未来即现在！共迎新乌托邦！

（德国之声）过去，2020年对许多人而言都是未来的象征，只是有人对其充满信心，也有人对其不抱希望，不管怎样，这个未来就在眼前了。

我们准备好迎接这个未来了吗？每天不绝于耳的坏消息可能让我们无法做出肯定的回答：气候变化、环境污染、交通瘫痪、让人无力吐槽的社会体系、失业浪潮、贫困移民、住房危机--问题之多，数不胜数。

但是这些是全球性的问题：无论是雅加达、拉各斯、开罗、还是洛杉矶、巴黎，它们虽然各不相同，相距甚远，但是却面临着惊人相似的巨大挑战。

昨日方案难迎明日挑战

人类目前的结构模式在全球范围内的经济、生态和社会领域都已达到极限，甚至早已超出极限。而我们应该如何应对？我们一如既往地修补改正、优化完善。

例如，我们现在试图用电动机代替内燃机，这一繁琐而昂贵的计划只是用于解决人们日常在两点之间的通行问题。

难道更有意义的不是应该思考：我们为何要奔波于连点之间？为什么成千上万的人每天都要赶去市中心的办公室，下班之后又人去楼空。而这些办公楼正位于市内的黄金地段，也是普通工薪阶层早已无法居住的地方。

即使我们搭乘公共交通工具，问题依然存在，因为如今在通勤高峰期，整个交通系统都濒临饱和状态。而这个问题有存在和持续的必要吗？

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 沉没的世界 萨穆埃尔年仅10岁，但当问及如何看待地球气候变化所带来的影响时，他的回答是非常明了的：海平面将会大幅上升，生活在沿海地区的人们将会首当其冲。为什么会出现这种情况呢？他一脸严肃地说：“是严重污染带来的后果！”

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 最后的日出？ 七岁的丹尼尔喜欢看日出，他最担心的就是50年后再也看不到太阳了。他最大的希望就是变化没有那么剧烈，或许还能够看到绚丽的日出日落。生活中他已经开始敦促父母注意环保和回收再利用，毕竟这也关系到他的未来。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 无法呼吸 在不远的将来会出现“飞行汽车”，但一如既往会对环境带来危害。天空经常会因空气污染变得灰蒙蒙的，蓝天白云难得一见。人们已经彻底将大自然的重要性抛之脑后，连最后一棵树也被砍伐了。十岁的帕罗玛认为这一天的到来不需要50年，而是15年。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 逃离酷热的地球 七岁的埃玛不久前刚刚跟母亲去过东南亚，对这次旅行她非常兴奋，但实在是太热了！妈妈告诉她，地球每年都在变暖。她认为地球未来的景象是：太阳将会把一切都烧焦烤化，人类不得不离开地球，当然是乘坐火箭。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 火星新家园 十二岁的利努斯认为别的星球上的情形也会与地球一样，50年后人类不得不离开地球迁居到更好的生存空间如火星，但人们会重复以前的做法将那里的一切破坏殆尽。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 未来技术 在十二岁的雅恩眼里将来大自然会变得不那么重要，不过对他来说并不是一件那么糟糕的事情，到那时我们会拥有最现代的技术和许多“会飞的东西”。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 二氧化碳“手印” 关于地球六岁的阿斯特丽德的表达非常抽象：河流、人类以及空气都在流动，都在流向同一个方向，都面临着同样的威胁：一个巨大的二氧化碳“手印”。阿斯特丽德在学校里听说：这个“手印”越大，情况也就越严重。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 让我们生存下去 并不是所有艺术家都会在作品中传递出明确的信息，如十岁的米古尔要表达的意思就有两种不同的理解：一方面机器人可以在对抗气候变化中发挥作用，另一方面这种人工智能也许会失控并最终强大到可以决定我们人类的命运。无论如何，这已经是一个不可回避的话题。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 地球的悲剧 说起我们生活的地球，七岁的尤迪特表情严肃。她深信2067年是我们人类的大限，包括动物在内都会死亡，外星人将会统治地球。为了避免这一悲剧的出现，尤迪特学会了节省资源，如果可以用反面画画，为什么要去浪费一张新纸呢？



且慢！

再举一个例子：据联合国预计，最晚于本世纪中期，全球三分之二的人口都将生活在城市。然而，无论在哪里生活，人人都面临城市化带来的问题。

与此同时，尤其是大城市里的多人口家庭数量近年来迅速减少。每两个家庭中就有一个单人口家庭。因为我们寿命越长，愿意成家的人也越来越少。那该如何是好?有没有替代模式？

如何解决？

迄今为止我们一直在治标不治本。我们用上个世纪的方案修补上个世纪留下的问题。但是成功的机率越来越小，因为问题日益复杂。现在是反思上个世纪结构的时候了，也许应该开始寻找全新更好的办法。

这正是德国之声科学组2020年的计划：从各种领域收集解决问题的方法和建议，勾勒出一个现实可行的乌托邦，预想未来的工作、交通、饮食、通讯、医疗、住房和共同生活是什么样子的。

