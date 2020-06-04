欧中峰会要延期 疫情之外有隐情？

(德国之声中文网) 德国今年下半年接任欧盟轮值主席国，原定的重头戏就是9月在莱比锡召开的欧中峰会，27个成员国领导人将首次与到访的中国领导人齐聚一堂，一同商定今后几十年的欧中关系发展方针，并且签署对双方经济界都至关重要的欧中投资协议。

但是，周三夜间(6月3日)，德国总理府发言人塞伯特(Steffen Seibert)寥寥数语地表示，鉴于当前疫情的总体形势，峰会不得不延期。不论是德国政府还是欧盟方面都没有明确新的峰会日期，甚至于是否还会在德国任轮值主席国期间举办也不明朗。

峰会延期的消息，让外界猜测纷纷。毕竟，大部分欧盟国家的疫情都在放缓，疫情管控措施逐步解除，遭受重创的经济亟待重启。几乎全欧洲的旅游业都在摩拳擦掌期待暑期旺季，在这一背景下，又能有多充分的理由认为，三个月的时间不足以确保如此重要的峰会在疫情相当平稳的德国顺利举办？

香港问题撼动欧中关系？

就在一周前，中国全国人大通过了一项决议，计划绕过香港立法会，直接将港版《国安法》置入《基本法》附件三。这一立法行动被认为是"一国两制"的丧钟，在进一步加剧了中美对立的同时，也影响到了欧中关系。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell Fontelles)等布鲁塞尔高官都对此表示了深切忧虑，并暗示欧盟可能需要以更强硬的姿态面对中国。欧洲议会德国绿党籍议员、对华关系小组副组长包瑞翰(Reinhard Bütikofer)在接受德国之声采访时更是直截了当地表示，欧盟应当像英国那样保护香港民主派人士；他认为，峰会延期并非只是出于疫情因素。

曾任德国驻华大使的德国常驻欧盟代表柯慕贤(Michael Clauß)则在周四(6月4日)对外强调，欧中峰会延期"绝无政治因素"，纯粹是"出于疫情考量"。

包瑞翰则反驳说，在欧中投资协议、气候保护协作方面，双方在9月前恐怕都很难取得实质性进展，"一场没有实质内容的峰会将十分令人尴尬。"

德国马歇尔基金会学者巴尔金

坐等美国大选结果？

不过，峰会延期可能并不完全取决于欧中双方，第三方因素----美国也十分重要。许多欧洲领导人或许都在暗暗期望公开仇视欧盟的特朗普连任失败，让更加重视欧美传统关系的民主党人拜登(Joe Biden)上台。

如果欧中峰会按原计划在9月中旬举办，特朗普在11月大选之前就有可能将其当作攻讦欧盟过分亲中的把柄。毕竟，默克尔在上星期刚刚以疫情为由婉拒了亲赴华盛顿出席西方七国集团(G7)峰会的邀请。

德国马歇尔基金会的巴尔金(Noah Barkin)认为，美国大选的结果将对欧盟对华战略产生重大影响。"如果特朗普成功连任，欧洲就有可能寻求对冲风险，试图与中国保持亲密关系。而如果欧洲能够确信美国依然是盟友，欧洲则有可能更倾向于抵御中国。"

欧中关系的长期挑战

当然，不论是谁执掌白宫，欧中关系的挑战始终存在。自习近平掌权以来，中国在欧洲的影响力不断扩大。中东欧国家纷纷通过"17+1"等平台建立与中国的紧密经贸关系，甚至连欧盟第三大经济体意大利都与中国签署了"一带一路"意向书。现供职于美国国家亚洲研究局(NBR)的前法国国防部对华战略顾问罗兰(Nadège Rolland)认为，这是北京用于分裂欧洲的楔子，"对于部分国家而言，北京给出的经济机遇至关重要，因此中国对这些国家的决策将会有巨大影响力。"

欧洲议会对华关系小组副组长包瑞翰则进一步指出，不仅仅是那些经济困难的成员国才会阻挠欧洲采取更为强硬的对华立场，德国等经济实力雄厚的国家也会面临复杂的局面："相比欧洲邻国，德国对中国的贸易依赖性要大得多。"

不容拖延的战略问题

在一场可能即将到来的新冷战中，欧盟被夹在了棘手的传统盟友美国与富有攻击性的新兴大国中国之间，同时还面临着巨大的内部分歧。在这一背景下，借着疫情推迟可能引起巨大争议的欧中峰会也并不令人太意外。

德国马歇尔基金会的巴尔金指出，不论峰会是否举行、何时举行，欧中关系里的许多问题都是不容回避的。"我认为，明年欧盟就必须坐下来好好想一想对华战略问题。" 欧洲议员包瑞翰则强调，德国有责任在超越经济利益的层面上思索对华战略："欧中经济利益不能牺牲欧洲共同价值观，绥靖政策得不偿失。"