdemokratin Merkel und dem Altlinken Alexis Tsipras liegen ideologisch Welten. Dennoch ist der griechische Ministerpräsident sehr für europäische Solidarität bei der Bewältigung der Migration und stützt auch Merkel persönlich. Grund dürfte sein, dass er Merkel als verständnisvoll in der griechischen Schuldenkrise erlebt hat und dass er sich hier weitere Zugeständnisse erhofft.

    默克尔的敌人和朋友

    心机算尽希腊人

    默克尔的基督教民主联盟属于中右派政党，而希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)则是鲜明的左派政治人物，两人之间本应水火不容。然而，齐普拉斯现在却高声呼吁，欧洲应当团结一致来应对难民危机，并且亲自表示对默克尔的支持。有可能在此前的希腊债务危机磋商上，齐普拉斯认识到了默克尔善解人意的一面。同时，齐普拉斯也有可能以此换取德国人在欧元区债务问题上的进一步让步。

  • Der Däne Lars Lökke Rasmussen sieht nicht aus wie ein Radikaler, aber in Migrationsfragen ist er es. Kaum eine EU-Regierung betreibt eine so strikte Politik der Abschreckung gegenüber Asylbewerbern wie seine. Rasmussen hat auch früher als andere die Idee lanciert, Aufnahmezentren außerhalb der EU zu errichten. Wenn eine europäische Lösung so aussieht, ist er dafür, von Umverteilung hält er nichts.

    默克尔的敌人和朋友

    邻国丹麦走极端

    丹麦首相拉斯穆森(Lars Lökke Rasmussen)并非极端派别政治人物，但是在难民问题上他却持极端立场。丹麦政府对政治避难申请者的吓阻力度为全欧洲所罕见。拉斯穆森也是最早提出在欧盟境外建立难民收容中心的人。他只会支持把难民营建在欧盟之外的欧洲难民方案，并且拒绝接受欧盟内部的难民转移计划。

  • Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt gegenüber Merkel zwar höflich auf, macht aber keinen Hehl aus seiner tiefen Ablehnung ihrer liberalen Flüchtlingspolitik. Mit Merkels innenpolitischen Gegnern in der Migrationsfrage, von Gesundheitsminister Jens Spahn bis CSU-Innenminister Horst Seehofer und Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder, versteht sich Kurz dagegen prächtig.

    默克尔的敌人和朋友

    笑里藏针奥地利

    年轻的奥地利总理库尔茨(Sebastian Kurz)总是对默克尔礼敬有加，但是也毫不掩饰他对默克尔自由主义难民政策的抵触态度。库尔茨与默克尔党内反对现行难民政策的人非常热络，互相视为知音。

  • Der parteilose italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte ist einer der härtesten Brocken für Merkel. In Italien registrierte Flüchtlinge will Conte keinesfalls wieder zurücknehmen. Dabei sitzt ihm vor allem Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega im Nacken: Wir können keinen einzigen mehr aufnehmen. Mit solchen Sätzen steigt die Lega noch mehr in den Umfragen.

    默克尔的敌人和朋友

    别无选择意大利

    对于默克尔而言，意大利新总理孔蒂(Giuseppe Conte)是最难啃的硬骨头之一。这位无党派政客，其实也受到了执政伙伴的裹胁：内政部长表示，意大利坚决不愿再接收已经从意大利继续逃往德国的难民。这一排外态度，也获得了意大利国内越来越多的民意支持。

  • Keiner hat Merkels Politik der offenen Grenzen über die Jahre so heftig kritisiert wie der Ungar Viktor Orban. Für ihn ist die Krise Merkels Problem, nicht seins. Zum Treffen am Sonntag erschien er erst gar nicht, so wie die anderen Chefs der sogenannten Visegrad-Staaten Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen. Sie alle lehnen jede Umverteilung von Flüchtlingen ab.

