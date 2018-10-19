（德国之声中文网）新测试系统简称"WLTP"，为"全球统一轻型车排放测试规程"的缩写。欧洲从9月1日起采用这一新的废气排放及测试规程。作为其结果，欧盟范围内，当月新车售量同比降低23.5%，至109万辆。这是欧洲汽车制造业协会（Acea）日前（10月17日）在布鲁塞尔通报的。

8月份，因计划转换至新的测试系统WLTP，全欧范围新车销售数量曾迅猛增长。因此，9月份大幅回落原在意料之中。尚未准许行驶的新车暂时必须作中间存放。比如，大众公司就在尚未竣工的柏林新机场暂时存放了数千辆新车。

柏林新机场停车场上存放的未上牌照的大众车

9月份，尤其是罗马尼亚等若干东欧国家需求量减少。不过，在西班牙和法国等大市场，也出现两位数降幅。在德国，降幅30.5%，超过平均水平。

德国汽车制造商中，大众康采恩新车售量锐减48%，受创最巨。在公司各品牌中，大众降幅大于平均水平；保时捷更猛降三分之二以上。

宝马降幅8.6%，相对温和；戴姆勒为11.8%。总起来看，尤其是那些此前曾大幅上升的汽车制造商的回落幅度尤大。9月份，雷诺集团在欧盟范围的新车售量下降27%；菲亚特32%。

在欧盟前5大市场--德、英、法、意、西，新柴油车销售量也减少了40%，大大高于整个市场。因尾气排放造假丑闻，柴油引擎车名声大坏。柴油车有可能会在多个德国城市遭禁。

凝炼/达扬（德新社、法新社）