欧洲人权法院：德国对昆都士空袭调查已尽责

（德国之声中文网）位于斯特拉斯堡的欧洲人权法院 (EGMR)周二（2月16日）做出判决：围绕对2009年北约空军在阿富汗昆都士（Kundus）空袭事件的处理，德国政府并没有失职枉法。

法官认为，德国司法部门对此案的调查是充分的，德国联邦政府并未违反欧洲人权公约。此次诉讼的对象并不是空袭行动本身，而是德国对事件的调查是否尽责。这一宣判是最终裁决，控方不能再度提起申诉。

本案原告是阿富汗人阿卜杜尔·哈南（Abdul Hanan）。2009年9月4日夜，他在那场空袭中失去了两个儿子，当时分别是8岁和12岁。

恐被当作汽车炸弹

事发的那天，塔利班武装劫持了两辆油罐车。当地北约驻军的德国指挥克莱恩（Georg Klein）上校要求空中支援，因为他担心油罐车会被当做“行驶着的炸弹”，用来袭击北约营地。

两架美国空军战斗机对在一处河滩上抛锚的油罐车进行了轰炸，估计造成100多人丧生，具体的伤亡数字未能查清。死亡的大多数是平民，他们是附近的村民，想从被劫的运油车里“揩”一点汽油。

德国前国防部长容（Franz Josef Jung）认为欧洲人权法院的判决是正确和恰当的。他对德国媒体表示，从当时的眼光来看，做出轰炸的决定是有正当理由的。

昆都士事件当年甚至在德国引起了一场政府危机。当时上任才一个月的国防部长容因此而辞职。反对党指责他在事件发生后的几天里对部分敏感信息秘而不宣、隐瞒真相。

索赔路漫漫

有遇害者家属在律师的协助下，向德国政府提出了赔偿申索。2013年，波恩地方法院判决原告败诉。2016年，德国联邦法院（BGH）做出裁决，认为德国不必向受害者家庭支付赔偿。此外，指挥官克莱恩上校在下达空袭命令之前，已竭尽了所有可能的信息来源，作为判断和决定的依据。

2020年12月，德国联邦宪法法院裁定维持联邦法院判决。宪法法院认为，德国境外武装冲突的受害者无权以国际法为依据向德国提出直接的索赔要求。此前，德国政府已向昆都士空袭每个受害家庭，提供了5000美元的“人道援助款”。

昆都士空袭给德国联邦国防军损失惨重的阿富汗使命投下更大的阴影。事发后第二个月，联邦国防军从昆都士地区撤离，自此仅保留马萨尔沙里夫一处基地。

就在受害者家人经历艰难司法索赔的过程中，被视为应为众多阿富汗平民丧生负责的德军指挥官却得以继续在军中升迁晋级。2012年，克莱恩上校被提升为准将。这一消息在阿富汗引起愤慨，德国媒体对此也大多持批评态度。联邦国防军方面则表示，这纯属军中“正常”的晋升程序。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。