 欧洲歌剧院建筑费用何以越来越昂贵？ | 文化经纬 | DW | 31.03.2019

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文化经纬

欧洲歌剧院建筑费用何以越来越昂贵？

越高、越美、越新奇-无论新建还是翻修，汉堡易北爱乐音乐厅等一类文化建筑越来越昂贵。一个展览提出问题"原因到底何在？"，并给出了令人吃惊的回答。

  • Deutschland - Elbphilharmonie Hamburg (T. Rätzke)

    十大世界级音乐厅

    汉堡易北爱乐厅，德国

    1月11日，随着落成庆典音乐会的举行，汉堡又多了一个标志性建筑物。音乐厅自成一体，隔离得非常巧妙，绝不会受到港口噪音的干扰。设计师Herzog & de Meuron独具匠心，在一个老旧货仓的基础上完成了这一钢架玻璃结构的设计。整个建设过程持续了十年之久。不过，令人叹为观止的现代化音乐厅世界上还有许多。

  • Opernhäuser (picture-alliance/ANN)

    十大世界级音乐厅

    广州大剧院，中国

    外形独特，犹如由珠江水常年冲刷而光滑圆润的几块石子。广州大剧院由英籍伊拉克设计师扎哈·哈迪德设计。在很多建筑设计和歌剧院粉丝看来，广州歌剧院已经成为引领21世纪歌剧院建筑新潮流的典范性建筑，如同19世纪Charles Garnier设计的巴黎歌剧院和20世纪Jørn Utzon设计的悉尼歌剧院。

  • Opernhäuser (picture-alliance/dpa/D. Naupold)

    十大世界级音乐厅

    悉尼歌剧院，澳大利亚

    这座未来派的歌剧院是丹麦设计师约恩·乌松的创意。修建期间，丑闻不断费用激增，以至于设计师乌松也不得不在建筑完工前宣布辞职。1973年投入使用时，整个工程已经持续了整整14年之久。建造过程中的各种插曲和坎坷即将被搬上银幕。2007年，悉尼歌剧院被收入联合国教科文组织世界文化遗产名录。2017年5月开始，将对悉尼歌剧院进行历时六年的修缮维护。

  • Opernhäuser (picture-alliance/dpa/L. Xiashun)

    十大世界级音乐厅

    国家大剧院，中国

    这座被戏称为“巨蛋”或“水珠”的建筑四周被人工湖所环绕，座落于天安门广场不远处。1999年，法国设计师保罗·安德鲁完成了这一由钛金属和玻璃组成的“椭圆体”。三个演出厅共可容纳观众5500人。入口则设在水面之下。

  • Konzerthäuser Palau de les Arts (picture alliance/dpa/M. Bruque)

    十大世界级音乐厅

    索非亚王后艺术歌剧院，西班牙

    建筑设计师圣地亚哥·卡拉特拉瓦在其故乡城市瓦伦西亚设计建造了一座完整的科学艺术城：其中包括水族馆，天文馆，科学博物馆和歌剧院。歌剧院的设计标新立异，极为大胆，整个建筑呈雪白色。两个金属壳构成屋顶，总重量高达三千吨。这是建筑，抑或雕塑？是一只巨大的天鹅, 还是一头庞大的鲸鱼？

  • Opernhäuser (picture-alliance/Photoshot)

    十大世界级音乐厅

    洛杉矶华特·迪斯尼音乐厅，美国

    这里是洛杉矶交响乐团演出的主场地，领衔指挥则是明星指挥家古斯塔沃·杜达美。设计这座由不锈钢构件交错组成的建筑的是法兰克·盖里（Frank Gehry）。2003年音乐厅落成典礼上，盖里称，音乐厅是献给赞助商丽莲·迪斯尼（lilian Disney) 的“一束鲜花”。音乐厅以著名制片人华特·迪斯尼命名。

  • Opernhäuser (picture-alliance/robertharding/A. Hall)

