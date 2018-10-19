 欧洲汽车销量锐减 | 经济纵横 | DW | 21.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

欧洲汽车销量锐减

欧盟尾气排放新标准对汽车市场带来何种影响，可从9月份的销售数字见出：新车售量几乎减少四分之一。大众公司首当其冲。

Porsche AG - Neuwagen in Bremerhaven (picture alliance/I. Wagner)

大批新车待售--9月份，保时捷销售量降低三分之二

（德国之声中文网）新测试系统简称"WLTP"，为"全球统一轻型车排放测试规程"的缩写。欧洲从9月1日起采用这一新的废气排放及测试规程。作为其结果，欧盟范围内，当月新车售量同比降低23.5%，至109万辆。这是欧洲汽车制造业协会（Acea）日前（10月17日）在布鲁塞尔通报的。

8月份，因计划转换至新的测试系统WLTP，全欧范围新车销售数量曾迅猛增长。因此，9月份大幅回落原在意料之中。尚未准许行驶的新车暂时必须作中间存放。比如，大众公司就在尚未竣工的柏林新机场暂时存放了数千辆新车。

Berlin - nicht zugelassene Volkswagen am BER-Parkplatz (picture-alliance/dpa/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH/G. Wicker)

柏林新机场停车场上存放的未上牌照的大众车

9月份，尤其是罗马尼亚等若干东欧国家需求量减少。不过，在西班牙和法国等大市场，也出现两位数降幅。在德国，降幅30.5%，超过平均水平。

德国汽车制造商中，大众康采恩新车售量锐减48%，受创最巨。在公司各品牌中，大众降幅大于平均水平；保时捷更猛降三分之二以上。

宝马降幅8.6%，相对温和；戴姆勒为11.8%。总起来看，尤其是那些此前曾大幅上升的汽车制造商的回落幅度尤大。9月份，雷诺集团在欧盟范围的新车售量下降27%；菲亚特32%。

在欧盟前5大市场--德、英、法、意、西，新柴油车销售量也减少了40%，大大高于整个市场。因尾气排放造假丑闻，柴油引擎车名声大坏。柴油车有可能会在多个德国城市遭禁。

凝炼/达扬（德新社、法新社）

DW.COM

尾气门：奥迪8亿欧元买结案

奥迪为柴油车“尾气门”支付罚单：这一大众汽车的子公司接受了8亿欧元的罚单。由此，慕尼黑检察院的案件结案。 (16.10.2018)  

史上最高罚款：大众作弊案被罚10亿欧元

德国布伦瑞克检察院针对大众汽车公司柴油车尾气作假一案做出罚款10亿欧元的决定。这是德国有史以来对企业数额最高的一次罚款。 (14.06.2018)  

大众 - 丑闻不断 盈利翻番

柴油门、用猴子做实验、遭到警方多次搜查，大众集团近来可谓丑事连连。但尽管如此，2017年该集团依然是去年全球销量最高的汽车制造商，而且盈利也创下历史新高，比此前一年翻了一番。 (24.02.2018)  

相关内容

Volkswagen - Auspuff

评论：环保补贴？还是卖车花招？ 19.10.2018

各汽车生产商愿向柴油车主提供优惠，鼓励他们换新车。德国之声经济部记者Andreas Rostek-Buetti认为，这其实是柴油门丑闻的继续，只是方式不同罢了。

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer beim KBA

德国执政党达成一致：车企应为"柴油门"买单 02.10.2018

经彻夜磋商，大联合执政三党领导人达成应对德国城市柴油车入行禁令一揽子措施。汽车制造商已宣布提供旧车换新车优惠。 德国政府还希望，汽车厂商能够承担硬件升级改造的全部费用。

Audi AG - Rupert Stadler

身陷柴油门丑闻 奥迪总裁被拘 18.06.2018

与大众柴油车尾气排放丑闻有关，首次有一名康采恩最高领导班子成员遭拘押审查。此人就是大众旗下奥迪品牌总裁施塔德勒（Rupert Stadler）。

广告
China Harbin Ice and Snow World Supermond (picture-alliance/Imaginechina/C. Baolin)

比月亮亮8倍！中国拟发射“人造月亮”

据官方媒体报道，中国计划到2020年发射“人造月亮”，以取代城市路灯照明，节约电费。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 