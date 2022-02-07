 朱易成网民箭靶 冬奥「弃美转中」选手压力大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2022

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朱易成网民箭靶 冬奥「弃美转中」选手压力大

中国女子花滑选手朱易比赛时失误跌倒，在中国微博上引发网民批评，而她放弃美国国籍，归化为中国队的身份也成为焦点。

Olympia I China I Zhu Yi

美国加州出生的19岁花式滑冰选手朱易2月6日发生失误摔倒。

（德国之声中文网）本届冬季奥运中国代表队中，有许多放弃原国籍，归化代表中国参赛的选手，其中出生美国的花滑运动员朱易（Beverly Zhu），周日（2月6日）在女子团体比赛中失误摔倒，获得最后一名，引起中国网民批评，而周一（7日）的比赛中，她又再次摔倒。朱易向媒体坦承，压力极大，两次出赛后都泪洒冰场。

朱易比赛过程十分紧张，6日上场不久就摔了一跤，等待成绩结果时，看似忍着泪水，结果获得最后一名。赛后在中国微博上，朱易摔倒成为热门话题，#朱易摔倒的标签获得超过2.3亿的浏览量，但相关评论随即遭到删除，当天傍晚就无法查到相关评论。

中国《北京青年报》报道称：「朱易感到很紧张，她在赛后一边回忆着自己并不完美的冬奥首秀，一边擦拭着泪水。」但网上同情她的人并不多，很多人质疑为何要选择她代表中国参赛，而不是其他选手。有网民在微博写道：「丢人丢到家了。 」

Olympia I China I Zhu Yi

放弃美国籍代表中国出赛的选手朱易摔倒引发讨论。

而作为归化的中国选手，朱易的出身背景也被提问，有网民称「先学好中文，再谈爱国」，也有人质疑她是靠科学家父亲，才能入选中国队。据中国媒体报道，朱易的父亲朱松纯曾3次问鼎计算机视觉领域国际最高奖项—马尔奖，是计算机视觉领域的「华人之光」。

网民：「压力大不要滑」

排山倒海的批评声显然影响了朱易的情绪。周一，朱易在自由滑得到91.41分，赛中摔倒两次，结束比赛后直接在场上流泪，得到第五名。虽然这创造中国花滑团体的新历史，但批评声似乎仍未间断。

有中国网友在微博上评论朱易表现时写道：「压力大就不要滑，搞得好像被胁迫一样，司马昭之心啊！ ​」、「只接受了cnn采访，外媒还说中国网友给她巨大压力」。

中国官媒《新闻晨报》在微博评论指朱易「在落地动作中接连出现失误，心态还是不够放松啊！还年轻，需要继续磨砺！」《文汇报》以「朱易又摔了，朱易又哭了！女孩加油！」为标题报导称，开滑不久，朱易在做动作的时候，又摔倒了，而且是两连摔。

央视新闻在微博评论称「中国花滑为我们留下很多美好记忆！已经很棒了，继续加油！」另外，有不少在场上观赛的观众以掌声为她加油，朱易结束比赛时，中国冰舞选手王诗玥拥住她，候场区内亦有来自其他国家的队员起立，为她送上掌声和祝福。

朱易周一向媒体说：「还有一些失误，我希望调整好自己。」并解释，流泪是因为感动、激动，到最后憋不住了，当然也对自己的发挥感到遗憾。

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归化选手多

朱易是众多归化选手之一，本届冬奥中，中国男女冰球队有许多混血或西方人的面孔，像是中国男子冰球队的25名球员中，有一半都是归化球员。

女子队23人，则有13名归化球员，这批归化球员绝大部分拥有华人血统，28名归化球员中只有6人无华人血统。

另外，也有许多选手是美国籍归化为中国籍，代表中国出赛。其中在美国加州出生、母亲是华人的中美混血儿谷爱凌（Eileen Gu）最受瞩目。

年仅18岁的自由式滑雪选手谷爱凌2019年正式转入中国籍，，是中国首位归化入籍的滑雪运动员。自此，她也在商业广告中崭露头角，包括为路易威登手袋和蒂芙尼珠宝当模特。此次冬奥会，她将参加自由式滑雪的三个单项。

中国媒体指出，从上届平昌冬奥会就有归化球员出战，中国冰球并非第一个，韩国男子冰球当时归化一批加拿大和美国球员。当年，东道主韩国代表团派出144名选手，其中有18位来自北美和欧洲的归化运动员。

（综合报道）

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