    十大世界级音乐厅

    滨海艺术中心，新加坡

    七千多块三角形遮光玻璃，像甲壳虫一样构成了这座建筑的两个主体。当地人因其外形而称它为“榴莲”。音乐厅内可容纳1600名观众，新加坡交响乐团经常在此间演出。另有一个可容纳2000人的演出厅，用于戏剧和舞蹈表演。

  • Konzerthäuser Konzerthaus Harpa bei Nacht (picture alliance/blickwinkel/McPHOTO/S. Wolf-Feix)

    十大世界级音乐厅

    雷克雅未克哈帕音乐厅及会议中心，冰岛

    艺术家奥拉夫尔·埃利亚森（Olafur Eliasson）酷爱营造各类光学效果。他设计的音乐厅面墙由各种颜色的蜂窝状玻璃构件组成。白天，这些玻璃构件折射阳光，使建筑物显得五彩缤纷。夜幕降临，建筑物照明不断变化颜色，如同一个变化莫测的万花筒。哈帕，原文本来的哈发（Harfa）是冰岛语夏季第一个月的意思。

  • Konzerthäuser England (picture alliance/Robertharding)

    十大世界级音乐厅

    圣盖茨黑德音乐厅，英国

    七座横跨泰恩河的桥梁将盖茨黑德和纽卡斯尔城连在一起。千禧年大桥一侧则是灯火通明的音乐厅。2004年，设计师诺曼·福斯特爵士（Sir Norman Foster）本人主持了音乐厅的落成典礼。该音乐厅一年365天都对参观者开放，每天开放时间长达16个小时。

  • Opernhäuser (picture-alliance/NurPhoto/D. Shamkin)

    十大世界级音乐厅

    阿塞拜疆海达·阿利耶夫文化中心

    位于里海之滨巴库市的这所文化中心，是以阿塞拜疆现任总统父亲的名字命名的，表现得则是这一前苏联加盟共和国走向现代化的愿望。设计师扎哈·哈迪德2007年设计了这一流线体的建筑群，与周边单调突兀的高层建筑群形成鲜明对比。


  • Deutschland - Elbphilharmonie Hamburg (T. Rätzke)

    十大世界级音乐厅

    汉堡易北爱乐厅，德国

    1月11日，随着落成庆典音乐会的举行，汉堡又多了一个标志性建筑物。音乐厅自成一体，隔离得非常巧妙，绝不会受到港口噪音的干扰。设计师Herzog & de Meuron独具匠心，在一个老旧货仓的基础上完成了这一钢架玻璃结构的设计。整个建设过程持续了十年之久。不过，令人叹为观止的现代化音乐厅世界上还有许多。

  • Opernhäuser (picture-alliance/ANN)

    十大世界级音乐厅

    广州大剧院，中国

    外形独特，犹如由珠江水常年冲刷而光滑圆润的几块石子。广州大剧院由英籍伊拉克设计师扎哈·哈迪德设计。在很多建筑设计和歌剧院粉丝看来，广州歌剧院已经成为引领21世纪歌剧院建筑新潮流的典范性建筑，如同19世纪Charles Garnier设计的巴黎歌剧院和20世纪Jørn Utzon设计的悉尼歌剧院。

  • Opernhäuser (picture-alliance/dpa/D. Naupold)

    十大世界级音乐厅

    悉尼歌剧院，澳大利亚

    这座未来派的歌剧院是丹麦设计师约恩·乌松的创意。修建期间，丑闻不断费用激增，以至于设计师乌松也不得不在建筑完工前宣布辞职。1973年投入使用时，整个工程已经持续了整整14年之久。建造过程中的各种插曲和坎坷即将被搬上银幕。2007年，悉尼歌剧院被收入联合国教科文组织世界文化遗产名录。2017年5月开始，将对悉尼歌剧院进行历时六年的修缮维护。

  • Opernhäuser (picture-alliance/dpa/L. Xiashun)

