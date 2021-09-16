朝鲜半岛：正式结束战争，还是再燃战火？

（德国之声中文网）韩美两国政府表示，正在就1950-1953年朝鲜战争参与各方都能接受的协议进行讨论，旨在正式宣布结束这场战争。

然而，专家认为，这是两国为了维持盟友关系所作的表面文章。他们认为，虽然首尔急于与朝鲜签署一项具有里程碑意义的协议，让文在寅总统能够作为正式结束朝鲜战争的领导人名垂青史，但华盛顿的拜登政府颇有些不情不愿，因为这样做有未可预知的风险，很容易破坏东北亚地区微妙的安全平衡。

9月21日，文在寅在联合国大会的讲话中明确表达了他的意图。他说："我提议朝鲜、韩国和美国三方或朝鲜、韩国、美国和中国四方一起宣布朝鲜半岛的战争结束。"

为 "永久和平 "打开大门

文在寅说，"结束战争的宣言必将为朝鲜半岛的完全无核化和永久和平打开大门。"

几天之后，美国为文在寅的热望踩了一脚刹车。国家安全顾问沙利文在一次新闻发布会上就正式宣布结束朝鲜战争事宜说，"我们可能对几个步骤的确切顺序或恰当时机有一些不同的看法"。

文在寅今年5月到访白宫

不过，讨论仍在继续。周二（11月12日），美韩两国政府的高级官员在华盛顿就如何恢复与平壤的对话举行了会谈。

此前一天，韩国和中国的官员通过视频连线讨论了如何重启对话、恢复朝鲜和平进程以及最终签署终战宣言。朝韩之间的非军事区已经将朝鲜半岛分割了近70年。

分析人士认为，美国很乐意就这一问题进行讨论，但远未确信这一举动是否明智，因为它带给朝鲜和可能带给中国的好处要多过韩国和美国。

"文在寅自上任以来一直如此"，天普大学东京校区国际关系副教授布朗（James Brown）说，"他对朝鲜有更多同情心，决心留下一笔遗产，实现与平壤关系的突破，并最终实现统一。"

回到 "战略耐心 "

布朗对德国之声说，"另一方面，拜登则表现得更加犹豫不决。他似乎不想重蹈特朗普的覆辙。拜登倾向于回到奥巴马政府的'战略耐心'。"

"华盛顿把结束战争的宣言看成是给朝鲜的礼物，但是朝鲜却未能在无核化方面信守承诺。"他说。"事实上，朝鲜反其道而行之，最近几周更是通过反复的导弹试射加剧了紧张局势。拜登不想在没有得到保证的情况下给金正恩一个外交胜利。"

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这似乎越来越不可能，因为朝鲜提出了谈判的条件。据报道，平壤坚持要求要把美国和韩国停止所有联合军事演习，并取消对朝鲜的所有经济制裁作为谈判的先决条件。

《韩国先驱报》在一篇社论中称这一要求是 "荒谬的"，并批评文在寅在其总统任期的最后时间"痴迷 "于与朝鲜的协议。社论认为，一项有利于朝鲜的草率协议 "可能会给韩国带来严重后果"。

前外交官、曾担任韩国情报局监视朝鲜部门负责人的罗钟一（Rah Jong-yil）说，首尔和华盛顿可能希望最终得到同样的东西--朝鲜半岛的和平，但是 "他们在如何实现并继续管理这一目标方面存在分歧。"

"我认为文在寅把结束战争的宣言当作一个起点，以此创造与朝鲜达成更多协议的可能性，包括无核化、发展援助或其他领域的协议。"罗钟一说，"但美国坚持认为，在达成结束战争的协议之前，需要有先决条件，尤其是销毁核弹头。"

撤走美国和联合国部队？

罗钟一说："如果签署了结束战争的协议，那么朝鲜、中国甚至俄罗斯都可能提出，联合国部队再也没有必要留在朝鲜半岛上了。"他们可以声称，战争已经结束，朝鲜半岛上的军事演习和美国驻军都再也没有必要。

