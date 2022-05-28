柏林撤除担保后 大众坚持运营新疆工厂

（德国之声中文网）德国大众汽车首席执行官迪斯(Herbert Diess)在5月30日出版的德国《商报》上表示，这家老牌车企将继续经营在新疆维吾尔自治区的工厂。迪斯说："我认为，合资企业上汽大众在新疆的工厂有助于改善当地人的处境。……我们去那里设厂，会确保我们的劳工标准得到贯彻、文化与宗教差异得到尊重，就像我们在世界其他地方所做的那样。"迪斯强调，假如大众在新疆工厂发现了触犯法规的情况，将会"强烈反对这种做法"。

自从中国当局被指控在新疆设立"再教育营"、并且以促进就业的名义进行强制劳动以来，大众汽车等在新疆地区设厂生产的德国企业就屡遭诟病。德国大众与中国国企上汽集团的合资企业"上汽大众"从2013年起就在新疆设厂生产。

在5月24日新疆地区侵犯人权的最新一批证据被揭露后，德国政界也明显转变了对德企在华生产的态度。据《明镜周刊》披露，德国联邦政府已经拒绝为大众在华的新投资项目提供担保。

德国墨卡托中国研究中心(MERICS)的欧中经贸关系专家塞巴斯蒂安(Gregor Sebastian)在接受德国之声采访时指出，德国政府为德企提供的投资担保，主要是为促进企业前往发展中国家经营的保障性手段。"这并不是说，德国政府会为企业在中国等市场的经济风险直接埋单，而是一种政治性担保。比如，假设一家德企在中国建造了一座工厂，最终却没有获得中国政府的审批，此时作为担保人的德国联邦政府就会出面和中方交涉。这种担保的目的就是通过协调来增进各方理解，从而确保德企在华投资能够获得相应的经济收益。"

具体对德国大众而言，联邦政府不再提供在华投资担保，并不意味着大众汽车无法在中国继续投资。这家车企现在也不断强调，德国政府的此项决定不会影响公司在华的投资计划。欧中经贸问题专家塞巴斯蒂安指出，短期而言，柏林的这一决定不会对德国大众的经营产生直接影响。"重点在于，德国大众在中国的某些投资项目将无法获得柏林的政治支持。比如，如果有朝一日大众在华工厂突然被中国国有化甚至直接没收，德国政府既不会补偿大众汽车的损失，也不会在政治层面上和以往一样向北京方面提出强烈交涉。当然，德国政府依然希望德企在海外的投资项目能够继续进行，但是考虑到中国的人权状况等因素，柏林方面发出了一个讯号：不希望再继续这么做了。"

塞巴斯蒂安同时还指出，德国政府不再提供担保，意味着大众汽车为其中国投资项目融资时，可能将无法再获得以往的优惠贷款条件，因为金融市场会认为这些投资项目的风险有所提高。

德国大众汽车首席执行官迪斯

柏林释出政治讯号

中国既是大众汽车的重要生产基地、供货方，也是其极其重要的销售市场。尽管受到疫情、乌克兰危机等因素的影响，中国经济有所降温，德国大众依然相信中国会是全球经济的重要增长引擎。"尽管中国如今已经是全球最大的汽车市场，但是按照人口比例，中国的人均汽车销量依然相对较低，每千人汽车拥有量仅在250-300辆之间，德国的这一数字是600，美国更是高达800。"大众首席执行官迪斯强调，仅看这一组数字，就能得出结论：中国仍将是全球最为重要的增长市场。

不过，墨卡托中国研究中心的塞巴斯蒂安认为，德国政界对德国经济界高度依赖中国的长期默许态度，近期已经出现了明显变化。除了出于对中国人权状况的担忧，德国政界也非常担心德企在中国投资所引起的技术转让问题："在德国政府正在酝酿的'新对华战略'框架下，这也是一个争论点：是不是应该为存在技术流失风险的对华投资项目继续提供担保？"

据圈内人士披露, 德国联邦政府正在酝酿的新对华战略预计会在2023年出炉，将涵盖经贸、政治、人权、文化等各个方面。

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