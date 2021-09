朱军性骚案判决出炉 中国MeToo运动下一步？

班克斯的自碎画作再度拍卖

英国神秘涂鸦艺术家班克斯(Banksy)原名《气球女孩》(Girl with Balloon)的自碎名画《爱在垃圾桶里》(Love is in the Bin)预计将以3年前近4倍价格拍卖成交。