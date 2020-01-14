 柴油门丑闻 - 大众在加拿大被罚重金 | 经济纵横 | DW | 23.01.2020

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经济纵横

柴油门丑闻 - 大众在加拿大被罚重金

陷入“柴油门”丑闻的大众汽车公司再度被判罚重金。大众已经承认向加拿大出口过不符合该国环保标准的车辆。

Symbolbild: Volkswagen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

（德国之声中文网）多伦多一家法庭批准了大众公司同加拿大政府达成的和解方案。根据和解方案，大众须支付1亿9千650万加元。此前，大众已经承认，在2008年初至2015年底期间，向加拿大出口了12万8千辆安装了非法作弊设施、谎报尾气排放指标的车辆。大众承认此举违反了加拿大环保法规。

去年12月，加拿大政府向大众提出了包括60项控罪的起诉书，其中包括蓄意向加拿大出口安装了尾气指标作弊装置的车辆。此前，加拿大环境部就此展开了历时四年的调查。

VW - Auspuff (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

共有1100万辆安装了作弊软件的大众车被销往世界各地。

本次被判罚重金之前，大众公司已经在加拿大支付高额罚金和赔偿。2016年，大众公司已向加拿大车主支付了24亿加拿大元的赔偿。同年，加拿大反垄断机构还因大众发放误导性广告判其支付1750万加元罚金。

大众尾气指标造假问题是四年前在美国被曝光的。2015年9月，大众承认在大约1100万辆车里安装了非法软件，借助该软件车辆在车检所会自动下调尾气排放指标，而在道路交通中尾气排放则会严重超标。大众公司表示，这一丑闻迄今已造成300亿欧元的损失。前不久，大众同澳大利亚车主达成和解，在另外五十多个国家中，相关诉讼仍在进行。

达扬 / 苗子  （德新社，法新社）

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