欧洲人权法院裁决：气候保护是一项人权

（德国之声中文网）欧洲人权法院（ECHR）周二（4月9日）对三起具有里程碑意义的有关气候保护系列案件做出裁决，以促使各国政府履行条约义务，减少温室气体排放。

在其中一起案件中，欧洲人权法院支持了一群瑞士年长妇女的申诉，她们认为政府未能适当监督排放实际上侵犯了她们的人权。

虽然活动人士过去在其国内诉讼中有取得成功的例子，但这一判决标志着国际法院首次就气候变化问题做出此类裁决。

瑞士年长妇女气候保护协会胜诉

在“瑞士年长妇女气候保护协会”（Switzerland's Senior Women for Climate Protection）约2000名成员提起的诉讼案中，法官认定瑞士政府没有达到既定的减排目标，侵犯了部分人权。

这些妇女抗议政府应对气候变化的努力“严重不足”。她们说，年长妇女因气温升高而死亡的风险特别大，并要求法院做出比计划更快地削减化石燃料排放量的裁决。

法官们一致认为，瑞士政府“在建立相关国内监管框架的过程中，存在着严重的漏洞”。法院称，这些漏洞包括“瑞士政府未能通过碳预算或其他方式量化国家温室气体排放限制”。

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葡萄牙气候团体的失望

然而，法院裁定6名葡萄牙青年提起的、旨在迫使32个欧洲国家政府采取更多行动来遏制气候变化的诉讼不予受理。

这些青年活动人士说，气温上升威胁到他们的生命权。该组织的诉讼对象包括所有欧盟国家，以及挪威、瑞士、土耳其、英国和俄罗斯。

法院驳回此案的理由是“申请人没有在葡萄牙就其申诉寻求任何法律途径”，而且法院对其中31个国家没有属地管辖权。

法国前市长的申诉被驳回

法官们还做出了不利于一位法国前市长的裁决，他试图迫使政府采取更多措施应对气候变化。

卡雷姆（Damien Careme）曾是法国北部城市大桑特（Grande-Synthe）的市长，他提起诉讼抨击法国政府的“缺陷”。他认为，这些“缺陷”增加了他的城市被北海淹没的风险。

由于他已不在法国居住，与该城市也没有“相关联系”，法院裁定他不具备受害者身份。

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通贝里：“仅仅是开始”

在此之前，气候活动人士此次裁决十分关注。周二上午，包括瑞典的环保人士通贝里(Greta Thunberg)在内的气候活动人士聚集在法院大楼外等待判决结果。

瑞士年长妇女气候保护协会的律师巴尔（Cordelia Bahr）说，法院的裁决 “确立了气候保护是一项人权”。

她说：“这对我们来说是一个巨大的胜利，也为欧洲委员会的所有国家开创了一个法律先例。”

“星期五为未来”运动创始人通贝里说，对瑞士团体诉讼的裁决”。她说：“在世界各地，越来越多的人正在将政府告上法庭，要求政府为自己的行为负责。”

旁听了法庭审理的德国之声记者里格特（Bernd Riegert）说，气候变化被欧洲人权法院认定为一个法律问题，这还是第一次。

里格特说：“在斯特拉斯堡还有更多的案件待审，世界各地的其他法院也有更多的案件待审，这次判决可能是一种指导。”

这些案件的共同点是什么？

在这些案件中，原告都指控他们的政府在应对气候变化方面做得不够。

他们的律师希望欧洲人权法院裁定，政治领导人有法律义务将全球气温上升幅度控制在比工业化前水平高1.5摄氏度（华氏2.7度）以内的幅度，这也是巴黎气候协议设定的目标。

由 17 名法官组成的欧洲人权法院大法庭作出的这次裁决可以为该公约的 46 个签署国确立先例。

活动人士的律师认为，如果地球无法让人类居住，欧洲人权法院所维护的《欧洲人权公约》所保障的任何政治和民事保护都将失去意义。

面临法律挑战的个别国家的法律团队表示，气候变化的责任不能由个别国家承担，请求驳回这些诉讼。



（法新社、美联社、德新社、路透社）



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