欧洲杯拉开帷幕 德国队迎来“开门红”

2024年欧洲杯本周五在德国慕尼黑拉开帷幕，德国队首战告捷，以5:1大胜苏格兰队。21岁小将维尔茨创造德国队在欧洲杯历史上最年轻进球球员记录。

（德国之声中文网）德国队主教练纳格尔斯曼（Julian Nagelsmann）目不转睛地盯住场上的球员，接着他握紧拳头，大声欢呼，德国队进球了！本周五（6月14日）欧洲杯揭幕战，德国队对决苏格兰的上半场开场不久，就进了一球，1:0 领先。在禁区前沿破门的维尔茨（Florian Wirtz）也以此成为德国队在欧洲杯历史上进球时最年轻的球员，他刚满21岁。

几分钟后，穆西亚拉(Jamal Musiala) 又为德国队进了精彩的一球，将比分扩大为 2:0，整个球场都沉浸在狂欢的气氛中。这场比赛德国是东道主。穆西亚拉赛后表示：“我认为我们没有比这更好的开局了……我们希望开一个好头，我们已经做到了。”上半场结束前，德国队凭借点球又进一球3:0 。最终，德国队以5:1轻取苏格兰队，取得揭幕战胜利。

比赛第19分钟，穆西亚拉（10号）攻入一球 图像来源: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance

德国队也以此摆脱了近几年多届大赛首战均告失利的阴霾。德国队下一场比赛是下周三（6月19日）在斯图加特对阵匈牙利。苏格兰队j将于同一天在科隆对阵瑞士队。去年9月纳格尔斯曼（Julian Nagelsmann）接任国家队主教练一职。

本次欧洲杯在德国十座体育场举行。比赛分别在欧洲中部时间下午3点、下午6点和晚上9点开始。决赛将于7月中旬在柏林的奥林匹克体育场举行。

柏林球迷欢呼庆祝德国队取胜 图像来源: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

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