    十大世界级音乐厅

    国家大剧院，中国

    这座被戏称为“巨蛋”或“水珠”的建筑四周被人工湖所环绕，座落于天安门广场不远处。1999年，法国设计师保罗·安德鲁完成了这一由钛金属和玻璃组成的“椭圆体”。三个演出厅共可容纳观众5500人。入口则设在水面之下。

  • Konzerthäuser Palau de les Arts (picture alliance/dpa/M. Bruque)

    十大世界级音乐厅

    索非亚王后艺术歌剧院，西班牙

    建筑设计师圣地亚哥·卡拉特拉瓦在其故乡城市瓦伦西亚设计建造了一座完整的科学艺术城：其中包括水族馆，天文馆，科学博物馆和歌剧院。歌剧院的设计标新立异，极为大胆，整个建筑呈雪白色。两个金属壳构成屋顶，总重量高达三千吨。这是建筑，抑或雕塑？是一只巨大的天鹅, 还是一头庞大的鲸鱼？

  • Opernhäuser (picture-alliance/Photoshot)

    十大世界级音乐厅

    洛杉矶华特·迪斯尼音乐厅，美国

    这里是洛杉矶交响乐团演出的主场地，领衔指挥则是明星指挥家古斯塔沃·杜达美。设计这座由不锈钢构件交错组成的建筑的是法兰克·盖里（Frank Gehry）。2003年音乐厅落成典礼上，盖里称，音乐厅是献给赞助商丽莲·迪斯尼（lilian Disney) 的“一束鲜花”。音乐厅以著名制片人华特·迪斯尼命名。

  • Opernhäuser (picture-alliance/robertharding/A. Hall)

    十大世界级音乐厅

    滨海艺术中心，新加坡

    七千多块三角形遮光玻璃，像甲壳虫一样构成了这座建筑的两个主体。当地人因其外形而称它为“榴莲”。音乐厅内可容纳1600名观众，新加坡交响乐团经常在此间演出。另有一个可容纳2000人的演出厅，用于戏剧和舞蹈表演。

  • Konzerthäuser Konzerthaus Harpa bei Nacht (picture alliance/blickwinkel/McPHOTO/S. Wolf-Feix)

    十大世界级音乐厅

    雷克雅未克哈帕音乐厅及会议中心，冰岛

    艺术家奥拉夫尔·埃利亚森（Olafur Eliasson）酷爱营造各类光学效果。他设计的音乐厅面墙由各种颜色的蜂窝状玻璃构件组成。白天，这些玻璃构件折射阳光，使建筑物显得五彩缤纷。夜幕降临，建筑物照明不断变化颜色，如同一个变化莫测的万花筒。哈帕，原文本来的哈发（Harfa）是冰岛语夏季第一个月的意思。

  • Konzerthäuser England (picture alliance/Robertharding)

    十大世界级音乐厅

    圣盖茨黑德音乐厅，英国

    七座横跨泰恩河的桥梁将盖茨黑德和纽卡斯尔城连在一起。千禧年大桥一侧则是灯火通明的音乐厅。2004年，设计师诺曼·福斯特爵士（Sir Norman Foster）本人主持了音乐厅的落成典礼。该音乐厅一年365天都对参观者开放，每天开放时间长达16个小时。

  • Opernhäuser (picture-alliance/NurPhoto/D. Shamkin)

    十大世界级音乐厅

    阿塞拜疆海达·阿利耶夫文化中心

    位于里海之滨巴库市的这所文化中心，是以阿塞拜疆现任总统父亲的名字命名的，表现得则是这一前苏联加盟共和国走向现代化的愿望。设计师扎哈·哈迪德2007年设计了这一流线体的建筑群，与周边单调突兀的高层建筑群形成鲜明对比。


（德国之声中文网）原因很多，-要是人们知道的话。不仅在汉莎同盟城市汉堡，财政部门为此伤透脑筋。该市的易北爱乐音乐厅-民众亲切地称她作"爱尔菲"（Elphi）-　最终耗资近8亿欧元，为预算的10倍。