    默克尔的敌人和朋友

    对抗到底匈牙利

    这些年来，抨击默克尔难民政策最激烈的人，莫过于匈牙利总理奥尔班(Viktor Mihály Orbán)。在他看来，难民是默克尔的问题，不是匈牙利的问题。他压根就没有出席上周日的欧盟各国领导人协调会，他的政治盟友——斯洛伐克、捷克、波兰这三国的领导人也没有出席。这四个国家都坚决反对在欧盟各国间转移分配难民。

    作者: Christoph Hasselbach


意大利右翼激进主义内政部长萨尔维尼（ Matteo Salvini）9月份在接受德国之声采访时表示，安格拉·默克尔低估了难民问题。在黑森州选举结束之后，萨尔维尼说，这个结果对默克尔来说早已"铁板钉钉"。

她带来一定的稳定

但是欧洲政策中心负责人伊玛努利迪斯认为，在大多数欧盟国家中，默克尔还是受到良好的评价。她也是欧洲任期最长、拥有丰富经验的政府总理。

伊玛努利迪斯说：""总的来说我认为柏林的某些稳定得到认可。从欧洲和大多数欧盟成员国的角度来看，这种稳定性很重要。在不确定的时期，稳定是一笔宝贵的财富。"

欧盟专家伊玛努利迪斯认为，默克尔有可能在可见的时间内离任，布鲁塞尔会有很多人对此还需要有一个逐渐适应的过程。即便在她执政了13年后，没有了她的欧盟几乎无法想象，但最终还是会确定谁将成为她的继任。一天结束之后，新的一天就会开始。"

暂时搁置决定？

最近几个月来，欧盟层面有关移民、英国脱欧或者欧元区改革等决定一再被推延。这也与默克尔的犹豫不决有关。她要拿出更多的时间和精力解决执政联盟内部的问题，因此没有太多的时间去顾及欧盟目前的危机。随着她宣布放弃党主席职务，因此也就放弃了她一家之主的权力。而她宣布在2021年不再竞选总理职务，等于宣布自己成为一只跛脚鸭。

尽管如此，德国理所当然继续是欧盟最大和财政实力最强的成员国。欧盟外交官认为，在2019年5月欧洲选举之前，在有关欧盟共同财政预算问题上不可能取得进展。由默克尔派往布鲁塞尔的德国专员厄廷格（Günther Oettinger）是欧盟财政预算的主管。

然而不清楚的是，默克尔的逐步退出是否会影响另一个人事安排问题。在接下来的一周，保守的德国基社盟政治家韦伯（Manfred Weber）希望成为欧洲人民党的首席候选人。韦伯想在秋季继续竞争欧盟委员会主席一职。德国联邦总理实际上对此具有发言权。

马克龙需要一个新的合作伙伴

对默克尔可能退出欧洲舞台一事，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）或许也会感到沮丧。因为马克龙希望和"好朋友安格拉"一起推动货币联盟的改革议程。欧盟问题专家伊玛努利迪斯认为， 这无疑意味着在一段时间内存在着不确定性。这不是马克龙总统所希望的。

Belgien - EU-Gipfel in Brüssel - Macron und Merkel (picture alliance/dpa/BELGA/T. Roge)

没有默克尔，马克龙可以放开手改革了？

伊玛努利迪斯说："另一方面我们也已经看到，自有了大执政联盟以来，联邦总理和联邦政府总的来说都没有采纳马克龙的建议，未听从巴黎的建议。现在的问题是默克尔离任之后的情况将如何发展。也可能没有了默克尔做领头羊，反而为马克龙创造了机会。"

在布鲁塞尔持续了很长时间的猜测，如今被默克尔本人一句话阐明。默克尔总理明确表示，她不会谋求欧盟领导层的职位。有些观察员曾认为默克尔可能明年会转战欧盟出任欧盟委员会主席或者欧洲理事会主席。这两个职位明年都需要更换领导人。

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