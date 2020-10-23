 服务器在德国被美军突袭强收？没有的事儿！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2020

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时政风云

服务器在德国被美军突袭强收？没有的事儿！

一条声称美国军方突袭了Scytl公司位于德国法兰克福的服务器设施，“极有说服力”的证明此次美国大选计票存在作弊的消息迅速传播。尤其引起了华文媒体的注意。事实核查证明，这只不过又是一则“假新闻”。

USA Zentrale von AEP - Server (picture-alliance/AP Photo/J. Minchillo)

Scytl公司：我们在德国没有办公室 没有服务器（资料图片）

（德国之声中文网）据包括“希望之声”、“新唐人电视台”、“大纪元”在内的海外华文媒体和包括“搜狐”在内的中文媒体报道，美国陆军本周在法兰克福突袭了掌握选举数据的Scytl公司，没收其Dominion服务器，为川普团队赢得了选举舞弊的直接证据。

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拜登庆祝胜选之时，美国两大阵营的斗争仍在继续。一些共和党人及其支持者仍怀疑选举被操纵。德国之声对这些论点进行了核实。

美国多个部门认为，11月3日的选举是美国历史上最安全的选举，无证据表明选举被操纵。民主党领袖呼吁共和党人承认特朗普选举失败。不过对于特朗普而言，一切似乎远未结束。在宾州，他赢了一项诉讼：一些邮寄选票将不被计算在内。

两度为特朗普写传记的德安东尼奥预测，这位即将离任的美国总统和他的家人将有一个光明的未来，但那和酒店业或白宫都关系不大。

相关报道的信息来源均来自美国德州议员路易·戈莫特（Louie Gohmert）参加一网络视频会议时留下的一段视频，他在其中表示，之前美军在德国法兰克福截获了选举计票器公司SCYTL的服务器和数据，美国当局突袭缴获该服务器的原因，是因为得知其将提供关于美国大选舞弊的“强有力的证据”。

戈默特在社交媒体上广泛分享的讲话中承认，有关所谓突袭的信息只是来自一条“德语推特”，并曾表示，“我不知道真相。”

事实核查的结果

专注事实核查的网站“Lead Stories”于14日发表了相关消息的辟谣文章，称美军没有在德国没收Dominion服务器。该网站指出，美国众议员戈莫特的消息来源于一条没有著名出处的德语推文，一位名为”Andreas Schubert”的推特用户曾于11月8日发推文称：“大事正在发生。为全球提供选举作弊软件，并用于此次美国大选的西班牙软件公司Scytl成为目标。负责作弊的服务器曾设于德国（法兰克福）。”在这篇没有注明消息出处的推文中，作者表示“今天晚上美军出动的大量军力没收了这些冲浪者（编者按：或是服务器 Server的笔误）”。相关信息文字图片下面还附上了Scytl公司的图标，很容易让人以为这是该公司透露的信息。

美联社也就相关消息发表了事实核查的文章，采访了美国军方和Scytl。一名美国陆军发言人周六向美联社表示，有关陆军在德国进行了没收服务器行动的指控是错误的。

Scytl公司也发表声明反驳了上述说法并作出澄清。声明称，该公司在法兰克福没有设立办公室，也没有服务器。美国军方从未在巴塞罗那、法兰克福或者其它任何次方从Scytl手中扣押任何东西。同时该公司表示：“没有在美国从事过统计选票的业务”。

Scytl公司的业务

但同时该公司承认，曾经向美国大选提供四种产品，分别为”选举夜结果展示平台“、”在线选举员工培训“、”在线投票者教育“和”电子选票运输“系统。

同时两家公司声明称，Scytl和Dominion彼此没有联系。

当被问及Dominion公司是否在德国的服务器上存储数据，以及是否知道美国正在采取军事行动夺取这些服务器时，Dominion的一位发言人在向美联社回复的一封电子邮件中写道：“这些说法都是不真实的。”

US Wahl 2020 | Briefwahl Edgewater Colorado (Marc Piscotty/Getty Images)

特朗普和其竞选团队声称此次大选有大规模作弊现象（资料图片）

美联社报道称，这是自大选以来流传有关Dominion Voting Systems的一系列虚假信息中的最新消息。没有证据表明2020年大选存在欺诈行为。报道称：实际上，两个政党的选举官员都曾公开表示选举进行得很顺利，国际观察员证实没有严重的违规行为。同时，包括特朗普律师朱利安尼(Rudy Giuliani)在内的竞选团队成员则坚称，此次大选计票期间有多位共和党的监督人员未被获准进入计票现场检查工作。同时也有许多证据显示此次大选中出现了许多“死人投票”，一人多投的舞弊情况。

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