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9个新编演出、近90场音乐会以及众多传统项目：歌剧、音乐会和戏剧构成本届萨尔茨堡音乐节主旋律。 (20.07.2018)

德国东部城市埃森纳赫是一座音乐名城，不仅是大音乐家巴赫的故乡，也是继拜罗伊特之后第二大瓦格纳博物馆所在地，著名歌剧《汤豪瑟》的创作灵感就来自埃森纳赫的瓦特城堡。今天就带您游览埃森纳赫的三个必到之处。 (31.03.2014)

在柏林，"菩提树下大街国家歌剧院"翻修费近4亿欧元，预算则是2.39亿；科隆歌剧院修缮费现在有可能攀升至5.8亿，为预算的两倍；美因河畔法兰克福戏剧歌剧院的修缮工程更可能高达9亿。

正如于尔格斯女士（Andrea Jürges）所指出的，这些天文数字一再让各当事城市震惊不已。于尔格斯是法兰克福建筑博物馆（DAM）副馆长。她和同事弗尔斯特（York Förster）一起在全欧范围调查了大型文化建筑造价攀升的原因。由此产生了名为《大歌剧院-麻烦不断？》这一展览，先在法兰克福、现在也在科隆展出。

展览极具现时性，且尤其具有启发性，很多吃足苦头的男女市长们竞相前往参观，对自己所犯的错误唏嘘再三。错误各有不同，有些是要求过高，有些则是对造价有不现实的设想，而在不少情况下，计划本身就不合适。最后，出现资金大漏洞。于尔格斯指出，其实，成本一般还是合理的。在对全欧范围的剧院建筑作比较后，她断然驳回有关只顾捞钱的建筑商、不食人间烟火的艺术家及建筑师的说法，斥之为天方夜谭。

展览名含义双关

《大歌剧院-麻烦不断？》展览的起因是法兰克福戏剧、歌剧院案例。这个双剧院建于德皇时代的1902年。人们很容易就能意识到，问题出在哪里：一方面，是时代不同了；另一方面，是对此类公共建筑物的要求。比如，1963年修建的玻璃大厅便是要作为振兴和新公开性的标志。于尔格斯解释说，"文化建筑从来都是社会自我认识的体现。"

然而，改变了的要求也对计划产生影响：建筑越来越大、越复杂，因而也更昂贵。一语双关的展览名正中要害。当戏剧歌剧院修缮项目的可行性研究报告中出现9亿欧元这一令人难以置信的数字时，法兰克福市高层也不啻大惊失色。而若新建，也不会更便宜。

其实，账单似乎是对头的，因为，它们不仅涉及造价，而且也涉及项目的风险因素，以及隐性的、通常不被提及的那些费用：比如，过渡演出场地的租费、风险追加保险费、其它种种昂贵的追加费用，即使是强迫公共竞标也无法回避此类费用。

还有各种相关法律：一旦它们变得更严，或作了修改，修缮费用便有可能很快骤升。比如，改动后的工作场所法规允许乐队演奏员今天有比过去大一倍的活动空间，由此，乐池也得扩大。

对防火和安全通道的要求也提高了，通风设备越来越复杂。所有这些都意味着开销。于尔格斯指出，楼宇技术设备一般的使用期规定为25年，然后就得更换，谁若未及时更换，届时就可能因技术老化而得不到零配件，而若此时观众席通风系统失灵，那台上也就不允许表演，整座剧院也可能都得关门。

  • 2008 überraschte Angela Merkel bei der Osloer Operneröffnung mit einem gewagten Outfit: Ihr petrolfarbenes Kleid ließ tief blicken. 2012 trug sie es sogar noch einmal zu den Bayreuther Festspielen. Mit Spannung wird seitdem erwartet, was sie dort auf dem roten Teppich präsentieren wird. In diesem Jahr entschied sie sich für ein bronzefarbenes Ensemble aus langem Rock und Blazer.

