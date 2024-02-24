有惊无险 奥德修斯号登月侧翻但状况良好

（德国之声中文网）在2月23日成功登陆月球的奥德修斯号（Odysseus）是目前第一艘抵达月球表面的私人航天器。同日，研发该着陆器的公司「直觉机器」（Intuitive Machines）表示，奥德修斯号在着陆时倾倒了，因此是侧面朝地，但「还活着，而且状况良好」。

人们最初认为它是直立着陆，但据总部位于休斯顿的「直觉机器」称，飞行工程师的分析表明，着陆器在最后下降过程中，六只脚中的一只被月球表面卡住导致侧翻，因此在最后静止时是倾倒的，可能是靠在一块岩石上。

奥德修斯号是继1972年「阿波罗17号」载人飞船探月任务后，美国50多年来首度再有航天器于月球着陆。目前奥德修斯号已接近其预定着陆地点马拉柏特环形山（Malapert A crater）附近，距离月球南极约300公里。

「直觉机器」的主要客户——美国国家航空航天局（NASA）的目标是让奥德修斯号尽可能接近月球南极，以便对该地区进行勘察，为几年后的宇航员登月任务做准备。

反应灵敏

周五早些时候，「直觉机器」在其社媒X帐户上写道：「奥德修斯还活着，而且状况良好。」该公司首席执行官阿尔特穆斯（Stephen Altemus）表示：尽管所处的位置并不理想，但NASA的六个科技有效载荷中有五个仍暴露在外，因此可以接受通信，「这对我们来说是很好的消息」。

阿尔特穆斯也提到：「我们确实与着陆器进行了通信」。同时补充说，地面工作人员正在努力从着陆点获取第一批月球表面的照片图像。不过，由于着陆器的两根天线都指向月球表面，因此通信受到了限制。

「直觉机器」本次任务的总监克莱恩（Tim Crain）说，他相信着陆器上的有效载荷能够运行大约九到十天，之后当着陆点日落之时，太阳能就会耗尽。

登月竞赛

迄今为止，仅美国、日本、印度、中国和前苏联的探测器成功在月球表面着陆，而成功将宇航员送上月球表面仅有美国。日本上个月也将探测器送上了月球，但着陆时也呈现倾倒状态。

去年8月，印度的月船三号（Chandrayaan-3）探测器在月球南极附近着陆，这是一次历史性的着陆。印度已宣布计划在2040年之前建立一个空间站。

“奥德修斯”升空 美国民间企业挑战登月

（路透社、美联社）

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