欧企不挺对中加关税 食品业忧成北京报复对象

面对欧盟提高对中国电动车的关税，中国商务部和官媒皆透露中方可能采取反击措施。如今不只欧洲汽车产业反对欧盟的做法，国际食品业者也担忧成为中国报复的目标。

（德国之声中文网）欧盟12日宣布将对中国电动车征收最高38.1%的关税；对此，中国商务部称“将坚决采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业的合法权益……敦促欧盟立即纠正错误做法”。

不过，从週四（6月13日）的股市表现看来，欧盟的举措并未立即反应在中国电动车厂的股价上，部分企业股价稍微下跌，但比亚迪在香港的股价上涨了超过5%，吉利也上扬约3%。相形之下，欧洲有部分大车厂週三（12日）股价些微下滑；路透社解读，这是出于市场对中国反击措施的忧虑。

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盡管欧洲车厂面臨来自中国制电动车的竞争，但几乎所有大厂都表态不支持欧盟提高对中国产品的关税，包含宝马、大众、奔驰、斯特兰蒂斯等企业。德国汽车业者格外仰赖对中国的销售，也因此担心北京报复。

宝马执行长齐普策（Oliver Zipse）认为欧盟的决定是“错误的方向”，最后只会走向孤立而非合作的道路，“从宝马的角度看来，保护主义措施……无助于在国际市场上成功竞争。自由贸易仍然是宝马集团的方针”。

奔驰执行长康松林（Ola Kaellenius）则表示，德国身为出口大国，不应该“增加贸易壁垒”，而应依循世界贸易组织的精神，解除这些屏障。

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欧盟正在与中国商讨是否有其他解决问题的办法；若7月4日之前谈判无果，欧盟才会征收新关税。据路透社报道，欧洲和中国的业内人士都透露，两边皆有理由在未来几个月内促成协议，避免关税对进口中国电动车所产生的高额成本。

食品业者忧成反击对象

虽然目前仍不清楚中国将会对哪些产品采取行动，但不只汽车产业担忧，国际乳制品、猪肉业者也担心中国可能的报复措施。

中国官媒《环球时报》上週六（8日）曾在X平台发文，引述不具名的一位业内人士说法称，“相关的中国产业正在准备证据，打算向主管部门申请，对欧盟的相关乳制品进口启动反补贴调查”。5月25日也曾有类似发文，提到的欲调查对象是“特定的欧盟进口猪肉”。

13日，中国商务部发言人被问及此事时说，中国业者有权提出这样的申请案，而相关单位将依法审查与立案。

对于可能的中国反击措施，新西兰乳制品企业协会执行总监库鲁特（Kimberly Crewther）表示，额外的贸易壁垒措施，可能导致全球市场动荡。新西兰是全球最大的乳制品出口国，许多欧洲厂商也在当地设立工厂。

根据中国的海关数据，欧盟是中国第二大的乳制品来源地，占其2023年乳制品进口总额的36%，比例仅次于新西兰。

欧盟数据显示，去年欧盟向中国出口的乳制品价值约17亿欧元，主要产品包含乳清粉、黄油和鲜奶。

荷兰、法国、德国、爱尔兰和丹麦的乳制品产业都有一定程度仰赖中国市场。猪肉方面，荷兰、丹麦和法国也是猪肉供应国，而中国去年最大的猪肉供应国则是西班牙，其占中国猪肉进口总量的近23%。

在过去的贸易争端中，食品业多次成为中国施加报复性关税的目标。今年1月，中国政府针对欧洲的白兰地发起调查，此举被认为是对法国支持欧盟调查中国制电动车的报复。

（综合报道）

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