    拜罗伊特音乐节的"全明星观众"

    几乎年年都来的总理夫妇

    默克尔总理是瓦格纳歌剧的粉丝，以瓦格纳作品为主的拜罗伊特音乐节她当然不愿错过。自从她前两年穿了一次低胸装后，媒体年年都要事先猜测总理会穿怎样的礼服出席音乐节。

  • Zum Kleid passend trug die Kanzlerin außerdem eine bronzefarbene Clutch. Ehemann Joachim Sauer, der nur selten mit seiner Frau in der Öffentlichkeit auftritt, schlüpfte in einen klassisch schwarzen Anzug mit Fliege. Angela Merkel ist erklärter Opern-Fan und Wagner-Liebhaberin.

    拜罗伊特音乐节的"全明星观众"

    盛装+雨伞，本届音乐节标配

    今年，默克尔选择了古铜色的长裙与上衣，手袋也是相同颜色。他的丈夫绍尔(Joachim Sauer)则穿了一套中规中矩的黑色礼服。天公不作美，雨伞也成了本届音乐节嘉宾服装的“标准配件”。

  • Als Chef der bayerischen Landesregierung gehört er zum Spektakel auf Bayreuths Grünem Hügel natürlich fest dazu: Horst Seehofer. In diesem Jahr hatte er sogar die Ehre, adligen Besuch in Empfang zu nehmen. So kamen erstmals König Gustaf von Schweden und dessen Frau Silvia nach Oberfranken. Der Ministerpräsident war darüber sichtlich erfreut.

    拜罗伊特音乐节的"全明星观众"

    国王陛下

    瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫(右)今年也来拜罗伊特聆听瓦格纳歌剧，迎接他的则是巴伐利亚州的“国王”、担任了九年州长的泽霍费尔(Horst Seehofer)。拜罗伊特音乐节是巴伐利亚州最重要的文化活动之一，泽霍费尔因此也是常客。而瑞典国王则是首次来到这座小城。

  • Um Königin Silvia von Schweden kümmerte sich Karin Seehofer. Dazu gehörte an dem verregneten Tag auch, sie vor dem Nasswerden zu bewahren. Eine Ministerpräsidentengattin als Schirmträgerin sieht man auch nicht alle Tage. Für den royalen Besuch aus dem hohen Norden schien sie aber gerne eine Ausnahme zu machen.

    拜罗伊特音乐节的"全明星观众"

    王后与州长太太

    瑞典王后西尔维娅是一名德国人，六十年代还曾经在巴伐利亚州首府慕尼黑求学。这次出席音乐节，她穿了一身深蓝色礼服。给她打伞的“娘家人”则是州长太太卡林·泽霍费尔。

  • Wo wir schon bei bayerischer Politprominenz sind, wollen wir auch gleich ihn noch zeigen: den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, der über die Jahre kaum gealtert zu sein scheint. An seiner Seite: Ehefrau Karin in einem verspielten schwarz-weißen Kleid. Trotz Regen waren auch sie in bester Laune am Eröffnungstag der 106. Bayreuther Festspiele.

    拜罗伊特音乐节的"全明星观众"

    长生不老的“太上皇”

    德国媒体常常揶揄现州长泽霍费尔仿佛“国王”，那前州长施托伊贝尔则能称作“太上皇”。现年76岁的他，和十多年前担任州长时相比，似乎一点也没老。他的夫人卡林则穿一件白底黑花连衣裙，同样神采奕奕。

  • Neben zahlreichen Politikern kamen auch eine ganze Reihe prominenter Schauspieler zur Premiere der Meistersinger von Nürnberg nach Bayreuth. Ann-Kathrin Kramer schritt mit Ehemann Harald Krassnitzer über den roten Teppich. Bekannt ist der Österreicher vor allem durch seine Rolle als Tatort-Kommissar.

