欧中电动车关税谈判在即 西班牙突然转向

中国商务部长王文涛将在下星期出访欧洲，重点讨论双方就电动汽车关税的摩擦。本周正在中国访问的西班牙首相出人意料地表示，欧盟应当重新考虑是否对中国产电动汽车加征关税。中国、德国政府均对首相的表态表示赞赏。

（德国之声中文网）中国商务部9月12日宣布，商务部长王文涛将在9月19日和欧盟委员会副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)举行会谈。此前，商务部曾经表示，欧盟针对中国电动汽车反补贴案情况复杂、影响面广，中欧双方开展磋商达成一致“具有一定挑战”，但“中国相信，只要欧盟展现诚意、相向而行，就可以通过磋商解决彼此关切。”

在同一天的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁也说，“希望欧洲能与中方相向而行，推动中欧经贸关系健康稳定发展”，并强调“中方一直在寻求双方都能接受的解决方案”。

欧盟委员会已经在今年7月初以在华车企获得了“不公正补贴”从而导致欧盟市场扭曲为由，引入了针对中国产电动汽车的临时反补贴关税，各家在华生产的厂商面临9%到35%不等的税率。在10月底之前，欧盟27个成员国将就最终关税进行表决：除非代表65%以上欧盟人口的至少15个成员国投票反对，否则现行临时措施将转为最终关税，有效期5年。

中国车企奇瑞今年4月和西班牙企业EBRO-EV签署合资协议，在巴塞罗那附近生产奇瑞汽车，预计在今年底投产，并计划在2027年达到年产5万辆的目标、为当地创造1250个就业岗位。 图像来源: Joan Gosa/Xinhua/IMAGO

西班牙首相：应重新考虑立场

就在9月11日，在中国访问的西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)出人意料地表示，欧盟应当重新考虑其针对中国产电动汽车加征关税之立场，“我们不需要另一场贸易战。如果你问我，我们需要重新考虑我们的立场。”桑切斯在上海附近的昆山参加一场活动时说，西班牙将采取建设性措施，并试图在此议题上找到妥协方案，“我认为我们需要在欧盟和中国之间建立桥梁。”此前，西班牙一直是欧盟内对华电动汽车关税最主要推动者之一。北京则指责欧盟实行贸易保护主义，并对进口自欧盟的猪肉展开调查。而作为猪肉主要出口国、欧盟内第二大汽车生产国的西班牙很可能会遭到中方反制措施的严重打击。

中国外交部则对桑切斯的立场转变表示了赞赏。发言人毛宁在9月12日说，桑切斯的表态体现了理性客观的思考，“电动汽车产业的发展符合中欧的共同利益，双方携手合作、共迎挑战将惠及双方的企业和消费者，助力中欧乃至全球的绿色转型。”

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德国联邦总理府发言人赫伯施特莱特(Steffen Hebestreit)也对桑切斯的表态表示赞同。柏林方面一直担心，北京的反制措施可能波及拥有大量在华业务的德国车企，大众、宝马等企业的全球销量三成以上位于中国市场。

据彭博社引述欧盟外交圈内人士称，欧盟两个大国对反补贴关税持质疑态度，很可能将会影响欧盟委员会在对华谈判时的姿态。不过，一名来自支持加征关税之成员国的外交官对彭博社表示，大部分成员国依然支持布鲁塞尔的立场。

西班牙目前正希望吸引中国企业在该国投资建厂生产整车以及电池等重要配件。桑切斯在中国说，此行的一大目标就是吸引中国企业投资建设西班牙电动汽车产业链。理论上，针对中国产电动汽车加征关税有助于迫使厂商将生产线迁入欧盟国家。

（路透社、彭博社、德新社）

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