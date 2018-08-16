柏林与北京——南高加索的新玩家

（德国之声中文网）是能屈能伸还是向独裁者磕头？--在德国总理默克尔本周四开启高加索三国之行前，一则消息就在德国政界炸开了锅。阿塞拜疆拒绝计划随默克尔出访的德国联邦议院南高加索议会团副主席、基民盟议员阿尔伯特·韦勒（Albert Weiler）入境，理由是韦勒曾两次访问被阿塞拜疆视为自己的领土、但被亚美尼亚占领的纳戈尔诺-卡拉巴赫地区。面对毫不客气的"逐客令"，德国议员呼吁默克尔取消对阿塞拜疆的访问，但默克尔却决定坚持访问该国，韦勒议员只陪同她出访格鲁吉亚和亚美尼亚，之后便换他人顶替。

默克尔的让步也在议员中引发不满。尽管总理府表示，默克尔将在与阿塞拜疆总统阿利耶夫的对话中就该事件对阿国提出批评，但媒体抨击说，这是默克尔"软弱的标志"，是"利益至上"。

人称"里海明珠"的阿塞拜疆究竟关系到德国多大的利益，才能令默克尔做出如此妥协？

从经贸往来看，2016年，德国向阿塞拜疆出口约3.2亿欧元商品，从阿塞拜疆进口商品额则高达16.13亿欧元，其中15.82亿为石油和天然气。2017年，德国对阿塞拜疆的出口略有增长，达到3.52亿欧元，但进口额却大幅下跌至约10亿欧元，其中9.55亿欧元为石油和天然气。进口额下降的原因之一当然也是受国际市场上原油和天然气价格下跌的影响。

重要的南方天然气走廊

阿塞拜疆是世界重要的石油能源产地之一，石油探明储量约22亿吨，天然气储量约2.6亿平方米。目前年产石油约5000万吨，天然气300亿平方米。进入21世纪以来，由于国际能源长期处于高位，阿塞拜疆经济发展迅猛。

今年6月，全长1850公里、经格鲁吉亚将阿塞拜疆天然气运送到土耳其及欧洲的跨阿纳托利亚天然气管道（TANAP）正式开通。这是欧盟与土耳其、阿塞拜疆大力推进的能源合作项目"南方天然气走廊"的重要组成部分，被视为实现欧洲能源供应渠道多元化的重要一步。按照计划，2019年6月，首批天然气将经跨阿纳托利亚天然气管道输送到希腊。目前，参与南方天然气走廊项目的国家目前为阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其、希腊、意大利、保加利亚和阿尔巴尼亚等7个国家。分析人士认为，该项目是目前欧洲实施的最大基础设施项目之一，决定着欧洲能源供应市场是否实现多元化新格局。

为减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，德国政府也希望从"南部天然气走廊"项目中分得一杯羹。德新社曾报道，从2020年到2044年，德国能源巨头意昂（Eon）每年将通过南部天然气走廊获得14.5亿立方米天然气。默克尔本次出访阿塞拜疆前，一名德国政府官员就表示，德国对继续发展南部天然气走廊非常感兴趣，希望支持其建设。

德国以及欧盟都不会忘记，2005年俄罗斯政府宣布暂停向乌克兰输送天然气。如果不是及时达成协议，欧盟各国险些就面临一场能源危机。而拟建中的俄罗斯波罗的海沿岸通往德国的"北溪2号"天然气管线其实也存在多重变数。

中国的青睐

"南方天然气走廊"的开通提升了阿塞拜疆的国际地位和影响。事实上，该国丰富的油气资源，地处西亚-东亚、东欧-中东的"十字路口"的优越地理位置，早就吸引了包括中国在内的青睐的目光。

阿塞拜疆总统阿利耶夫利用地缘红利，将该国打造成欧亚大陆的能、交通和信息枢纽的愿望也可谓正合中国的心意。他提出的复兴丝绸之路的"大丝绸之路"计划与中国国家主席习近平不谋而和，只不过，习近平倡导的一带一路更"宏伟"，南高加索只是中国雄心勃勃的新丝路计划上的要塞。

2015年12月，阿塞拜疆总统阿利耶夫对中国进行国事访问，同习近平共同见证签署《关于共同推进丝绸之路经济带建设的谅解备忘录》，标志着两国在一带一路项目中合作的开始。

2017年2月，中国驻阿塞拜疆大使魏敬华在《中国投资》杂志撰文称，"一带一路"为中阿合作开辟前所未有的历史机遇。该文写道，"据中方统计，2015年中阿双边经贸额受阿货币贬值和能源价格等因素影响，较2014年下降近3成，达6.62亿美元。其中中方进口2.23亿美元，出口4.39亿美元，中方顺差2.16亿美元。2016年上半年，双边贸易额2.2亿美元，同比下降24.3%。中国现为阿第7大贸易伙伴和第3大进口来源国。"该文还称，阿政府在重点推动的3大非石油经济发展领域均提出与中方合作意愿，包括中国-中亚-里海-阿塞拜疆-欧洲的东西铁路货运干线的交通配套设施升级，计划中的俄-阿-伊南北交通走廊，农业合作，开发旅游等。

不过，从2017年以来，中国的触角显然也伸到了阿塞拜疆的能源领域。2017年5月13日，阿塞拜疆国家石油公司与中石油和中国国家开发银行签署了关于GPC项目投资谅解备忘录。该项目围绕巴库卡拉达赫区的天然气加工和石油化工。据中国媒体报道，该项目预计投资42亿美元，预计主要债权方为中国国家开放银行，中国进出口银行、丝绸之路银行可能成为潜在的融资方。

此外，2017年6月，中国深圳和阿塞拜疆卡拉达赫区签署了合作建设中阿自由贸易产业园区合作意向书，预计将投资7亿美元以上，在阿首都巴库的卡拉达赫发展新能源、物流、工业制造、现代农业、金融服务等。

到今年4月，驻阿塞拜疆大使魏敬华在接受阿通社采访时就表示，"2017年双边贸易额达12.98亿美元，创建交25年来历史新高。中国成为阿第四大贸易伙伴国、第八大出口对象国和第三大进口来源国。目前中国对阿投资总额约为7亿美元，在阿开展业务的中国企业超过20家，业务范围包括油气领域、工程承包、通讯技术、航空、物流运输、餐饮零售等。"

中国显然和欧洲一样，对阿塞拜疆油气资源充满渴望。虽然一场争夺战尚未打响，但在这样的时刻，德国总理默克尔自然不愿错失与阿利耶夫深入交谈，表达油气领域合作意愿的良机，哪怕阿塞拜疆姿态傲慢、不太给颜面。格鲁吉亚和亚美尼亚同被视为"一带一路"要塞，近年来经济发展势头颇为强劲。德国无疑也希望从合作和经贸往来中受益，同时探寻加强政治影响力的可能性。南高加索这一地缘政治敏感地区，不再是俄罗斯、美国、伊朗或土耳其利益交织的地方，北京和柏林也业已成为新的玩家。