    拜罗伊特音乐节的"全明星观众"

    荧屏侦探也听瓦格纳

    除了政要，许多演艺明星也来出席拜罗伊特音乐节。德语区的王牌侦探剧Tatort中的维也纳探长克拉尼策(Harald Krassnitzer)携夫人一同聆听了开幕歌剧《纽伦堡名歌手》。而他的夫人克拉默(Ann-Kathrin Kramer)也是德国著名演员。

  • Auch er ist ein Wagner-Fan: Udo Wachtveitl, der seit mehr als 25 Jahren im Münchner Tatort als Hauptkommissar Franz Leitmayr ermittelt. An seiner Seite: die Politikwissenschaftlerin Lila Schulz, mit der er bereits im vergangenen Jahr in Bayreuth über den roten Teppich ging.

    拜罗伊特音乐节的"全明星观众"

    又来一位探长

    瓦赫特维特尔(Udo Wachtveitl)也是瓦格纳歌剧的粉丝，而他更为知名的身份则是Tatort剧中的慕尼黑警探。他的妻子舒尔茨(Lila Schulz)则是政治学者。夫妻两人如今也是拜罗伊特音乐界的常客。

  • Als die beiden ehemaligen Skiprofis Rosi Mittermaier und Christian Neureuther den roten Teppich betraten, wurde sogar laut gejubelt. Mittermaier und Ex-Skirennfahrer Neureuther strahlten auf dem roten Teppich - erfrischend wie immer.

    拜罗伊特音乐节的"全明星观众"

    冰雪伉俪

    认识这对夫妻，可有“暴露年龄”的危险！诺伊罗特(Christian Neureuther，左)和米特迈尔(Rosi Mittermaier)都是上世纪70年代的高山滑雪名将，后者还曾获得过冬奥会金牌。

    作者: Bettina Baumann


注意了，楼宇技术设备！

鉴于此，于尔格斯证实，对建方来说，最重要的教训就是：楼宇技术设备常就是那条"潜伏的龙"。这条龙到处都在窥视着-就像在法兰克福那样，昔日的瑰宝要整修一新，重现辉煌，而且还要定期提升至最新的技术水准。科隆歌剧院、德累斯顿文化宫、柏林的菩提树下国家歌剧院、奥斯陆、汉堡或哥本哈根，到处都一样。

还有一点：文化建筑如今已不只是用于晚间、用作获高额补贴的有钱市民阶层的文化享受。在很多地方，此类建筑-请看汉堡的"爱尔菲"-还是当地城市的标志。要是情况顺利，它们甚至还有助于提升相关城市的声誉，澳大利亚的悉尼"歌剧院"便是一个例子。

与百年前威廉大帝时期的堂皇建筑不同，如今，德国很多剧院和歌剧院白天也对公众开放。这是有意为之：比如，在德累斯顿，市图书馆就迁入了刚修缮一新的文化宫；咖啡馆、餐厅或其它多功能设施，使奥斯陆歌剧院那样的文化建筑成了公共场所。

不过，也有这样的事情：在哥本哈根，一赞助人给这个城市捐赠了一个新歌剧院。以这种方式，雅典也得到一个巨大的文化中心。两名捐赠人均为富有的船王，从购地皮、选定建筑师、招标、建造，一直到竣工剪彩，全部亲自过问。

有时会耗费数年的民主讨论文化则毫无踪影。于尔格斯副馆长认为，一个城市的居民们理应讨论，自己想要什么，不想要什么，"民主决定程序是重要的" 。那么，文化建筑为什么会这么贵呢？她的回答："因为，一座歌剧院、一座剧院，毕竟是要花一定的钱的呦。"

 

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十大世界级音乐厅

这里的观众可以欣赏到世界级的巨星和名剧，世界上最优秀的乐团会轮番在这里演出。完美的音响和独特的建筑，这是所有世界级音乐厅共同的标志。汉堡易北爱乐厅周三晚将迎来开幕音乐会。 (11.01.2017)  

拜罗伊特音乐节的"全明星观众"

第106届拜罗伊特音乐节7月25日开幕。和以往一样，许多明星、政要都盛装出席，观看了本年度的开幕歌剧、瓦格纳的《纽伦堡名歌手》。 (26.07.2017)  

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