未来全球发展的17个“小目标” 目标1：消除贫穷 至2030年全球应消除极端贫困。目前的衡量标准是每人每日生活费不足1.25美元。

未来全球发展的17个“小目标” 目标2：消除饥饿 联合国粮农组织数据显示，全球现今有超过亿人没有足够的食物。在实现这个目标的时候，可持续农业扮演着重要的角色。

未来全球发展的17个“小目标” 目标3：遍及全球的医疗保障 每一分钟就有11名儿童死亡，他们大多数来自发展中国家。近30万名女性在孕期中或分娩时死亡。至2030年应实现人人有医保，人们应支付得起药物和疫苗的费用。

未来全球发展的17个“小目标” 目标4：人人都有受教育的机会 无论男女或贫富，至2030年每个孩子都应该有接受教育的机会，男女应有同等教育机会，不分民族或社会背景。

未来全球发展的17个“小目标” 目标5：性别平等 消除对女性的暴力和强迫婚姻。确保全球各地的女性有生育的权利，也要确保她们获得避孕药具的权利。

未来全球发展的17个“小目标” 目标6：水也是基本人权 联合国估计，全球约有6.63亿人无法喝到干净的饮用水。到2030年，所有的人都应能获得清洁和负担得起的饮用水和卫生设施。发展水源的可持续性。

未来全球发展的17个“小目标” 目标7： 全球能源供应 到2030年，确保人人获得现代能源，最好是可再生能源。全球能效改善率应提高一倍，尤其是贫困国家的基础设施应得到扩建。目前世界各地有11亿人口用不上电。

未来全球发展的17个“小目标” 目标8：公平的工作条件 为员工创造公平的工作条件，解决青年失业问题，发展可持续性的全球经济。消除童工，遵守国际劳工标准。

未来全球发展的17个“小目标” 目标9：建设可持续性的基础设施 更好的基础设施建设有助于发展经济。推动可持续性发展，扶持为实现社会公平作出贡献的创新。工业化进程应注重环保，提供更多、更好的工作机会。

未来全球发展的17个“小目标” 目标10 ：公平分配 贫富差距越来越大。因此国际发展政策尤其应该关注和帮助贫困国家及民众。

未来全球发展的17个“小目标” 目标11 ：宜居城市 全球大都市应该兴建经济适用型和生态友好型的住房。城市要更具有可持续性，创造更多的绿色空间。尤其是发展中国家应该得到支持，应帮助他们建设更能够抵御气候灾害的城市。

未来全球发展的17个“小目标” 目标12：可持续消费和生产模式 回收、资源再利用、减少食品浪费：这几个方面人人有责。资源应该在生态和社会兼容的情况下进行开采和使用。应取消对化石燃料的补贴。

未来全球发展的17个“小目标” 目标13：控制气候变化 全球范围内有必要采取措施减缓和适应气候变化，这已是联合国的共识。富裕的国家应给贫穷国家提供技术和资金支持，同时要减少自身的排放量。

未来全球发展的17个“小目标” 目标14：保护海洋生态 海洋污染已达到警戒值。到2020年人们将针对过度捕捞、沿海地区海洋环境退化和破坏海洋生态系统采取措施。垃圾和过度施肥给海洋造成的污染将在2025年前得到缓解。

未来全球发展的17个“小目标” 目标15：珍爱环境 至2020年土地、森林和水源将更好地得到保护，从根本上改变使用自然资源的方式。

未来全球发展的17个“小目标” 目标16：提供诉诸司法机会 法律面前应该人人平等。通过国家机构和国际合作对暴力、恐怖、腐败和有组织犯罪进行有效打击。到2030年，所有的人都应该得到获取合法身份的权利，并且拥有出生证明。

未来全球发展的17个“小目标” 目标17：携手共进 正如千年发展目标所规定的，富裕国家应兑现将GDP的0.7%用作对不发达国家的官方发展援助的承诺。目前德国在发展援助上的支出为GDP的0.39%。 作者: Helle Jeppesen



我们可以再接再厉！

虽然已经存在一些具有建设性的改善方案，但是我们迄今依旧没有解决严重的经济、生态和社会问题，现实主义者也必须承认这一点。

我们希望建立一个"智能世界"，自诩聪明，却没有提出实质的问题。我们局限于上20世纪末的思维模式，并找出各种别无他法的理由。

值得过的生活

但是解决问题的关键并不是各种禁令，也不是"回归自然"的浪漫呼吁。我们不必都在家办公、改吃素食、定居乡村、出门只骑自行车。这也不现实，因为这不是大多数人所追求的东西。我们不会自愿去做我们并不想做的事情。强迫和禁止也许有效，但是肯定还有更具吸引力的解决方案，优化人们共同生活和工作的环境。

2020年，未来就是现在！我们需要一个现实可行的新乌托邦！为此，我们要让城市规划者、未来科研人员、农业专家、政治家、梦想家和思考者各抒己见、集思广益。寻找替代方案之路漫长且艰难，但是绝对值得！