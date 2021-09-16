朝鲜半岛：正式结束战争，还是再燃战火？

美韩高级官员在华盛顿就如何恢复与平壤的对话举行了会谈，谋求正式宣布朝鲜战争结束。然而专家认为，朝鲜半岛的紧张局势正在加剧，爆发一场战争比结束上一场战争的可能性更大。
（德国之声中文网）韩美两国政府表示，正在就1950-1953年朝鲜战争参与各方都能接受的协议进行讨论，旨在正式宣布结束这场战争。
然而，专家认为，这是两国为了维持盟友关系所作的表面文章。他们认为，虽然首尔急于与朝鲜签署一项具有里程碑意义的协议，让文在寅总统能够作为正式结束朝鲜战争的领导人名垂青史，但华盛顿的拜登政府颇有些不情不愿，因为这样做有未可预知的风险，很容易破坏东北亚地区微妙的安全平衡。
9月21日，文在寅在联合国大会的讲话中明确表达了他的意图。他说："我提议朝鲜、韩国和美国三方或朝鲜、韩国、美国和中国四方一起宣布朝鲜半岛的战争结束。"
文在寅说，"结束战争的宣言必将为朝鲜半岛的完全无核化和永久和平打开大门。"
几天之后，美国为文在寅的热望踩了一脚刹车。国家安全顾问沙利文在一次新闻发布会上就正式宣布结束朝鲜战争事宜说，"我们可能对几个步骤的确切顺序或恰当时机有一些不同的看法"。
不过，讨论仍在继续。周二（11月12日），美韩两国政府的高级官员在华盛顿就如何恢复与平壤的对话举行了会谈。
此前一天，韩国和中国的官员通过视频连线讨论了如何重启对话、恢复朝鲜和平进程以及最终签署终战宣言。朝韩之间的非军事区已经将朝鲜半岛分割了近70年。
分析人士认为，美国很乐意就这一问题进行讨论，但远未确信这一举动是否明智，因为它带给朝鲜和可能带给中国的好处要多过韩国和美国。
"文在寅自上任以来一直如此"，天普大学东京校区国际关系副教授布朗（James Brown）说，"他对朝鲜有更多同情心，决心留下一笔遗产，实现与平壤关系的突破，并最终实现统一。"
布朗对德国之声说，"另一方面，拜登则表现得更加犹豫不决。他似乎不想重蹈特朗普的覆辙。拜登倾向于回到奥巴马政府的'战略耐心'。"
"华盛顿把结束战争的宣言看成是给朝鲜的礼物，但是朝鲜却未能在无核化方面信守承诺。"他说。"事实上，朝鲜反其道而行之，最近几周更是通过反复的导弹试射加剧了紧张局势。拜登不想在没有得到保证的情况下给金正恩一个外交胜利。"
这似乎越来越不可能，因为朝鲜提出了谈判的条件。据报道，平壤坚持要求要把美国和韩国停止所有联合军事演习，并取消对朝鲜的所有经济制裁作为谈判的先决条件。
《韩国先驱报》在一篇社论中称这一要求是 "荒谬的"，并批评文在寅在其总统任期的最后时间"痴迷 "于与朝鲜的协议。社论认为，一项有利于朝鲜的草率协议 "可能会给韩国带来严重后果"。
前外交官、曾担任韩国情报局监视朝鲜部门负责人的罗钟一（Rah Jong-yil）说，首尔和华盛顿可能希望最终得到同样的东西--朝鲜半岛的和平，但是 "他们在如何实现并继续管理这一目标方面存在分歧。"
"我认为文在寅把结束战争的宣言当作一个起点，以此创造与朝鲜达成更多协议的可能性，包括无核化、发展援助或其他领域的协议。"罗钟一说，"但美国坚持认为，在达成结束战争的协议之前，需要有先决条件，尤其是销毁核弹头。"
罗钟一说："如果签署了结束战争的协议，那么朝鲜、中国甚至俄罗斯都可能提出，联合国部队再也没有必要留在朝鲜半岛上了。"他们可以声称，战争已经结束，朝鲜半岛上的军事演习和美国驻军都再也没有必要。
"美国认为结束战争宣言可能是一个诡计或陷阱。"罗钟一说，朝鲜表示它愿意积极考虑这个问题，就更加增加了美国这种担忧。
布朗也认为，虽然文在寅的呼吁可能是出于对朝鲜人民和平与团结的衷心渴望，但是美国考虑的是更广泛的战略状况。
他说，"当下的实际情况是，朝鲜半岛的紧张局势正在加剧，导弹频频发射，爆发另一场战争比结束上一场战争的可能性更大。"
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