"美国认为结束战争宣言可能是一个诡计或陷阱。"罗钟一说，朝鲜表示它愿意积极考虑这个问题，就更加增加了美国这种担忧。

布朗也认为，虽然文在寅的呼吁可能是出于对朝鲜人民和平与团结的衷心渴望，但是美国考虑的是更广泛的战略状况。

他说，"当下的实际情况是，朝鲜半岛的紧张局势正在加剧，导弹频频发射，爆发另一场战争比结束上一场战争的可能性更大。"

七十年前的朝鲜战争 越过冷战下的三八线 1950年6月25日，朝鲜人民军越过38线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛绝大部分地区，而这一突袭也宣告战争的正式开始。朝鲜战争历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。

七十年前的朝鲜战争 战争之前 1910年起，朝鲜沦为日本殖民地。1945年二战结束后，朝鲜半岛陷入分裂状态：北纬38度线以北受苏联控制，38度线以南受美国控制。1948年8月大韩民国宣布建国。同年9月9日，金日成领导下的朝鲜人民民主共和国成立。

七十年前的朝鲜战争 联合国的干预 在北朝鲜方面越过38线后，联合国在美国的迫切要求下，派遣军队支援韩国。该部队由20国组成，共4万人，其中美军人数为3万6千。联合国部队迅速扭转了此前的不利局面，很快就拿下了几乎整个半岛。

七十年前的朝鲜战争 “仁川登陆” 1950年9月15日，美军将领道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）指挥下的联军部队成功在西南部港口城市仁川附近登陆，由此切断北部的供应枢纽。不久后，联军重夺汉城，并在10月中旬控制了平壤。此时战争似乎已经接近尾声，但中国随后的出兵让局势再度生变。

七十年前的朝鲜战争 毛泽东派兵入朝 中国于1950年10月中旬出兵，开始进入朝鲜只是少量支援力量。10月底，毛泽东开始大规模派遣“抗美援朝志愿军”参战，同年12月5日，中朝军队夺回平壤——这个冷战时期唯一曾被西方军队占领的共产主义国家首都。

七十年前的朝鲜战争 麦克阿瑟失宠 1951年1月，中国（40万人）和朝鲜（10万人）组成的联合部队发起了大规模攻势，进一步击溃了联军。此后麦克阿瑟呼吁美国总统杜鲁门对中国使用核武器，他本人于1951年4月被调离。继任者是马修·李奇微（Matthew B. Ridgway）。

七十年前的朝鲜战争 旷日持久的阵地战 1951年中期，朝鲜半岛南北部基本回到战前格局，此后南北双方陷入了两年激烈的阵地战。尽管和平谈判在1951年7月已经开始，战争一直延续到了1953年夏天。

七十年前的朝鲜战争 两个体制间的战争 朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。支援韩国的部队大部分来自资本主义阵营的美国，支援朝鲜的则来自社会主义阵营的中国和苏联。

七十年前的朝鲜战争 满目疮痍的朝鲜 自开战起，朝鲜战争中狂轰滥炸不断。三年时间里，联合国军对北部的空中袭击超过100万次，使用炸弹数量约45万吨，其中也包括凝固汽油弹。这给朝鲜带了极大破坏，几乎所有主要城市都被夷为平地。

七十年前的朝鲜战争 伤亡人数 1953年联军部队从韩国撤退时，战争死亡人数已上百万。针对阵亡士兵数目，各种说法不一。分析估计，战争中身亡的有50万左右朝鲜士兵、40万中国士兵，以及4万联合国军——其中90%以上是美国士兵。

七十年前的朝鲜战争 小而关键的转折点 早在战争仍在进行的1953年4月中旬至5月初，交战各方就进行了囚犯交换。南方交出七万五千名朝鲜人和六千七百名中国人；北方放回了一万三千五百人，其中包括八千三百名韩国士兵和超过三千七百名美国大兵。

七十年前的朝鲜战争 停火但未实现和平 在1951年7月的停战谈判开始近两年后，交战各方终于签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界，这也巩固了朝鲜半岛的分裂格局。尽管停火，但南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国仍处于战争状态。

七十年前的朝鲜战争 朝韩间的无人区 尽管两国边界的门板店风景如画，直到今天，沿着三八线的250公里长、4公里宽的非军事区仍然受到士兵的严格把守，驻守在三八线两侧的朝韩士兵每天都处于对峙状态。



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