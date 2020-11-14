 智库：德国在诸多领域严重依赖中国 | 经济纵横 | DW | 19.11.2020

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经济纵横

智库：德国在诸多领域严重依赖中国

德国智库的最新研究表明，在很多领域德国对中国产品有着很大的依赖性。这些领域贯穿电子、医疗和化学产品。但同时专家指出，对这种依赖性不必过于担忧。

Schild - Made in China

德国经济离不开“Made in China”

（德国之声中文网）根据德国柏林墨卡托中国研究所的最新报告，欧盟在数十种产品上需要“严重依赖”中国。包括电子、化学、矿产、金属、医药产品。依赖程度尤其高的产品当属维他命B，在这一领域德国的进口比例为97.9%。

而对于像氯霉素这样的广谱抗生素来说，进口产品的所占比重为97.4%。其中德国在电子行业领域对中国的依赖最为明显，因为许多包括印刷电路板和二极管在内的零部件都来自中国。报告称，在这方面另外搭建供应链的过程很复杂，而且费用昂贵。

Max J. Zenglein

Max Zenglein是研究中国经济的学者

不必担忧？

德国柏林墨卡托中国研究所（Merics）首席经济学家曾格莱恩（Max Zenglein）在谈及德国目前急需的“中国造”口罩物资时指出：“新冠疫情让中德双方的经济依赖性变得明显”。他声称，尤其是在低端价值链领域，欧洲对中国有着严重的依赖。尽管如此，这位专家表示并不需要过多为此担忧：“欧洲严重依赖中国的印象其实被有所夸大。”

DW.COM

在德国担任欧盟理事会主席国期间，欧盟对中国表现出更多的自信。欧盟的一个目标是在年底前和中国达成投资协议，在市场准入方面争取更多平等，减少依赖。但对于中方，德国扮演着什么角色？德国经济对中国的依赖性又到底有多大呢？

尽管德国政界认为必须减少经济上对中国的依赖，但对于德国汽车厂商而言，这说起来容易做起来难。戴姆勒方面表示，在未来很长时间里将继续仰仗中国市场。

德国经济部长认为德国经济界必须减少对中国的依赖，默克尔总理警告德国对华出口比重过高。德国经济的前途在哪里？德国经济亚太委员会主席凯飒认为，越南和印度尼西亚可以是取代中国的选项。

据德国联邦统计署的数据，今年前三季度，德国自中国进口货物占到进口总额的11.3%，再创历史新高。新冠疫情爆发以来，德国各界一直在讨论要减少对中国的经贸依赖。

报告指出，来自中国的企业和投资，尤其是与美国相比，在欧洲仍处于比较低的水平。而且中国必须和欧洲保持良好的关系。“和欧盟关系不好将导致中国深受影响，尤其在欧盟已经是中国最大的外国投资方之一，并创造了无数就业岗位的背景下。”此外，欧盟对于中国来说是一个重要的市场和急需的专业技术经验来源。

鉴于此，柏林墨卡托中国研究所的专家建议，欧盟在中国政策方面不应该过于唯唯诺诺担心受伤，而是更应该关注自身的强项。“将相互之间的依赖性维持在一定的水平之上，符合中国和欧盟的利益。高度互联虽然可能被用于政治目的，但经常也能帮助缓减冲突升级。”

德国作为欧洲最大的经济体，和中国有着特别紧密的联系。过去一年，欧盟27国向中国出口的产品中，有48.5%是“德国制造”。2020年第二季度，中国首次成为德国出口货物最重要的市场。而同时从今年1月至9月德国的总进口额来看，从中国进口产品的所占比例也实现了创纪录的11.3%。
 
任琛/达杨（路透社、柏林墨卡托中国研究所）

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