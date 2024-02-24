有惊无险 奥德修斯号登月侧翻但状况良好

第一艘由私营公司研发并且成功登上月球的奥德修斯号在着陆时侧翻。不过据该公司称，这艘着陆器还「活着」，而且反应灵敏。
（德国之声中文网）在2月23日成功登陆月球的奥德修斯号（Odysseus）是目前第一艘抵达月球表面的私人航天器。同日，研发该着陆器的公司「直觉机器」（Intuitive Machines）表示，奥德修斯号在着陆时倾倒了，因此是侧面朝地，但「还活着，而且状况良好」。
人们最初认为它是直立着陆，但据总部位于休斯顿的「直觉机器」称，飞行工程师的分析表明，着陆器在最后下降过程中，六只脚中的一只被月球表面卡住导致侧翻，因此在最后静止时是倾倒的，可能是靠在一块岩石上。
奥德修斯号是继1972年「阿波罗17号」载人飞船探月任务后，美国50多年来首度再有航天器于月球着陆。目前奥德修斯号已接近其预定着陆地点马拉柏特环形山（Malapert A crater）附近，距离月球南极约300公里。
「直觉机器」的主要客户——美国国家航空航天局（NASA）的目标是让奥德修斯号尽可能接近月球南极，以便对该地区进行勘察，为几年后的宇航员登月任务做准备。
周五早些时候，「直觉机器」在其社媒X帐户上写道：「奥德修斯还活着，而且状况良好。」该公司首席执行官阿尔特穆斯（Stephen Altemus）表示：尽管所处的位置并不理想，但NASA的六个科技有效载荷中有五个仍暴露在外，因此可以接受通信，「这对我们来说是很好的消息」。
阿尔特穆斯也提到：「我们确实与着陆器进行了通信」。同时补充说，地面工作人员正在努力从着陆点获取第一批月球表面的照片图像。不过，由于着陆器的两根天线都指向月球表面，因此通信受到了限制。
「直觉机器」本次任务的总监克莱恩（Tim Crain）说，他相信着陆器上的有效载荷能够运行大约九到十天，之后当着陆点日落之时，太阳能就会耗尽。
迄今为止，仅美国、日本、印度、中国和前苏联的探测器成功在月球表面着陆，而成功将宇航员送上月球表面仅有美国。日本上个月也将探测器送上了月球，但着陆时也呈现倾倒状态。
去年8月，印度的月船三号（Chandrayaan-3）探测器在月球南极附近着陆，这是一次历史性的着陆。印度已宣布计划在2040年之前建立一个空间站。
（路透社、美联社）
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。